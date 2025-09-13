Người Mỹ ngày càng bi quan hơn về kinh tế khi lạm phát tăng, thị trường lao động suy yếu

Chỉ số đo lường tâm lý người tiêu dùng đã giảm bất ngờ trong tháng này, xuống còn 55,4 so với mức 58,2 của tháng 8, khi lạm phát gia tăng và triển vọng việc làm ngày càng xấu đi. Kết quả tháng 9 cũng cho thấy mức giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái — thời điểm trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức và áp thuế quan lên hầu hết hàng hóa nhập khẩu.

Ngoài lạm phát và thị trường việc làm, thuế quan cũng tiếp tục là nỗi lo của người tiêu dùng, theo bà Joanne Hsu, giám đốc khảo sát.

“Chính sách thương mại vẫn là chủ đề nổi bật đối với người tiêu dùng, với khoảng 60% số người tham gia khảo sát nhắc đến thuế quan ngay cả khi không được hỏi trực tiếp”, bà Hsu cho biết, đồng thời lưu ý điều tương tự đã xảy ra trong tháng trước.

Các nhà kinh tế do FactSet khảo sát trước đó kỳ vọng chỉ số niềm tin người tiêu dùng sẽ có sự cải thiện nhẹ so với tháng 8. Dù tâm lý hiện đang ở gần mức thấp kỷ lục trong một khảo sát được tiến hành từ đầu những năm 1950, người tiêu dùng vẫn cảm thấy lạc quan hơn đôi chút so với hồi tháng 4 và 5 — thời điểm chính quyền Trump lần đầu công bố loạt thuế “có đi có lại”.

Khoảng cách giàu nghèo ngày càng rõ

Khảo sát cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang ngày càng phân cực giữa các tầng lớp thu nhập: Người có thu nhập cao tiếp tục chi tiêu thoải mái và lạc quan hơn. Người có thu nhập trung bình và thấp lại cắt giảm chi tiêu và lo lắng hơn về tương lai.

Mặc dù nền kinh tế Mỹ chưa rơi vào tình trạng như thập niên 1970–1980, khi lạm phát và thất nghiệp đều ở mức hai con số, nhưng dữ liệu việc làm và giá cả gần đây làm dấy lên lo ngại về stagflation — hiện tượng kinh tế chững lại trong khi lạm phát tăng tốc.

Giá tiêu dùng tháng trước tăng 0,4%, đưa tỷ lệ lạm phát hàng năm lên 2,9%, theo số liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) công bố hôm thứ Năm. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã lần đầu tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 năm và lần đầu tiên sau 4 năm, số người đi tìm việc nhiều hơn số việc làm có sẵn.

Báo cáo việc làm tháng 8 cũng gây thất vọng:

- Nền kinh tế chỉ tạo thêm 22.000 việc làm mới.

- Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%, cao nhất kể từ năm 2021.

- Tháng 6, số lao động bị mất việc nhiều hơn số người được tuyển dụng thêm, đánh dấu lần đầu tiên từ năm 2020 có hiện tượng này.

“Tâm lý kinh tế tháng 9 giảm mạnh hơn dự báo chủ yếu vì người Mỹ lo sợ mất việc làm”, bà Heather Long, chuyên gia kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union, nhận định.

Chuỗi dữ liệu ảm đạm trên gần như đảm bảo rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ tuần tới, sau gần một năm giữ nguyên mức lãi suất. Giới đầu tư hiện cũng đặt cược rằng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong hai cuộc họp tiếp theo năm nay.