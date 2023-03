Bán cả ngày không ai mua, tiểu thương chợ An Đông đóng cửa, đòi miễn giảm tiền thuê sạp

25/03/2023 8:02 AM (GMT+7)

Đã 3-4 ngày nay, tiểu thương An Đông Plaza, quận 5, TP.HCM đóng ki ốt, tạm ngưng hoạt động và đề nghị ban quản lý là Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông, giảm giá thuê sạp do tình hình kinh doanh quá khó khăn sau dịch bệnh Covid-19.

An Đông Plaza là một trong những chợ sỉ chuyên kinh doanh quần áo, giày dép, bánh mứt nổi tiếng bậc nhất TP.HCM.

Tiểu thương An Đông Plaza đòi giảm tiền thuê sạp đến hết năm 2023

Ở cửa ra vào An Đông Plaza, tiểu thương đổ dồn về đây, yêu cầu ban quản lý chấp nhận giảm giá thuê sạp, xem như là chia sẻ khó khăn với tiểu thương bởi nhiều người đã gắn bó và kinh doanh suốt mấy chục năm qua.

Tiểu thương An Đông Plaza đóng cửa, đòi giảm tiền thuê sạp. Ảnh: P.Minh

Bà T.T. cho biết bà có tổng cộng 6 sạp, kinh doanh quần áo. Chi phí điện, thuế, nhân viên… hiện nay mỗi tháng gần 100 triệu đồng. Trước dịch còn có thể trang trải và thu lời, nhưng bây giờ mỗi ngày chỉ bán được 1-2 triệu đồng. Theo bà, mức doanh thu này không đủ trả tiền thuê mặt bằng và các chi phí.

Bà T. cũng nói thêm, không ít sạp ở An Đông cả ngày không bán được hàng vì ế ẩm. Bà chỉ mong ban quản lý hỗ trợ giảm giá thêm để người bán, nhất là người bán lâu năm duy trì hoạt động, cầm cự, chờ sức mua tăng trở lại.

Chủ nhiều gian hàng cho biết sắp hết hợp đồng sang nhượng, cho thuê vào tháng 3, 4 này. Buôn bán ế ẩm kéo dài suốt 2 năm nay, tiểu thương đều cố gắng gồng, trong khi giá thuê mới cao nên họ đồng loạt kiến nghị ban quản lý giảm 30% giá thuê sạp. Mức giảm này được các tiểu thương đề nghị tính trên giá thuê sạp từ năm 2016.

Trước đó, họ đã kiến nghị 3 lần và ban quản lý An Đông Plaza chỉ xét giảm giá thuê tùy từng sạp, nhưng theo các tiểu thương, việc giải quyết này là không thỏa đáng.

Theo thông báo của An Đông Plaza, mức giá giảm công ty áp dụng cho thương nhân hiện nay là giảm trực tiếp 20% tiền thuê trong 12 tháng kể từ ngày 1/3/2023 đến hết ngày 29/2/2024 đối với các gian hàng đã ký hợp đồng thuê và còn hạn.

Đối với các gian hàng sang nhượng thì ngoài mức giảm 20%, ban quản lý cộng thêm thời gian sang nhượng tương ứng 20%, trên nguyên tắc quy đổi các mức ưu đãi được hưởng.

Tuy nhiên, theo các tiểu thương, mức giá giảm này là dựa trên giá mới mà ban quản lý thông báo. Do đó, giá sau khi giảm vẫn không thay đổi so với biểu giá thuê năm 2016. Ngoài ra, tiểu thương cũng không đồng tình việc ban quản lý chỉ cho ký thuê 6 tháng hoặc một năm, chứ không cho thuê dài hạn 5 năm như trước. Họ lo ngại hết hồng đồng, giá thuê lại tiếp tục tăng.

Phần lớn thương nhân đề nghị mức giảm giá 30% tính trên giá thuê sạp từ năm 2016 và áp dụng cho tất cả thương nhân như nhau. Một số còn đề nghị ngoài giảm giá 30%, ban quản lý nên miễn phí giá thuê sạp hết năm nay, thì mới có thể trụ được trụ được.

An Đông Plaza nói người bán mong muốn chưa hợp lý

Bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông (đơn vị quản lý An Đông Plaza), cho biết công ty cũng nhận thấy tình hình kinh doanh khó khăn của tiểu thương, nên đã xem xét mức giảm giá phù hợp cho từng người.

Cảnh đóng cửa sạp bên trong An Đông Plaza. Ảnh: P.Minh



Ban quản lý An Đông Plaza cho rằng người bán lấy mức giá từ năm 2016 (trả 5 năm 1 lần) yêu cầu công ty giảm 30% giá thuê sạp là không hợp lý. Riêng đề xuất miễn phí thuê sạp năm nay và giảm 30% từ năm sau trên giá gốc 2016, bà cho biết sẽ trình HĐQT và có thông báo gửi tới tiểu thương sau.

Sau vài ngày, giữa người thuê và ban quản lý An Đông Plaza vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Theo đại diện UBND phường 9, quận 5 (nơi An Đông Plaza kinh doanh), đây là tranh chấp dân sự, nếu không trái quy định, chính quyền không can thiệp. Tuy nhiên, phường thường xuyên yêu cầu thương nhân tránh tập trung đông người, gây rối trật tự, trường hợp nào vi phạm chính quyền sẽ xử lý.

An Đông Plaza do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông Plaza quản lý (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Tòa nhà được xây dựng từ 2004, cao 22 tầng. 5 tầng bên dưới kinh doanh giày dép, mỹ phẩm, vàng bạc, đồ trang trí với khoảng 2.700 sạp. Mỗi sạp ở đây đang có giá thuê từ 1,3-2,5 tỷ đồng cho 5 năm.