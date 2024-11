Chứng khoán Mỹ tăng dựng đứng sau chiến thắng bầu cử của ông Trump

Toàn tuyến vành đai 3 đang tập trung giải quyết mặt bằng thi công gói thầu xây lắp 3 đoạn qua phường An Thạnh (TP.Thuận An, Bình Dương). Do đoạn này có nhiều trường hợp thuộc diện giải tỏa trắng, cần sớm bố trí tái định cư.