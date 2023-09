Chủ đầu tư sẽ khó xin giấy phép xây dựng, mở bán chung cư mini sau vụ cháy ở Hà Nội

Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và giá bán leo thang, căn hộ có diện tích dưới 35m2 thường là những căn studio trong dự án lớn, hoặc căn hộ ở chung cư mini, vốn thu hút sự quan tâm của người do vừa túi tiền và dễ dàng thanh khoản, cũng như cho thuê.



Dữ liệu của Batdongsan.com.vn, 8 tháng đầu năm 2023, nhu cầu tìm thuê và mua căn hộ dưới 35m2 tại Hà Nội tăng 11%, tại TP.HCM tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường chung cư gặp ảnh hưởng sau vụ cháy chung cư mini. Ảnh: Gia Linh

Theo các chuyên gia, giai đoạn tiếp theo sẽ rất khó khăn đối với người kinh doanh chung cư mini, cũng như người mua và thuê loại hình này, vì sau vụ cháy tại Hà Nội, cơ quan chức năng sẽ rà soát các dự án, không chỉ ở địa bàn Hà Nội mà trên khắp cả nước.

Động thái này sẽ khiến nhiều chủ chung cư mini phải tạm dừng kinh doanh vì chưa tuân thủ quy định khắt khe về phòng cháy chữa cháy. Họ sẽ mất nhiều thời gian, kinh phí để tu sửa, đáp ứng đủ điều kiện vận hành chung cư.

Đối với người thuê, họ có thể kết thúc hợp đồng thuê nhà và tìm chỗ mới nếu nơi ở hiện tại chưa an toàn. Tuy nhiên, số lượng căn hộ vừa túi tiền mà đáp ứng được các tiêu chí an ninh và an toàn rất ít, vì vậy giá thuê sẽ tăng lên. Đối với người mua chung cư mini, họ còn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bán cũng khó mà ở thì không có sổ đỏ và nơm nớp nỗi lo xảy ra các biến cố.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, cho dự báo trong thời gian tới, nguồn cung chung cư mini có khả năng sẽ giảm vì các chủ đầu tư sẽ khó xin cấp giấy phép xây dựng, mở bán, khi công tác quản lý, rà soát về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được đẩy mạnh. Chi phí xây dựng, vận hành chung cư sẽ tăng theo thiết kế và các công tác nghiệm thu, bảo trì phù hợp quy định phòng cháy chữa cháy.

Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, nhu cầu vẫn cao và chi phí tăng thì giá chung cư khó có khả năng giảm.

Chia sẻ với Thế Giới Tiếp Thị, giám đốc một doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM bày tỏ sự lo lắng đến thời gian và quy trình xin cấp phép dự án sẽ khó khăn hơn.

"Trước đây, quy trình xin giấy phép phòng cháy chữa cháy công trình đã rất phức tạp và nhiêu khê. Sau vụ cháy chung cư mini, dự báo là việc xin giấy phép sẽ còn vất vả và khắt khe hơn trước", vị này cho hay.

Nhiều người dân có xu hướng tháo chạy khỏi chung cư mini. Ảnh: Gia Linh

Vị này cho rằng thay vì tìm kiếm chung cư mini ở những khu vực đông đúc dân cư, người dân sẽ hướng đến các dự án nhà ở xã hội và dự án chung cư ở xa trung tâm nhưng đảm bảo an toàn, giá tiền cũng mềm hơn so với các chung cư nội thành.

Các chuyên gia cũng đề xuất cư dân chung cư mini nên thành lập ban quản trị chung cư (nếu chưa có). Mục đích của ban quản trị là trao đổi, yêu cầu chủ nhà bảo trì, tu sửa chung cư, đảm bảo các yếu tố vệ sinh, an toàn phòng cháy chữa cháy, trang bị đủ thiết bị phòng ngừa các tình huống khẩn cấp, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của người dân.