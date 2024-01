Chóng mặt với giá căn hộ hàng trăm triệu đồng mỗi m2 ở phía bên kia sông Sài Gòn

Bất động sản khu vực quận 2 cũ, trong đó nổi bật là Khu đô thị Thủ Thiêm, luôn là điểm đến hot, được ưu tiên săn đón. Đây cũng là nơi đang tập trung dày đặc các dự án căn hộ cao cấp ăn theo view sông Sài Gòn, metro số 1, Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và nhiều công trình hạ tầng đang được đẩy mạnh đầu tư như các cây cầu nối trung tâm quận 1.



The River Thủ Thiêm, dự án căn hộ có giá bán năm 2024 khoảng 170 triệu đồng/m2, tăng 70% so với thời điểm mở bán. Ảnh: CĐT

Theo thống kê mới nhất của Rever, giá bán căn hộ trung bình năm 2024 tại quận 2 khoảng 79 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, nếu tính riêng khu vực Thủ Thiêm thì không còn dự án nào, kể cả dự án đã bàn giao trước đó, cũng có giá bán vượt 100 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, mức giá năm 2024 của nhiều dự án tăng rất cao so với giá thời điểm mở bán. Như The River Thủ Thiêm tăng đến 70% so với giá mở bán, ở mức 100 triệu đồng/m2. Giá căn hộ tại dự án này năm 2024 khoảng 170 triệu đồng/m2.

The Galleria ResidenceThe Metropole Thủ Thiêm cũng có giá bán năm 2024 tăng đến khoảng 79% so với mức 95 triệu đồng/m2 ở thời điểm mở bán. Giá bán năm 2024 của dự án này cũng ở mức 170 triệu đồng/m2.

Quán quân giá tại khu vực Thủ Thiêm năm nay là dự án The Opera ResidenceThe Metropole Thủ Thiêm, với 207 triệu đồng/m2. Mức giá này tăng khoảng gần 30% so với thời điểm mở bán, mức 160 triệu đồng/m2.

The Opera ResidenceThe Metropole Thủ Thiêm là giai đoạn 3 của The Metropole Thủ Thiêm, tọa lạc trong Phân khu 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, là khu phức hợp Nhà ở - Thương mại hạng sang bao gồm khu căn hộ hạng sang, khu vực ẩm thực, thương mại cao cấp và văn phòng tiêu chuẩn quốc tế. Dự án nằm liền kề chân cầu Thủ Thiêm, kế bên quản trường trung tâm, trục đường thương mại sầm uất. Địa thế này giúp The Opera Residences nhận được khá nhiều lợi thế trong kết nối và tiếp cận.

The Opera ResidenceThe Metropole Thủ Thiêm có giá bán cao nhất khu vực này trong năm 2024, với 207 triệu đồng/m2. Ảnh: CĐT

Dự án do Sơn Kim Land làm chủ đầu tư với quy mô 2 tòa nhà liền kề cao 24 tầng và 3 tầng hầm, 646 căn hộ sang trọng có tầm nhìn ra sông Sài Gòn. Dự án được khởi công năm 2020 và hoàn thành cuối 2023.

Xếp thứ 2 là Narra Residences Empire City, với mức giá năm 2024 là 201 triệu đồng/m2. Giá tại thời điểm mở bán cuối 2019 là 140 triệu đồng/m2, tương đương căn hộ 1 phòng ngủ khoảng hơn 60 m2 có giá 11-14 tỷ đồng. Giá cao nhất với căn 4 phòng ngủ 166m2 từ 36,2 tỷ đồng đến hơn 41 tỷ đồng.

Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 với 500 căn hộ cao cấp.

Narra Residences Empire City thuộc Empire City, là khu phức hợp với vị trí đắc địa trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là nơi đặt tháp quan sát 86 tầng cao nhất TP.HCM đến thời điểm này. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng, do Liên Doanh giữa Keppel Land (Singapore) – Trần Thái – Tiến Phước (Việt Nam) và Quỹ Bất Động Sản Gaw Capital Partners (Anh Quốc) đầu tư.

Đáng chú ý, tại Thủ Thiêm, theo thống kê, nhiều dự án đã hoàn thành, bàn giao vài năm trước có giá tăng vọt gấp nhiều lần. Như Sarimi tại khu đô thị Sala bàn giao từ 2016 có giá bán năm 2024 tăng 160% so với thời điểm mở bán. Giá căn hộ tại dự án này năm 2024 khoảng 130 triệu đồng/m2, trong khi giá tại thời điểm mở bán khoảng 50 triệu đồng/m2.

Nhiều dự án đã hoàn thành, bàn giao vài năm trước tại Thủ Thiêm đang có giá tăng vọt gấp nhiều lần. Ảnh: KDT Sala

Hay Sadora bàn giao năm 2016 cũng thuộc khu đô thị Sala có giá bán năm nay ở mức 137 tr/m2, tăng 242,5% so với giá mở bán. Căn hộ tại dự án Sarica khu đô thị Sala bàn giao năm 2017 có giá bán 150 triệu đồng/m2, tăng 212.5%...

Không nằm trong khu vực Thủ Thiêm, nhưng một dự án mới khởi công cuối 2013, dự kiến bàn giao nhà năm 2027, cũng đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, và có giá bán dự kiến đến 126 triệu đồng/m2 là Eaton Park, do Gamuda làm chủ đầu tư. Dự án này nằm trên mặt tiền đường Mai Chí Thọ, sẽ tung ra thị trường hơn 2.000 căn hộ, với tổng cộng 6 toà tháp cao từ 29 đến 39 tầng.