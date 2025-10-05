Bữa cơm tối 120 nghìn: Tôm rim, trứng chiên lá hẹ và canh bầu tôm khô

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng – 10.000 đồng

• Tôm rim mặn ngọt – 70.000 đồng

• Trứng chiên lá hẹ – 10.000 đồng

• Canh bầu nấu tôm khô – 15.000 đồng

• Thanh long ruột đỏ tráng miệng – 15.000 đồng

Cách thực hiện

1. Tôm rim mặn ngọt

Tôm đất rửa sạch, cắt bỏ râu, để nguyên vỏ. Phi hành tỏi cho thơm, cho tôm vào đảo sơ rồi thêm nước mắm ngon, đường, tiêu. Rim nhỏ lửa đến khi tôm đỏ au, thịt săn chắc, nước rim sánh lại bám quanh con tôm. Đây là món ăn quen thuộc trong mâm cơm miền Trung, vị mặn ngọt hài hòa, rất “đưa cơm”.

2. Trứng chiên lá hẹ

Trứng gà hoặc trứng vịt đánh tan, thêm lá hẹ thái nhỏ, nêm chút nước mắm và tiêu. Đun nóng dầu, cho trứng vào chiên vàng đều hai mặt. Miếng trứng vàng ruộm, điểm xanh của lá hẹ vừa đẹp mắt vừa thơm ngon, giản dị nhưng gợi nhớ hương vị quê nhà.

3. Canh bầu nấu tôm khô

Tôm khô ngâm nước cho mềm, giã sơ rồi phi hành cho dậy mùi. Đổ nước vừa ăn, khi sôi cho bầu thái lát vào nấu chín tới. Nêm chút muối, bột ngọt và hành ngò. Bát canh trong, ngọt tự nhiên từ tôm khô và bầu, ăn vào mát ruột, giải nhiệt, rất hợp cho bữa tối.

4. Thanh long ruột đỏ

Gọt vỏ, cắt miếng tam giác, bày ra đĩa. Màu đỏ hồng bắt mắt, vị ngọt thanh mát, bổ sung vitamin và chất xơ sau bữa chính.

5. Cơm trắng

Nồi cơm dẻo thơm, nóng hổi là nền tảng cho các món ăn thêm đậm đà.

Mâm cơm tối 120 nghìn đồng hôm nay tuy giản dị nhưng hài hòa và tròn vị: tôm rim đậm đà, trứng chiên lá hẹ dân dã, bát canh bầu nấu tôm khô thanh mát, kết thúc bằng đĩa thanh long ngọt lành. Đây chính là hương vị Nam Trung Bộ – mộc mạc, gần gũi, đậm đà tình quê, giúp bữa cơm gia đình thêm phần ấm cúng và gắn kết.