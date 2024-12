Các “ông lớn” thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm chuẩn bị hàng Tết ra sao?

Chuẩn bị kỹ càng cho mùa Tết

Theo ghi nhận của chúng tôi, thời điểm này, các “ông lớn” trong ngành hàng thực phẩm dịp Tết như Vissan, CP, Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt… đều đã sẵn sàng cho mùa Tết Ất Tỵ 2024. Với những sản phẩm riêng đặc thù cho mùa Tết, bao bì Tết, doanh nghiệp đều đã thêm hàng lên kệ.

Vissan chuẩn bị tổng ngân sách hơn 540 tỷ đồng cho mùa Tết 2024, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến cung cấp gần 930 tấn thực phẩm tươi sống, tăng 5% so với Tết năm ngoái và 3.700 tấn thực phẩm chế biến, tăng 8% so với cùng kỳ.

Vissan dự trữ thêm từ 10 - 20% sản lượng giúp sẵn sàng ứng phó với các trường hợp thiếu hụt nguồn cung. Ảnh: Vissan

Ông Phan Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc Vissan, cho biết doanh nghiệp cũng dự trữ thêm từ 10 - 20% sản lượng giúp sẵn sàng ứng phó với các trường hợp thiếu hụt nguồn cung.

Bà Phạm Thị Huân - Chủ tịch HĐQT Ba Huân cho biết, doanh nghiệp tăng nguồn cung khoảng 10% so năm ngoái để bảo đảm nguồn hàng lương thực, thực phẩm luôn sẵn có, đáp ứng nhu cầu cao của người dân trong những ngày Tết. Những năm gần đây, Ba Huân liên tục ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới bên cạnh trứng gia cầm để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Cũng ở ngành hàng trứng gia cầm, ông Trương Chí Thiện - Tổng giám đốc Công ty Vĩnh Thành Đạt, cho biết với tình hình hiện tại, ông dự kiến sức mua bằng hoặc tăng nhẹ so với Tết Giáp Thìn chứ không giảm. Dự báo sức mua sẽ tăng mạnh khoảng ngày mùng 10 tháng Chạp.

“Hàng Tết chúng tôi chuẩn bị dự kiến tăng gấp đôi mức bình thường trong thời gian từ mùng 10 đến 15 tháng Chạp, tức khoảng 2 triệu trứng gia cầm tươi mỗi ngày, và tăng gấp 3, tức khoảng 3 triệu trứng mỗi ngày, từ 15 tháng Chạp. Nhu cầu trữ hàng Tết của người dân không như xưa, nhưng mua sắm Tết, lo tươm tất cho Tết là văn hóa. Do vậy, doanh nghiệp luôn chủ động lượng hàng dự trữ cho Tết từ sớm, không để bị động khi nhu cầu thị trường tăng đột biến”, ông Thiện nói.

Về thịt gia cầm, nhiều “ông lớn” như CP, Ba Huân… cũng khẳng định sẽ không thiếu thịt trong mùa Tết 2024.

Cam kết giữ giá ổn định

Thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm là những mặt hàng được người Việt sử dụng nhiều vào dịp Tết. Vì vậy, ngoài tăng sản lượng so với bình thường, các doanh nghiệp cũng cam kết giữ giá bình ổn trước, trong và sau Tết để phục vụ người tiêu dùng.

Các doanh nghiệp ngành trứng tăng nguồn hàng, cam kết giá tốt, khuyến mãi sâu sát Tết. Ảnh: Vĩnh Thành Đạt

Theo đại diện Vissan, doanh nghiệp đã khởi động việc dự trữ nguyên liệu từ giữa năm, với mục tiêu đảm bảo nguồn hàng phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trước, trong và sau Tết. Vissan cam kết giữ ổn định giá bán trong suốt dịp Tết, đồng thời triển khai đa dạng chương trình khuyến mãi hàng tuần, với mức ưu đãi từ 10 - 20% cho một số sản phẩm thiết yếu.

Ở ngành hàng trứng, ông Trương Chí Thiện cho biết trứng gia cầm Vĩnh Thành Đạt chuẩn bị sẵn nguồn hàng để bán giảm giá trong 2 ngày sát Tết, năm nay là 28 và 29 tháng Chạp, để công nhân, lao động nghèo nhận lương thưởng trễ có thể mua sắm với giá tốt.

Đồng thời, công ty cam kết duy trì giá ổn định, phối hợp chặt chẽ Sở Công thương tham gia các chương trình hỗ trợ tiêu dùng, tạo điều kiện cho người dân đón Tết an vui.

Ở phía doanh nghiệp phân phối, MM Mega Market cho biết đã tăng lượng dự trữ lên 40% các mặt hàng phục vụ đặc biệt cho Tết. Đáng chú ý, các mặt hàng thịt heo và thịt gà sẽ được ổn định nguồn hàng và giá trong dịp này.

“Chúng tôi luôn nỗ lực làm việc với nhà cung cấp để giữ mức giá hợp lý nhất, tránh sự bất ổn về giá. Ngoài ra, hệ thống còn có chính sách mua càng nhiều - giá càng rẻ cho khách hàng, khuyến khích khách hàng đặt mua sỉ số lượng lớn tất cả mặt hàng; áp dụng khuyến mãi đặc biệt... cho nhiều mặt hàng xuyên suốt dịp Tết”, ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing MM Mega Market, nói thêm.