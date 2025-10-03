Australia tiếp tục dừng bán thêm nhiều kem chống nắng
Việt Nga
03/10/2025 11:27 AM (GMT+7)
Australia vừa mở rộng danh sách các loại kem chống nắng bị rút khỏi thị trường sau khi phát hiện không đạt chỉ số chống nắng như công bố. Nhiều sản phẩm vốn được quảng cáo bảo vệ da hiệu quả nay bị thu hồi, khiến người tiêu dùng lo ngại và cơ quan chức năng phải siết chặt kiểm soát.
Ngày 30/9, Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia (TGA) ra thông báo cho biết, công thức cơ bản được sử dụng để sản xuất kem chống nắng Ultra Violette không tạo ra loại kem có chỉ số chống nắng cao hơn 21 SPF. Trong đó, có những loại kem chống nắng sử dụng công thức cơ bản này chỉ sản xuất ra được kem có chỉ số chống nắng là 4 SPF. Chính vì vậy, cơ quan này đã quyết định thu hồi hoặc ngừng bán thêm 10 loại kem chống nắng, nâng tổng số kem chống nắng bị thu hồi hoặc dừng bán tại thị trường Australia vì không đạt tiêu chuẩn như công bố lên tới 18 loại.
Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu cũng đồng thời công bố danh sách 21 loại kem chống nắng cùng sử dụng công thức cơ bản giống như kem chống nắng Ultra Violette.
Đồng thời, Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia cũng bày tỏ lo ngại về khả năng kiểm định chỉ số chống nắng SPF của Tập đoàn nghiên cứu người tiêu dùng Princeton có phòng thí nghiệm tại Anh sau khi ít nhất 8 loại kem chống nắng do cơ sở này cấp giấy chứng nhận không đạt tiêu chuẩn như công bố.
Hiện tại Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia vẫn tiếp tục tiến hành đánh giá các loại kem chống nắng được bán tại thị trường nước này. Trong lúc này, Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng Australia (CHOICE) kêu gọi các công ty sở hữu các thương hiệu kem chống nắng công bố cơ quan kiểm định chất lượng mà các công ty này sử dụng để người tiêu dùng có thể biết được và có phương án sử dụng phù hợp.
