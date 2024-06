Bamboo Capital rút bớt vốn từ lĩnh vực chủ chốt để tập trung vào "cốt lõi"

Bamboo Capital Group (mã trên HoSE: BCG) là công ty tư nhân đa ngành gồm 3 lĩnh vực chủ chốt là năng lượng tái tạo (tức BCG Energy), bất động sản, dịch vụ tài chính.

Trên website của BCG, phần giới thiệu tổng quan có hình của ông Nguyễn Hồ Nam, hiện nay là Chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn. Ông từ chức Chủ tịch HĐQT vào tháng 4/2024 nhưng website vẫn còn ghi chức danh là Chủ tịch HĐQT.

Bên cạnh hình ông Nam, công ty viết: "BCG định hướng trở thành một trong những đơn vị phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu tại Việt Nam, đây là lĩnh vực đóng vai trò hạt nhân chiến lược trong tương lai".

Mới đây, HĐQT Bamboo Capital đã thông qua nghị quyết về việc thoái một phần vốn góp tại BCG Energy. Theo kế hoạch, Bamboo Capital sẽ hạ sở hữu tại BCG Energy xuống còn 47% vốn điều lệ.

Trước đó tính đến cuối quý 3/2023, BCG vẫn sở hữu tới hơn 82% vốn tại BCG Energy.

Bamboo Capital đang nắm giữ 369,8 triệu cổ phiếu, tương đương với 50,66% vốn điều lệ của BCG Energy. Theo nghị quyết, việc thoái vốn nhằm “thu hồi vốn tập trung hoạt động cốt lõi của công ty”.

Theo kế hoạch thoái vốn, Bamboo Capital sẽ bán 26,5 triệu cổ phần của BCG Energy, giá chuyển nhượng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng thu về tối thiểu 265 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý 2/2024.



Sau khi hoàn tất giao dịch trên, Bamboo Capital sẽ chỉ còn nắm giữ 343,3 triệu cổ phiếu, tương đương 47,03% vốn BCG Energy.

Cùng với đó, Bamboo Capital cũng thông báo thôi nhiệm vụ người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại BCG Energy đối với ông Nguyễn Hồ Nam. Phần vốn góp hậu thoái vốn sẽ được đại diện quản lý bởi các ông Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Mạnh Chiến và Nguyễn Tùng Lâm với tỷ lệ lần lượt là 18,81%, 14,11% và 14,11%.

Mặt khác, Bamboo Capital sẽ thực hiện nhận ủy quyền từ Công ty TNHH MTV NHN đối với khối lượng 11,5 triệu cổ phiếu BCG Energy, tương ứng với 1,57% vốn điều lệ. Bamboo Capital được đại diện đối với toàn bộ biểu quyết của công ty NHN.

Hai cá nhân khác là ông Nguyễn Hồ Nam và bà Huỳnh Thị Kim Tuyến cũng ủy quyền cho tập đoàn Bamboo Capital thực hiện quyền cổ đông đối với số lượng lần lượt là 6 triệu cổ phần (0,82%) và 21 triệu cổ phần (2,88%).

Theo thông tin của Bamboo Capital sau hơn 6 năm phát triển, BCG Energy (thành lập năm 2017) đã xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều nhà máy điện mặt trời quy mô lớn như BCG Long An 1, BCG Long An 2, BCG Vĩnh Long, BCG Phù Mỹ và BCG Gia Lai. Ngoài ra, BCG Energy còn phát triển các hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Tổng tài sản hợp nhất tính đến 31/12/2023 của BCG Energy đạt 19.036,5 tỷ đồng, giảm 8,7% so với thời điểm đầu năm do khấu hao tài sản cố định, tất toán và thu hồi một số khoản hợp tác đầu tư ngắn và dài hạn, cũng như giảm số dư thuế phải thu do hai dự án điện mặt trời của công ty nhận được khoản hoàn thuế.