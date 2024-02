Bất động sản khu công nghiệp bắt đầu sinh lời cho doanh nghiệp từng tập trung dệt may

17/02/2024 10:46 AM (GMT+7)

Mới đây, Công ty cổ phần khu công nghiệp Gilimex thuộc Gilimex đã ký hợp tác chiến lược với Ngân hàng Quân đội (MBBank) khoảng gần cuối tháng 1/2024. Theo chiến lược hợp tác, MBBank sẽ tài trợ nguồn vốn để Gilimex đầu tư vào lĩnh vực mới này với tổng hạn mức 5.000 tỷ đồng.



CTCP khu công nghiệp Gilimex được thành lập vào tháng 11/2019, vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập: Gilimex (giữ 51% vốn), Transimex (20% vốn), Garmex Sài Gòn (5% vốn), CTCP Xuất nhập khẩu Đầu tư Thừa Thiên-Huế (20% vốn), Công ty TNHH May Thạnh Mỹ (4% vốn).

Thỏa thuận trên tiếp nối theo việc công ty có trụ sở tại quận Bình Thạnh bắt đầu có nguồn thu từ phát triển khu công nghiệp. Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, Gilimex (mã GIL, sàn HoSE) cho biết hoạt động kinh doanh chính không có nhiều khởi sắc với doanh thu giảm 12% xuống 230 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm 32% xuống 28,2 tỷ đồng.

Nhưng hoạt động khác mang lại lợi nhuận 101 tỷ đồng. Nhờ đó, Gilimex đạt lãi ròng 91 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo, trong 2 mảng kinh doanh chính là dệt may và BĐS khu công nghiệp, dệt may của doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ nhu cầu thấp của toàn ngành do lượng đơn hàng của thế giới chững lại. Trong đó, khách hàng lớn là nhà bán lẻ khổng lồ Amazon (chiếm đến 80% doanh thu) giảm đơn hàng đột ngột. Gilimex buộc phải giảm hơn 900 nhân sự trong năm, số lượng nhân viên vào thời điểm cuối năm 2023 còn 968 người.

Trong lĩnh vực mới, Gilimex đã và đang trong quá trình phát triển các khu công nghiệp tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp ở Đồng bằng Sông Cửu Long; Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi và Quảng Nam thuộc miền Trung. Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) và khu công nghiệp Phú Bài 4 tại Huế đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long tại huyện Bình Tân chỉ cách Cần Thơ (trung tâm vùng ĐBSCL) 18 km, cách sân bay Cần Thơ khoảng 28 km, và 170 km là đến TP.HCM.

Hình phối cảnh 1 phần trong dự án Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long. Ảnh: Gilimex





Dự án có tổng quy mô 400 ha, với 255 ha cho giai đoạn 1, theo thông tin từ địa phương. Ngành nghề thu hút đầu tư gồm chế biến nông sản - thực phẩm, rau quả và các sản phẩm từ trái cây; chế biến thủy sản; các sản phẩm từ chăn nuôi; công nghiệp hàng tiêu dùng, dệt may, thủ công mỹ nghệ, lắp ráp điện tử, bao bì, dược phẩm - mỹ phẩm, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng khác; kho bãi, dịch vụ và một số ngành khác ít ô nhiễm môi trường.

Khu công nghiệp Gilimex Phú Bài 4 có quy mô 461 ha, tổng đầu tư 2.614 tỷ đồng theo hướng công nghiệp sạch và xanh. Trong văn bản giải trình kết quả kinh doanh quý III/2023, Gilimex cho biết đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng để kịp bàn giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp vào quý IV/2023.