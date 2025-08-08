Bất ngờ vì vé xem “concert quốc gia” phát miễn phí được rao bán rầm rộ với giá cả triệu đồng

Những ngày gần đây, trên nhiều hội nhóm mạng xã hội, từ khóa “concert quốc gia” trở thành chủ đề nóng, thu hút hàng chục nghìn lượt thảo luận mỗi ngày. Điều đáng nói, dù là vé miễn phí từ ban tổ chức, tấm vé này lại đang được rao bán công khai với mức giá “trên trời”, thậm chí lên tới cả triệu đồng/cặp.

Giá vé “concert quốc gia” - "Tổ quốc trong tim" vốn được phát miễn phí nay được rao bán trên các hội nhóm mạng xã hội với giá hơn triệu đồng mỗi cặp.

Vé miễn phí nhưng “đội giá” chóng mặt

Từ cuối tháng 7/2025, “concert quốc gia” – tên gọi cộng đồng dành cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc trong tim” – liên tục xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 10/8 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với quy mô hoành tráng, quy tụ hàng loạt nghệ sĩ hàng đầu nhiều thế hệ và khoảng 50.000 khán giả.

Giao dịch mua bán vé của chương trình "Tổ quốc trong tim" đang rất sôi động trong các hội nhóm trên Facebook

Điểm đặc biệt khiến sự kiện này gây “bão” chính là vé vào cửa được phát miễn phí. Tuy nhiên, số lượng vé có hạn, dẫn đến việc “cung không đủ cầu” ngay từ khâu đăng ký.

Theo ban tổ chức, cổng đăng ký online mở vào cuối tháng 7 đã ghi nhận 3 triệu lượt truy cập chỉ trong vài phút. Chỉ sau 9 phút, hệ thống đã “sập” vì quá tải, chốt ở con số 20.000 người đăng ký thành công. Những khán giả may mắn này nhận được email xác nhận, mã QR và thông tin nhận vé cứng vào ngày 2-3/8.

Thế nhưng, ngay sau khi vé được phát, thị trường mua bán vé “ngầm” đã bùng nổ. Trên các nhóm Facebook chuyên về concert, có nhóm lên tới 15.000 thành viên, mỗi ngày xuất hiện hơn 90 bài đăng rao bán hoặc tìm mua vé. Giá vé dao động từ vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng/cặp, tùy vị trí chỗ ngồi và độ “hot” của khu vực sân khấu.

Ví dụ, vé khu Hạnh Phúc 4, cổng 3 được rao bán với giá 1,25 triệu đồng/cặp; vé khu Hạnh Phúc hoặc Tự Do 2 khoảng 650.000 đồng/vé; vé Cờ Đỏ Sao Vàng B1 lên tới 750.000 đồng/vé. Tất cả đều là vé mà ban tổ chức phát miễn phí.

Nhiều chiêu trò lừa đảo khi mua vé online

Sự khan hiếm cộng với tâm lý “sợ hết vé” đã tạo điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng. Nhiều người tìm mua lại vé qua mạng đã rơi vào cảnh mất tiền, mất luôn cả vé.

Chị Lan Hương (Hà Nội) chia sẻ câu chuyện: "Ông bà ngoại đang ở Hà Nội chơi với các cháu, lại đúng dịp có chương trình hay nên tôi muốn săn cho ông bà cặp vé để ông bà xem nhưng không đăng ký được nên tôi lên nhóm tìm mua. Thấy một tài khoản tên Hoàng H. H. rao bán chỉ 250.000 đồng/vé – rẻ hơn nhiều so với giá chợ đen – tôi lập tức liên hệ. Người bán yêu cầu chuyển cọc 100.000 đồng trước khi giao vé. Sau khi chuyển, tôi bị chặn liên lạc ngay lập tức".

Không nản, chị Trang liên hệ với một người bán khác nhưng vẫn bị yêu cầu đặt cọc. Lần này, chị xin địa chỉ để tới giao dịch trực tiếp. Tuy nhiên, khi đến nơi, gọi điện thì số thuê bao không liên lạc được, còn người dân xung quanh cho biết không hề biết ai như vậy.

Khi chia sẻ “cú lừa” của mình lên nhóm, chị bất ngờ khi hàng chục người khác cũng kể họ bị lừa tương tự. Các thủ đoạn phổ biến gồm:

Rao bán vé giá rẻ bất thường để dụ người mua chuyển cọc.

Sử dụng ảnh vé thật lấy từ các bài đăng khác, sau đó “biến mất” sau khi nhận tiền.

Hẹn giao dịch trực tiếp nhưng cho địa chỉ giả hoặc cắt liên lạc ngay trước giờ hẹn.

Bức xúc vì trục lợi từ vé miễn phí

Không chỉ bức xúc vì bị lừa, nhiều người còn phẫn nộ trước việc một số cá nhân lợi dụng chương trình ý nghĩa để đầu cơ vé.

Anh Trần Đình T (một khán giả ở Hà Nội) chia sẻ: “Tôi có thể hiểu nếu bán lại vé với giá 200.000 – 300.000 đồng để bù công sức đăng ký hoặc xếp hàng. Nhưng ở đây, có người bán cả triệu đồng/cặp. Vé vốn miễn phí, mà họ lại trục lợi quá đáng. Người thực sự muốn đi thì không có, trong khi người không muốn đi lại nắm vé để kiếm lời”.

Cùng với đó, nhiều dịch vụ “ăn theo” cũng xuất hiện, như bán áo phông, cờ, quạt, túi in logo “Tổ quốc trong tim”.

Vì sao vé miễn phí lại bị đẩy giá?

Theo góc nhìn kinh tế thị trường, hiện tượng vé miễn phí bị mua bán lại với giá cao là hệ quả của quy luật cung – cầu:

Cầu vượt xa cung: Sự kiện có sức hút lớn, chỉ diễn ra một lần, số vé hữu hạn.

Tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ): Nhiều người sẵn sàng chi tiền cao để đảm bảo có mặt tại chương trình.



Chợ đen hoạt động mạnh: Một bộ phận người đăng ký chỉ để bán lại, tận dụng khoảng chênh lệch giá.



Về mặt pháp luật, hành vi bán lại vé miễn phí với giá cao không bị coi là phạm pháp nếu không thuộc danh mục vé bị quản lý giá, trừ khi có yếu tố lừa đảo. Tuy nhiên, đây là hành vi gây méo mó thị trường và ảnh hưởng tới quyền lợi của công chúng.



Vụ việc vé “concert quốc gia” bị rao bán rầm rộ với giá cao cho thấy một khoảng trống trong cơ chế quản lý phát hành vé miễn phí tại Việt Nam. Nếu không có biện pháp kiểm soát, tình trạng này sẽ tiếp tục lặp lại ở các sự kiện lớn, làm mất đi ý nghĩa của việc phát vé miễn phí và gây thiệt thòi cho khán giả thực sự mong muốn tham gia.

Trong bối cảnh đó, việc áp dụng vé điện tử định danh, siết chặt kiểm soát khâu phân phối và mạnh tay xử lý hành vi lừa đảo là những giải pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi công chúng, giữ gìn hình ảnh đẹp của các chương trình nghệ thuật quốc gia.

Chương trình “Tổ quốc trong tim” – sức hút từ nội dung tới thông điệp



Sở dĩ “concert quốc gia” trở thành cơn sốt một phần nhờ nội dung và thông điệp của chương trình. Đây là chương trình nghệ thuật quy mô lớn do Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội tổ chức, tái hiện những dấu mốc hào hùng trong lịch sử dân tộc thông qua hình tượng lá cờ đỏ sao vàng.



"Với thông điệp: Tổ quốc chẳng ở đâu xa - Tổ quốc là ở trong tim mỗi người, chương trình mang đến hành trình cảm xúc sâu sắc, kết nối ký ức hào hùng của quá khứ với khát vọng vươn mình của hiện tại và tương lai. Đây là món quà nghệ thuật hoàn toàn miễn phí dành tặng nhân dân", ông Lê Quốc Minh chia sẻ.



Theo ông Đặng Lê Minh Trí, “Tổ quốc trong tim” sẽ tái hiện các dấu mốc lịch sử của đất nước gắn với hình ảnh Cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và khát vọng dân tộc. Mỗi tiết mục sẽ mang đến những trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc đồng thời đánh thức những cung bậc tự hào, thiêng liêng về Tổ quốc.



"Đến chương trình, khán giả sẽ cùng nhau hát vang những ca khúc bất hủ, thắp sáng ánh đèn flash biến sân vận động thành biển ánh sáng lung linh. Mỗi người không chỉ là khán giả, mà là một phần của chương trình, một nhịp đập trong trái tim Tổ quốc", ông Trí cho hay.



