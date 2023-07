Chợ phiên Y Tý hấp dẫn khách bốn phương

Nhiều du khách mua lạc đỏ về làm quà. Do trồng ở nơi có độ cao trên 2.000 m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ nên lạc đỏ Y Tý thơm ngon, đậm đà hơn so với nhiều loại lạc trồng ở vùng thấp.