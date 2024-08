Bất ngờ từ màu 'xanh mướt' của một cổ phiếu ngân hàng

Thời điểm 14 giờ ngày 20/8/2024, cổ phiếu NAB giao dịch ở giá 16.350 đồng với khối lượng khớp lệnh hơn 2 triệu đơn vị. Giá này không thấp hơn bao nhiêu so với mức 16.700 đồng trước đó chỉ 2 phiên; và mức 16.700 đưa vốn hóa thị trường của Ngân hàng Nam Á lần đầu tiên vượt mốc 22.000 tỷ đồng.





Giao dịch tại Nam A Bank. Nguồn: NAB

Mới tuần rồi, NAB của Nam A Bank được công ty tài chính Morgan Stanley Capital International (MSCI) của Mỹ đưa vào rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index. Các tiêu chí để được lựa chọn bao gồm vốn hóa thị trường, vốn hóa điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng, thanh khoản giao dịch, tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại, thời gian giao dịch tối thiểu…

Điều này cho thấy sự quan tâm đối với thị trường Việt Nam ngày một gia tăng, mở ra cơ hội để các quỹ ngoại đầu tư vào thị trường Việt Nam bên cạnh những bộ chỉ số phổ biến như VN30, Diamond, Finlead, FinSelect, FTSE Vietnam, FTSE Vietnam 30, hay MarketVector Vietnam Local Index.



Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/8, NAB tăng hết biên độ lên 16.200 đồng/cổ phiếu. Ngày kế tiếp, NAB tăng 3,09% lên mức 16.700 đồng/cổ phiếu thiết lập mức giá cao kỷ lục của cổ phiếu này kể từ khi niêm yết. Tính theo giá này, vốn hóa thị trường của Nam A Bank lần đầu tiên vượt mốc 22.000 tỷ đồng.



Định giá theo P/E (tỷ lệ giữa giá cổ phiếu với thu nhập) của Nam A Bank. Nguồn: BSE Research, Bloomberg

NAB tăng trần được hỗ trợ bở thông tin vào rổ MSCI Frontier Market Index dù cổ phiếu này chỉ mới lên sàn HoSE tại TP.HCM vào cuối quý I/2024.



Theo báo cáo kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế Nam A Bank đạt 2.217 tỷ đồng, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản Nam A Bank đạt quy mô hơn 228.000 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2023.



Nguồn vốn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế tăng trưởng tốt đạt gần 173.000 tỷ đồng, tăng hơn 9,4% so cùng kỳ năm 2023; dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng do NHNN cấp phép, đạt gần 157.000 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023.



Đây là quý thứ 2 liên tiếp Nam A Bank ghi nhận kết quả lợi nhuận đạt trên 1.000 tỷ đồng/quý. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 834 tỷ đồng, tương ứng tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023.

MSCI Frontier Markets Index hiện là chỉ số quan trọng nhất trong các bộ chỉ số theo dõi thị trường cận biên của MSCI khi có khá nhiều quỹ chủ động có quy mô hàng trăm triệu USD đang sử dụng chỉ số này làm tiêu chuẩn, có thể kể tới như Schroder International Selection Fund, Templeton Frontier Markets Fund, Morgan Stanley Institutionam Fund, Magna Umbrella Fund…