Bữa cơm tối 120 nghìn: Tôm rim, trứng chiên lá hẹ và canh bầu tôm khô
Hương Phố
05/10/2025 9:00 AM (GMT+7)
Chỉ với 120.000 đồng, bạn có thể chuẩn bị một mâm cơm gia đình vừa đủ chất, vừa mang đúng hương vị miền biển. Thực đơn tối nay gồm tôm rim mặn ngọt, trứng chiên lá hẹ, canh bầu nấu tôm khô và trái cây tráng miệng.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
• Cơm trắng – 10.000 đồng
• Tôm rim mặn ngọt – 70.000 đồng
• Trứng chiên lá hẹ – 10.000 đồng
• Canh bầu nấu tôm khô – 15.000 đồng
• Thanh long ruột đỏ tráng miệng – 15.000 đồng
Cách thực hiện
1. Tôm rim mặn ngọt
Tôm đất rửa sạch, cắt bỏ râu, để nguyên vỏ. Phi hành tỏi cho thơm, cho tôm vào đảo sơ rồi thêm nước mắm ngon, đường, tiêu. Rim nhỏ lửa đến khi tôm đỏ au, thịt săn chắc, nước rim sánh lại bám quanh con tôm. Đây là món ăn quen thuộc trong mâm cơm miền Trung, vị mặn ngọt hài hòa, rất “đưa cơm”.
2. Trứng chiên lá hẹ
Trứng gà hoặc trứng vịt đánh tan, thêm lá hẹ thái nhỏ, nêm chút nước mắm và tiêu. Đun nóng dầu, cho trứng vào chiên vàng đều hai mặt. Miếng trứng vàng ruộm, điểm xanh của lá hẹ vừa đẹp mắt vừa thơm ngon, giản dị nhưng gợi nhớ hương vị quê nhà.
3. Canh bầu nấu tôm khô
Tôm khô ngâm nước cho mềm, giã sơ rồi phi hành cho dậy mùi. Đổ nước vừa ăn, khi sôi cho bầu thái lát vào nấu chín tới. Nêm chút muối, bột ngọt và hành ngò. Bát canh trong, ngọt tự nhiên từ tôm khô và bầu, ăn vào mát ruột, giải nhiệt, rất hợp cho bữa tối.
4. Thanh long ruột đỏ
Gọt vỏ, cắt miếng tam giác, bày ra đĩa. Màu đỏ hồng bắt mắt, vị ngọt thanh mát, bổ sung vitamin và chất xơ sau bữa chính.
5. Cơm trắng
Nồi cơm dẻo thơm, nóng hổi là nền tảng cho các món ăn thêm đậm đà.
Mâm cơm tối 120 nghìn đồng hôm nay tuy giản dị nhưng hài hòa và tròn vị: tôm rim đậm đà, trứng chiên lá hẹ dân dã, bát canh bầu nấu tôm khô thanh mát, kết thúc bằng đĩa thanh long ngọt lành. Đây chính là hương vị Nam Trung Bộ – mộc mạc, gần gũi, đậm đà tình quê, giúp bữa cơm gia đình thêm phần ấm cúng và gắn kết.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Tôm rim, trứng chiên lá hẹ và canh bầu tôm khô
Chỉ với 120.000 đồng, bạn có thể chuẩn bị một mâm cơm gia đình vừa đủ chất, vừa mang đúng hương vị miền biển. Thực đơn tối nay gồm tôm rim mặn ngọt, trứng chiên lá hẹ, canh bầu nấu tôm khô và trái cây tráng miệng.
Mùa Halloween sắp đến, người Mỹ ám ảnh vì thuế quan, nhưng đồ hóa trang nhập từ Việt Nam không bị ảnh hưởng
Chris Zephro có một nhà kho ở Santa Cruz đầy mặt nạ cao su, đạo cụ kinh dị và trò chơi zombie, minh chứng cho niềm đam mê của ông. Nhưng kể từ khi chính quyền Trump phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc, công việc kinh doanh của Zephro chảy máu tiền mặt.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Gà hấp lá chanh, nộm ngó sen tôm thịt
Mùa thu về, nắng vàng trải nhẹ trên phố phường, không khí se se mát lành khiến con người ta thêm yêu những bữa cơm sum họp. Trong một ngày thu nắng đẹp, bữa tối không cần cầu kỳ mà chỉ cần vài món thanh vị, dễ ăn, vẫn đủ chất là đã mang lại cảm giác ngon miệng và ấm áp. Với 120.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một mâm cơm vừa ngon mắt, vừa hợp khẩu vị cho cả gia đình.
Australia tiếp tục dừng bán thêm nhiều kem chống nắng
Australia vừa mở rộng danh sách các loại kem chống nắng bị rút khỏi thị trường sau khi phát hiện không đạt chỉ số chống nắng như công bố. Nhiều sản phẩm vốn được quảng cáo bảo vệ da hiệu quả nay bị thu hồi, khiến người tiêu dùng lo ngại và cơ quan chức năng phải siết chặt kiểm soát.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá kèo kho tộ, nộm hoa chuối tai heo
Ẩm thực miền Nam vốn nổi tiếng bởi sự hào sảng, giản dị nhưng luôn đầy ắp hương vị. Trong những ngày mưa bão hay sau một ngày làm việc vất vả, một mâm cơm gia đình mang hồn quê Nam bộ sẽ khiến bữa tối trở nên ấm cúng, đủ đầy. Chỉ với 120.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một bữa cơm vừa ngon miệng, vừa cân bằng dưỡng chất, với những món ăn quen thuộc mà hấp dẫn.
Shein mở cửa hàng cố định đầu tiên tại Paris, chọc giận giới bán lẻ Pháp
Nhà bán lẻ thời trang nhanh trực tuyến Shein sẽ khai trương các cửa hàng cố định đầu tiên tại Pháp vào tháng 11 theo thỏa thuận với tập đoàn sở hữu chuỗi bách hóa Société des Grands Magasins (SGM), làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ các nhà bán lẻ Pháp.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Tôm rim, trứng chiên lá hẹ và canh bầu tôm khô
Mùa Halloween sắp đến, người Mỹ ám ảnh vì thuế quan, nhưng đồ hóa trang nhập từ Việt Nam không bị ảnh hưởng
Bữa cơm tối 120 nghìn: Gà hấp lá chanh, nộm ngó sen tôm thịt
Mùa thu về, nắng vàng trải nhẹ trên phố phường, không khí se se mát lành khiến con người ta thêm yêu những bữa cơm sum họp. Trong một ngày thu nắng đẹp, bữa tối không cần cầu kỳ mà chỉ cần vài món thanh vị, dễ ăn, vẫn đủ chất là đã mang lại cảm giác ngon miệng và ấm áp. Với 120.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một mâm cơm vừa ngon mắt, vừa hợp khẩu vị cho cả gia đình.
Australia tiếp tục dừng bán thêm nhiều kem chống nắng
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá kèo kho tộ, nộm hoa chuối tai heo
Ẩm thực miền Nam vốn nổi tiếng bởi sự hào sảng, giản dị nhưng luôn đầy ắp hương vị. Trong những ngày mưa bão hay sau một ngày làm việc vất vả, một mâm cơm gia đình mang hồn quê Nam bộ sẽ khiến bữa tối trở nên ấm cúng, đủ đầy. Chỉ với 120.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một bữa cơm vừa ngon miệng, vừa cân bằng dưỡng chất, với những món ăn quen thuộc mà hấp dẫn.