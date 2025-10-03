Bữa cơm tối 120 nghìn: Gà hấp lá chanh, nộm ngó sen tôm thịt

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng – 10.000 đồng

• Thịt gà hấp lá chanh – 75.000 đồng

• Nộm ngó sen tôm thịt – 15.000 đồng

• Canh chua cá lóc – 15.000 đồng

• Ổi tráng miệng – 5.000 đồng

Cách thực hiện

1. Cơm trắng

Bát cơm nóng dẻo là nền tảng gắn kết mọi hương vị, khiến từng món ăn trở nên đậm đà hơn.

2. Thịt gà hấp lá chanh

Thịt gà ta rửa sạch, ướp với chút muối, tiêu và hành đập dập. Cho gà vào nồi hấp cùng sả và lá chanh. Khi gà chín mềm, xé miếng nhỏ, rắc thêm lá chanh thái sợi. Thịt gà hấp giữ được vị ngọt tự nhiên, kết hợp với hương lá chanh dịu nhẹ, chấm muối tiêu chanh thì ngon khó cưỡng.

3. Nộm ngó sen tôm thịt

Ngó sen rửa sạch, cắt khúc ngắn, ngâm với giấm đường để giòn và trắng. Tôm luộc chín bóc vỏ, thịt ba chỉ luộc thái mỏng. Trộn cùng cà rốt bào sợi, rau thơm, nước mắm chua ngọt pha sẵn. Rắc thêm đậu phộng rang giã dập để tăng độ bùi béo. Món nộm giòn sảng khoái, vị chua ngọt hòa quyện, rất hợp khẩu vị ngày thu.

4. Canh chua cá lóc

Cá lóc làm sạch, cắt khúc, ướp nhẹ với muối. Cho cá vào nấu cùng dứa, cà chua, bạc hà và giá đỗ. Thêm nước me chua, nêm nước mắm và chút đường để vị canh hài hòa. Trước khi bắc xuống, rắc thêm rau thơm và ớt thái lát để dậy hương. Canh chua cá lóc vừa chua ngọt, vừa đậm đà, mang đậm hồn quê sông nước Nam bộ, rất thích hợp để cân bằng mâm cơm.

5. Ổi tráng miệng

Chọn những quả ổi giòn ngọt, rửa sạch, cắt miếng tam giác vừa ăn. Đĩa ổi tươi mát giúp kết thúc bữa cơm một cách nhẹ nhàng, thanh mát.

Mâm cơm ngày thu chỉ gói gọn trong 120.000 đồng nhưng mang lại sự tròn đầy cả về hương vị lẫn cảm xúc: gà hấp lá chanh thơm nhẹ, nộm ngó sen tôm thịt giòn chua ngọt, canh chua cá lóc thanh mát và ổi tráng miệng giòn ngọt. Tất cả hòa quyện trong không khí se se mát lành của mùa thu, để bữa cơm tối không chỉ ngon miệng mà còn đong đầy tình thân.