Giỏ quà Tết từ 100.000 đồng lên ngôi

Ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị cho thấy thời điểm này, hàng Tết, sản phẩm Tết, giỏ quà Tết đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị. Dù vậy, sức mua đối với mặt hàng Tết không quá sung.

Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp, năm nay, người tiêu dùng, doanh nghiệp tiếp tục thắt chặt chi tiêu do kinh tế khó khăn. Vì vậy, giỏ quà Tết - mặt hàng được quan tâm nhất dịp Tết, cũng bị ảnh hưởng theo về sản lượng bán ra cũng như giá trị giỏ quà.

Hộp quà Tết được các doanh nghiệp đưa ra chỉ từ 100.000 đồng, bao bì bắt mắt được khách ưu tiên. Ảnh: Phúc Minh

Đại diện một hệ thống siêu thị lớn cho biết hàng năm, trước Tết Nguyên đán 2 tháng, đơn vị đã nhận được nhiều đơn hàng từ doanh nghiệp đặt giỏ quà Tết dành tặng người lao động. Tuy nhiên, tình hình năm nay khá hẩm hiu. Phía siêu thị phải chủ động liên hệ doanh nghiệp, nhà máy, khách hàng các năm trước để chào giỏ quà Tết.

“Nhu cầu của khách giảm đi do một lượng lớn người lao động, công nhân rời TP.HCM về quê làm việc. Thứ hai, giá trị giỏ quà cũng giảm. Họ yêu cầu giỏ quà chỉ từ 200.000 - 300.000 đồng, giảm 100.000 - 200.000 đồng so với năm ngoái”, vị này nói.

Về phía các doanh nghiệp sản xuất, họ cũng dự tính được xu hướng này từ mùa Tết năm ngoái.

Theo đại diện Orion Vina, doanh nghiệp đã tung bộ quà tặng bánh với thương hiệu An quen thuộc cho mùa Tết. So với các năm trước, bộ quà tặng Tết An đa dạng về mẫu mã và thông điệp. Đáng chú ý, mức giá được nhà sản xuất cân nhắc để phù hợp nhu cầu của người tiêu dùng.

“Người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu thận trọng hơn, tập trung nhiều vào chất lượng cũng như tìm kiếm các sự lựa chọn mới. Chúng tôi tăng 20-25% sản phẩm so với năm ngoái. Các sản phẩm có mức giá dao động từ 88.000 đồng đến 500.000 đồng”, đại diện Orion Vina nói và cho rằng mức giá này là chiến lược trong bối cảnh sức mua năm nay.

Người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu, mua sắm tiết kiệm dịp Tết năm nay. Ảnh: Phúc Minh

Các bộ quà tặng là hàng thiết yếu tiếp tục được các nhà sản xuất quan tâm và đưa ra thị trường.

Thương hiệu Tường An năm nay ra mắt bộ quà tặng Tết không chỉ có dầu ăn mà còn có bơ thực vật, nước mắm, hạt nêm mang thương hiệu Tường An. Đây là những sản phẩm mới nhất của “ông lớn” ngành dầu này ra mắt gần đây. Phân khúc giá từ 95.000 - 120.000 đồng.

Ông Bùi Thanh Tùng - Tổng giám đốc Công ty CP Dầu thực vật Tường An, cho biết có thể nói những combo Tết mà doanh nghiệp tung ra năm nay khá đầy đủ phục vụ nhu cầu dịp Tết của người Việt.

“Nhận định về sức mua sẽ khó đoán định chính xác. Tuy nhiên, theo tôi, người tiêu dùng vẫn sẽ tiếp tục bám sát việc tiêu dùng thông minh, xu hướng mua sắm đã nổi lên từ sau dịch đến nay. Những sản phẩm thiết yếu, cần thiết sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong giỏ sản phẩm của người tiêu dùng”, ông Tùng nhận định.

Giỏ quà Tết tại các hệ thống siêu thị năm nay như Co.opmart, GO!, MM Mega Market… cũng rất đa dạng, với mức giá chỉ từ 100.000 - 200.000 đồng. Theo các siêu thị, việc cung cấp đa dạng các mức giá giúp người tiêu dùng dễ dàng chọn mua trong bối cảnh mức chi tiêu bị ảnh hưởng đáng kể do kinh tế khó khăn.