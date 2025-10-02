Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá kèo kho tộ, nộm hoa chuối tai heo

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng – 10.000 đồng

• Cá kèo kho tộ – 45.000 đồng

• Nộm hoa chuối tai heo – 35.000 đồng

• Canh cua rau đay mồng tơi – 20.000 đồng

• Dưa hấu tráng miệng – 10.000 đồng

Cách thực hiện

1. Cá kèo kho tộ

Cá kèo là loại cá đặc trưng miền Nam, thịt chắc và ngọt. Cá được rửa sạch, ướp với nước mắm ngon, tiêu, đường, ớt tươi rồi cho vào nồi đất kho cùng hành tỏi phi và chút nước dừa xiêm. Đun liu riu đến khi cá săn lại, nước kho sánh đặc, thơm nức mùi tiêu ớt. Món cá kèo kho tộ ăn với cơm trắng nóng hổi thì đúng là “chuẩn vị Nam bộ”.

2. Nộm hoa chuối tai heo

Hoa chuối thái mỏng, ngâm nước chanh để giòn và không thâm. Tai heo luộc chín, thái lát mỏng. Tất cả được trộn đều với rau thơm, đậu phộng rang giã dập và nước mắm pha chua ngọt. Món nộm giòn sần sật, vị chua cay mặn ngọt hòa quyện, tạo sự cân bằng hoàn hảo với vị đậm đà của cá kho.

3. Canh cua rau đay mồng tơi

Cua đồng giã nhuyễn, lọc lấy nước rồi nấu đến khi gạch cua nổi vàng. Thả rau đay, mồng tơi và vài lát mướp hương vào, nêm nếm vừa miệng. Bát canh ngọt thanh, mát lành, gợi đúng chất mộc mạc của miền quê Nam bộ, giúp giải nhiệt và cân bằng cả mâm cơm.

4. Dưa hấu tráng miệng

Một vài miếng dưa hấu chín đỏ, cắt tam giác đẹp mắt, để lạnh cho giòn ngọt. Đây là món tráng miệng quen thuộc, đơn giản nhưng luôn khiến bữa ăn thêm trọn vẹn.

5. Cơm trắng

Cơm nóng dẻo là nền tảng của mọi bữa cơm gia đình, giúp làm nổi bật hương vị của từng món ăn kèm.

Mâm cơm tối 120 nghìn hôm nay mang đậm hơi thở Nam bộ: cá kèo kho tộ đậm đà, nộm hoa chuối tai heo giòn sảng khoái, canh cua rau đay ngọt thanh và dưa hấu giải nhiệt. Dù giản dị, nhưng đây chính là sự hài hòa đặc trưng của ẩm thực miền sông nước: mộc mạc, gần gũi, đậm tình quê. Trong không gian ấm cúng, cả nhà quây quần bên mâm cơm này chắc chắn sẽ thấy lòng nhẹ nhõm và trọn vẹn hơn.