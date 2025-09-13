Người giàu Trung Quốc lũ lượt rời Singapore khi quy định tài chính siết chặt

Tuy nhiên, giờ đây sức hấp dẫn đó đang giảm dần. Một loạt quy định mới được siết chặt: giám sát về chống rửa tiền (anti-money laundering), áp lực tuân thủ thuế, yêu cầu minh bạch hơn với dòng tiền chuyển vào Singapore từ Trung Quốc cũng như các kiểm tra “know-your-customer” (KYC - Hiểu rõ khách hàng của bạn) nhằm xác minh danh tính khách hàng để ngăn ngừa các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận tài chính...

Những thay đổi này khiến nhiều người giàu cảm thấy “hết kiên nhẫn” - họ lo ngại tài sản của mình bị ảnh hưởng, thủ tục phiền toái hơn, sự rủi ro tăng lên.

Một hệ quả rõ rệt là làn sóng “rút lui” của người giàu Trung Quốc: họ bắt đầu rời Singapore hoặc chuyển tài sản về các nơi khác như Hong Kong, nơi quy định tài chính ít khắt khe hơn, giấy phép visa, residency hay ưu đãi thuế vẫn hấp dẫn.

Ngoài ra, sau vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỉ đô la có liên quan đến người Trung Quốc, các nhà băng và cơ quan quản lý Singapore đã đặt ra quy trình xét duyệt gắt gao hơn với khách hàng giàu có từ Trung Quốc, đặc biệt khi họ muốn lập family office.

Những người giàu Trung Quốc bày tỏ, họ muốn bảo vệ tài sản khỏi những can thiệp hoặc rủi ro chính sách bất định từ Bắc Kinh, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch gọi là “common prosperity” (phổ cập giàu sang), kêu gọi giảm bất bình đẳng, kiểm soát chặt quyền lực, tài sản, các doanh nghiệp lớn, đặc biệt ngành công nghệ.

Singapore ban đầu hưởng lợi lớn từ xu hướng này, khi nhiều cá nhân siêu giàu Trung Quốc tìm nơi trú chân vì sự ổn định và các ưu đãi, nhưng với việc chính sách được điều chỉnh, chi phí tuân thủ cao hơn, thời gian xin giấy tờ, thiết lập doanh nghiệp/lập văn phòng quản lý vốn bị kéo dài, thì sức hút đã giảm.

Nhìn chung, Singapore vẫn giữ được nhiều ưu điểm — vị trí trung tâm tài chính, luật lệ minh bạch, tiện cho người nói tiếng Hoa — nhưng sự thay đổi trong môi trường quản lý, giám sát tài chính, thuế và quy định khiến nhiều người giàu Trung Quốc xem xét lại lựa chọn của mình. Họ muốn một nơi vừa đảm bảo tài sản, vừa ít rủi ro chính sách, ít thủ tục rườm rà hơn.