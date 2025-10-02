Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá kèo kho tộ, nộm hoa chuối tai heo
Hương Phố
02/10/2025 5:29 PM (GMT+7)
Ẩm thực miền Nam vốn nổi tiếng bởi sự hào sảng, giản dị nhưng luôn đầy ắp hương vị. Trong những ngày mưa bão hay sau một ngày làm việc vất vả, một mâm cơm gia đình mang hồn quê Nam bộ sẽ khiến bữa tối trở nên ấm cúng, đủ đầy. Chỉ với 120.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một bữa cơm vừa ngon miệng, vừa cân bằng dưỡng chất, với những món ăn quen thuộc mà hấp dẫn.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
• Cơm trắng – 10.000 đồng
• Cá kèo kho tộ – 45.000 đồng
• Nộm hoa chuối tai heo – 35.000 đồng
• Canh cua rau đay mồng tơi – 20.000 đồng
• Dưa hấu tráng miệng – 10.000 đồng
Cách thực hiện
1. Cá kèo kho tộ
Cá kèo là loại cá đặc trưng miền Nam, thịt chắc và ngọt. Cá được rửa sạch, ướp với nước mắm ngon, tiêu, đường, ớt tươi rồi cho vào nồi đất kho cùng hành tỏi phi và chút nước dừa xiêm. Đun liu riu đến khi cá săn lại, nước kho sánh đặc, thơm nức mùi tiêu ớt. Món cá kèo kho tộ ăn với cơm trắng nóng hổi thì đúng là “chuẩn vị Nam bộ”.
2. Nộm hoa chuối tai heo
Hoa chuối thái mỏng, ngâm nước chanh để giòn và không thâm. Tai heo luộc chín, thái lát mỏng. Tất cả được trộn đều với rau thơm, đậu phộng rang giã dập và nước mắm pha chua ngọt. Món nộm giòn sần sật, vị chua cay mặn ngọt hòa quyện, tạo sự cân bằng hoàn hảo với vị đậm đà của cá kho.
3. Canh cua rau đay mồng tơi
Cua đồng giã nhuyễn, lọc lấy nước rồi nấu đến khi gạch cua nổi vàng. Thả rau đay, mồng tơi và vài lát mướp hương vào, nêm nếm vừa miệng. Bát canh ngọt thanh, mát lành, gợi đúng chất mộc mạc của miền quê Nam bộ, giúp giải nhiệt và cân bằng cả mâm cơm.
4. Dưa hấu tráng miệng
Một vài miếng dưa hấu chín đỏ, cắt tam giác đẹp mắt, để lạnh cho giòn ngọt. Đây là món tráng miệng quen thuộc, đơn giản nhưng luôn khiến bữa ăn thêm trọn vẹn.
5. Cơm trắng
Cơm nóng dẻo là nền tảng của mọi bữa cơm gia đình, giúp làm nổi bật hương vị của từng món ăn kèm.
Mâm cơm tối 120 nghìn hôm nay mang đậm hơi thở Nam bộ: cá kèo kho tộ đậm đà, nộm hoa chuối tai heo giòn sảng khoái, canh cua rau đay ngọt thanh và dưa hấu giải nhiệt. Dù giản dị, nhưng đây chính là sự hài hòa đặc trưng của ẩm thực miền sông nước: mộc mạc, gần gũi, đậm tình quê. Trong không gian ấm cúng, cả nhà quây quần bên mâm cơm này chắc chắn sẽ thấy lòng nhẹ nhõm và trọn vẹn hơn.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá giếc kho khế, canh cà bung
Có những ngày ta chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần một nồi cá kho khế thơm nức, bát canh cà bung nghi ngút khói, đĩa đậu cove xào xanh mướt và trái ổi giòn tan sau bữa cơm là đã đủ thấy bình yên.
"Sale sốc tận cùng" nhân ngày đôi 10/10, giá iPhone chạm đáy: Bỏ lỡ sẽ tiếc!
Đây là đợt "ĐẠI HẠ GIÁ" lớn nhất của quý này.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá chép om dưa, đậu chiên giòn và rau muống luộc
Những ngày mưa gió, lũ lụt khiến ai cũng thèm một bữa cơm nóng, dậy hương, đơn giản mà đủ đầy. Không gì hợp hơn là nồi cá chép om dưa nghi ngút khói, món ăn dân dã mà hầu như người Việt nào cũng từng thưởng thức. Cái vị chua nhẹ của dưa hòa cùng vị ngọt béo của cá, thơm thoang thoảng mùi thì là và nghệ, khiến gian bếp ấm lên, xua đi cái lạnh ẩm ướt của ngày mưa.
Chuyện những bà chủ tiệm tạp hoá ‘lên đời’ nhờ công nghệ
Tiệm tạp hóa truyền thống chuyển mình với mô hình số hóa, trưng bày gọn gàng, thanh toán mã QR, mang lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi, hiện đại tại TP.HCM.
Trung Quốc gây choáng khi bán tấm pin mặt trời giá chỉ bằng 1/2 hàng Nhật
Bắc Kinh đã và đang nỗ lực nội địa hóa mọi phân khúc trong chuỗi cung ứng để giảm giá thành.
Cơn sốt thực phẩm giàu protein - cuộc đua tỷ đô của các công ty
Với nhiều người tập thể hình hoặc trong chế độ giảm cân, họ được khuyên nên ăn đồ ăn giàu protein nhưng không làm tăng lượng calo. Ở nhiều quốc gia, trên kệ siêu thị và thực đơn nhà hàng đang lan rộng cơn sốt “giàu protein”.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá giếc kho khế, canh cà bung
"Sale sốc tận cùng" nhân ngày đôi 10/10, giá iPhone chạm đáy: Bỏ lỡ sẽ tiếc!
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá chép om dưa, đậu chiên giòn và rau muống luộc
Những ngày mưa gió, lũ lụt khiến ai cũng thèm một bữa cơm nóng, dậy hương, đơn giản mà đủ đầy. Không gì hợp hơn là nồi cá chép om dưa nghi ngút khói, món ăn dân dã mà hầu như người Việt nào cũng từng thưởng thức. Cái vị chua nhẹ của dưa hòa cùng vị ngọt béo của cá, thơm thoang thoảng mùi thì là và nghệ, khiến gian bếp ấm lên, xua đi cái lạnh ẩm ướt của ngày mưa.