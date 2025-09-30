Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt bắp cuộn, lòng xào dưa và rau củ luộc
Hương Phố
30/09/2025
Trong những ngày mưa bão ầm ầm, điều tuyệt vời nhất chính là được quây quần bên mâm cơm nóng hổi, giản dị mà đủ đầy. Không cần phải cầu kỳ, chỉ với 120.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một bữa ăn vừa ngon miệng, vừa ấm lòng, vừa đảm bảo dinh dưỡng cho cả nhà. Hôm nay, chúng ta cùng vào bếp với thực đơn gồm thịt bắp cuộn luộc chấm mắm tỏi ớt, lòng non xào dưa, rau củ luộc và bát canh thanh mát từ chính nước luộc rau củ.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
• Cơm trắng – 10.000 đồng
• Thịt bắp cuộn luộc chấm mắm tỏi ớt – 50.000 đồng
• Lòng non xào dưa chua – 35.000 đồng
• Rau củ luộc (su su, cà rốt, củ cải) – 15.000 đồng
• Canh nước luộc rau củ – 0 đồng (tận dụng từ món rau luộc)
• Chuối tiêu chín – 10.000 đồng
Cách chế biến từng món
1. Thịt bắp cuộn luộc chấm mắm tỏi ớt
Thịt bắp (có thể dùng bắp bò hoặc bắp heo) sau khi rửa sạch thì cuộn tròn, buộc chặt bằng dây lạt hoặc chỉ thực phẩm để thịt không bị rời khi luộc. Trong nồi nước sôi, cho thêm vài lát gừng đập dập và củ hành tím nướng để át mùi và làm thịt dậy hương. Luộc đến khi thịt chín mềm, vớt ra để nguội bớt rồi thái lát mỏng xếp ra đĩa. Ăn kèm bát nước mắm tỏi ớt pha chua ngọt cay nồng, đảm bảo cả nhà sẽ xuýt xoa vì hương vị vừa đậm đà vừa thơm ngon.
2. Lòng non xào dưa chua
Lòng non là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Để lòng trắng giòn và không bị hôi, cần sơ chế kỹ bằng muối và chanh, sau đó chần qua nước sôi. Dưa chua vắt ráo, phi thơm tỏi rồi xào nhanh tay. Khi dưa săn lại, cho lòng vào đảo đều, nêm chút nước mắm, hạt nêm và vài lát ớt tươi để món ăn thêm hấp dẫn. Vị chua của dưa kết hợp với độ giòn sần sật của lòng non tạo nên một món ăn “đưa cơm” tuyệt vời, đặc biệt hợp trong những ngày trời lạnh mưa gió.
3. Rau củ luộc (su su, cà rốt, củ cải)
Rau củ là món ăn không thể thiếu để cân bằng dinh dưỡng. Su su, cà rốt và củ cải sau khi gọt vỏ, rửa sạch thì cắt miếng vừa ăn. Cho vào nồi nước sôi, luộc chín tới để rau củ giữ được độ giòn ngọt và màu sắc tươi tắn. Bày ra đĩa, có thể chấm cùng mắm tỏi ớt hoặc muối vừng tùy khẩu vị gia đình. Món rau củ luộc không chỉ thanh mát mà còn bổ sung chất xơ, vitamin, giúp bữa ăn thêm cân đối.
4. Canh nước luộc rau củ
Thay vì bỏ đi, phần nước luộc rau củ chính là nguyên liệu hoàn hảo để có bát canh thanh nhẹ. Chỉ cần thêm chút muối, hạt tiêu và hành lá thái nhỏ là đã có một món canh ngọt tự nhiên, giúp làm dịu lại vị đậm đà từ các món mặn. Đây cũng là cách tận dụng thông minh, tiết kiệm mà vẫn ngon miệng.
5. Chuối tiêu chín
Sau bữa cơm, vài quả chuối tiêu chín vàng ươm sẽ là món tráng miệng hoàn hảo. Chuối không chỉ dễ ăn mà còn giàu kali, vitamin B6 và chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung năng lượng nhanh chóng.
Bữa cơm tối hôm nay mang đúng tinh thần “giản dị mà đủ đầy”. Thịt bắp cuộn luộc thơm ngọt, lòng non xào dưa đậm vị, rau củ luộc thanh mát cùng bát canh nhẹ nhàng và trái cây tráng miệng – tất cả tạo nên một mâm cơm hài hòa, ấm áp cho cả gia đình. Trong tiếng mưa rả rích ngoài hiên, chỉ cần quây quần bên mâm cơm này, mọi mệt nhọc như tan biến, nhường chỗ cho cảm giác bình yên và hạnh phúc.
Chỉ với 120.000 đồng, bạn đã có thể mang đến cho gia đình một bữa tối ngon miệng, cân bằng và tràn đầy yêu thương trong ngày mưa bão.
Bữa cơm tối 120 nghìn ngày mưa bão: Gà kho gừng, canh bí xanh nấu tôm khô
Trong những ngày mưa bão, một mâm cơm gia đình ấm nóng, đậm đà hương vị sẽ khiến bữa ăn thêm phần gắn kết và ấm cúng. Chỉ với 120.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một bữa tối vừa ngon miệng vừa đủ dinh dưỡng, phù hợp cho cả nhà quây quần bên nhau.
