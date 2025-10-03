Bữa cơm tối 120 nghìn: Gà hấp lá chanh, nộm ngó sen tôm thịt
Hương Phố
03/10/2025 6:57 PM (GMT+7)
Mùa thu về, nắng vàng trải nhẹ trên phố phường, không khí se se mát lành khiến con người ta thêm yêu những bữa cơm sum họp. Trong một ngày thu nắng đẹp, bữa tối không cần cầu kỳ mà chỉ cần vài món thanh vị, dễ ăn, vẫn đủ chất là đã mang lại cảm giác ngon miệng và ấm áp. Với 120.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một mâm cơm vừa ngon mắt, vừa hợp khẩu vị cho cả gia đình.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
• Cơm trắng – 10.000 đồng
• Thịt gà hấp lá chanh – 75.000 đồng
• Nộm ngó sen tôm thịt – 15.000 đồng
• Canh chua cá lóc – 15.000 đồng
• Ổi tráng miệng – 5.000 đồng
Cách thực hiện
1. Cơm trắng
Bát cơm nóng dẻo là nền tảng gắn kết mọi hương vị, khiến từng món ăn trở nên đậm đà hơn.
2. Thịt gà hấp lá chanh
Thịt gà ta rửa sạch, ướp với chút muối, tiêu và hành đập dập. Cho gà vào nồi hấp cùng sả và lá chanh. Khi gà chín mềm, xé miếng nhỏ, rắc thêm lá chanh thái sợi. Thịt gà hấp giữ được vị ngọt tự nhiên, kết hợp với hương lá chanh dịu nhẹ, chấm muối tiêu chanh thì ngon khó cưỡng.
3. Nộm ngó sen tôm thịt
Ngó sen rửa sạch, cắt khúc ngắn, ngâm với giấm đường để giòn và trắng. Tôm luộc chín bóc vỏ, thịt ba chỉ luộc thái mỏng. Trộn cùng cà rốt bào sợi, rau thơm, nước mắm chua ngọt pha sẵn. Rắc thêm đậu phộng rang giã dập để tăng độ bùi béo. Món nộm giòn sảng khoái, vị chua ngọt hòa quyện, rất hợp khẩu vị ngày thu.
4. Canh chua cá lóc
Cá lóc làm sạch, cắt khúc, ướp nhẹ với muối. Cho cá vào nấu cùng dứa, cà chua, bạc hà và giá đỗ. Thêm nước me chua, nêm nước mắm và chút đường để vị canh hài hòa. Trước khi bắc xuống, rắc thêm rau thơm và ớt thái lát để dậy hương. Canh chua cá lóc vừa chua ngọt, vừa đậm đà, mang đậm hồn quê sông nước Nam bộ, rất thích hợp để cân bằng mâm cơm.
5. Ổi tráng miệng
Chọn những quả ổi giòn ngọt, rửa sạch, cắt miếng tam giác vừa ăn. Đĩa ổi tươi mát giúp kết thúc bữa cơm một cách nhẹ nhàng, thanh mát.
Mâm cơm ngày thu chỉ gói gọn trong 120.000 đồng nhưng mang lại sự tròn đầy cả về hương vị lẫn cảm xúc: gà hấp lá chanh thơm nhẹ, nộm ngó sen tôm thịt giòn chua ngọt, canh chua cá lóc thanh mát và ổi tráng miệng giòn ngọt. Tất cả hòa quyện trong không khí se se mát lành của mùa thu, để bữa cơm tối không chỉ ngon miệng mà còn đong đầy tình thân.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá giếc kho khế, canh cà bung
Có những ngày ta chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần một nồi cá kho khế thơm nức, bát canh cà bung nghi ngút khói, đĩa đậu cove xào xanh mướt và trái ổi giòn tan sau bữa cơm là đã đủ thấy bình yên.
"Sale sốc tận cùng" nhân ngày đôi 10/10, giá iPhone chạm đáy: Bỏ lỡ sẽ tiếc!
Đây là đợt "ĐẠI HẠ GIÁ" lớn nhất của quý này.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá chép om dưa, đậu chiên giòn và rau muống luộc
Những ngày mưa gió, lũ lụt khiến ai cũng thèm một bữa cơm nóng, dậy hương, đơn giản mà đủ đầy. Không gì hợp hơn là nồi cá chép om dưa nghi ngút khói, món ăn dân dã mà hầu như người Việt nào cũng từng thưởng thức. Cái vị chua nhẹ của dưa hòa cùng vị ngọt béo của cá, thơm thoang thoảng mùi thì là và nghệ, khiến gian bếp ấm lên, xua đi cái lạnh ẩm ướt của ngày mưa.
Chuyện những bà chủ tiệm tạp hoá ‘lên đời’ nhờ công nghệ
Tiệm tạp hóa truyền thống chuyển mình với mô hình số hóa, trưng bày gọn gàng, thanh toán mã QR, mang lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi, hiện đại tại TP.HCM.
Trung Quốc gây choáng khi bán tấm pin mặt trời giá chỉ bằng 1/2 hàng Nhật
Bắc Kinh đã và đang nỗ lực nội địa hóa mọi phân khúc trong chuỗi cung ứng để giảm giá thành.
Cơn sốt thực phẩm giàu protein - cuộc đua tỷ đô của các công ty
Với nhiều người tập thể hình hoặc trong chế độ giảm cân, họ được khuyên nên ăn đồ ăn giàu protein nhưng không làm tăng lượng calo. Ở nhiều quốc gia, trên kệ siêu thị và thực đơn nhà hàng đang lan rộng cơn sốt “giàu protein”.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá giếc kho khế, canh cà bung
"Sale sốc tận cùng" nhân ngày đôi 10/10, giá iPhone chạm đáy: Bỏ lỡ sẽ tiếc!
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá chép om dưa, đậu chiên giòn và rau muống luộc
Những ngày mưa gió, lũ lụt khiến ai cũng thèm một bữa cơm nóng, dậy hương, đơn giản mà đủ đầy. Không gì hợp hơn là nồi cá chép om dưa nghi ngút khói, món ăn dân dã mà hầu như người Việt nào cũng từng thưởng thức. Cái vị chua nhẹ của dưa hòa cùng vị ngọt béo của cá, thơm thoang thoảng mùi thì là và nghệ, khiến gian bếp ấm lên, xua đi cái lạnh ẩm ướt của ngày mưa.