Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt rim mắm ruốc, canh rau tập tàng nấu tôm

Thực đơn bữa tối cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng dẻo: 10.000 đồng

• Thịt ba chỉ rim mắm ruốc Huế: 70.000 đồng

• Canh rau tập tàng nấu tôm khô: 15.000 đồng

• Vả trộn Huế: 15.000 đồng

• Chuối tráng miệng: 10.000 đồng

Cách chế biến

1. Thịt ba chỉ rim mắm ruốc Huế

• Thịt ba chỉ rửa sạch, thái mỏng.

• Mắm ruốc Huế pha loãng với nước, thêm đường, tỏi băm.

• Xào thịt trên chảo nóng, khi thịt săn lại thì cho hỗn hợp mắm ruốc vào, rim nhỏ lửa đến khi dậy mùi thơm, nước kho sánh lại.

• Món ăn béo ngậy của thịt kết hợp cùng vị mặn mòi đặc trưng của mắm ruốc, đậm chất Huế.

2. Canh rau tập tàng nấu tôm khô

• Tôm khô ngâm nở, giã dập.

• Đun sôi nước, cho tôm vào nấu, nêm muối vừa ăn.

• Rau tập tàng (hỗn hợp nhiều loại rau vườn: rau mồng tơi, rau đay, rau muống non…) nhặt sạch, cho vào nồi khi nước sôi.

• Bát canh trong, ngọt tự nhiên từ tôm và thanh mát từ rau, rất hợp trong những ngày oi nồng.

3. Vả trộn Huế

• Quả vả luộc chín, thái lát mỏng.

• Trộn cùng lạc rang giã nhỏ, mè rang, rau thơm và nước mắm chua ngọt.

• Món ăn giòn giòn, bùi bùi, vừa thanh đạm, vừa rất đặc trưng xứ Huế.

4. Chuối cau tráng miệng

• Chọn chuối cau chín tới, ruột vàng ngọt.

• Ăn trực tiếp hoặc để ngăn mát tủ lạnh trước khi dùng.

• Vị ngọt thanh nhẹ, mát lành, giúp kết thúc bữa cơm một cách trọn vẹn.

Một mâm cơm Huế 120 nghìn đồng tuy đơn giản nhưng chứa đựng cả sự tinh tế của ẩm thực miền Trung: mặn mòi, đậm đà, thanh mát và gần gũi. Thịt rim mắm ruốc thơm nức, canh rau tập tàng dân dã, vả trộn giòn bùi, cùng những trái chuối cau ngọt thanh đã tạo nên bữa ăn vừa ngon miệng, vừa gợi nhớ quê hương. Đó chính là giá trị của mâm cơm gia đình – giản dị mà gắn kết, bình dân nhưng chan chứa tình cảm.

*Thực đơn tham khảo, giá tiền có thể điều chỉnh theo nhu cầu của gia đình bạn