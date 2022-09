Chấm dứt hợp đồng với nhà thầu 6 dự án phục vụ sân bay Long Thành

17/09/2022 6:30 AM (GMT+7)

17/09/2022 6:30 AM (GMT+7)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (QLDA) ngày 16-9 cho biết, sau khi thống nhất với các nhà thầu, ban này đã đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chấm dứt, thanh lý hợp đồng 6 gói thầu tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.

Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn thuộc dự án phục vụ sân bay Long Thành, Đồng Nai – Ảnh: TTXVN

Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn là khu đất được xây dựng để bồi thường, tái định cư cho các hộ dân nằm trong dự án sân bay Long Thành, có diện tích hơn 280 héc ta do Ban QLDA tỉnh làm chủ đầu tư. Tại khu tái định cư có 11 gói thầu công trình xã hội gồm 8 trường học (từ mầm non đến trung học cơ sở), 1 chợ, 1 trung tâm văn hóa và trụ sở UBND xã.

Năm 2021, các công trình này lần lượt được khởi công, song đến nay chỉ có 2 công trình (trường mầm non và trụ sở UBND xã) đã hoàn thành; 3 công trình khác thi công đạt hơn 80% khối lượng. 6 gói thầu còn lại (4 trường học, 1 chợ và 1 trung tâm văn hóa) mới chỉ hoàn thành khoảng 15% phần việc và đã ngừng thi công trong nhiều tháng qua. Đây là những gói thầu mà các bên thống nhất chấm dứt, thanh lý hợp đồng.

Nguyên nhân các gói thầu bị chậm tiến độ được lý giải do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, nhà thầu không bố trí đủ nguồn lực, thi công cầm chừng, thiếu hợp tác cùng ngành chức năng…

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban QLDA tỉnh phải cam kết hoàn thành 6 gói thầu này trong quí 2 năm 2023, đồng thời cập nhật tiến độ để điều chỉnh dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Ngoài ra, trong báo cáo (số 223/BC-UBND) của UBND tỉnh Đồng Nai gửi Thủ tướng Chính phủ, tỉnh cũng thống nhất chủ trương thanh lý hợp đồng các gói thầu nêu trên.

Ban QLDA tỉnh Đồng Nai cho biết, khi thông báo cắt hợp đồng với các nhà thầu, địa phương sẽ báo cáo, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấm các đơn vị này không được tham gia bất cứ gói thầu nào trên địa bàn Đồng Nai từ nay về sau.

Hiện Ban QLDA tỉnh Đồng Nai đang huy động lực lượng kiểm kê khối lượng thi công đã hoàn thành và đánh giá lại các gói thầu được đề xuất chấm dứt, thanh lý hợp đồng.

Sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng với các chủ thầu, ban sẽ chốt khối lượng hoàn thành, cập nhật dự toán và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện khối lượng còn lại.

Theo TTXVN