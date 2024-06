Có bao nhiêu lãi, ông lớn ngành dược đem chia gần hết cho cổ đông

DHG, trụ sở chính tại Cần Thơ, vừa công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 75%, chia làm 2 đợt: Tháng 6 và tháng 8/2024.

Với 131 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DHG dự kiến sẽ chi tổng cộng hơn 980 tỷ đồng cho 2 đợt. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 1.051 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2022. Cổ phiếu của công ty lên sàn vào tháng 12/2006, và tỷ lệ cổ tức 75% cho năm 2023 là mức cao nhất.

Dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn Japan GMP của Dược Hậu Giang. Nguồn: DHG

Trong đợt 1, DHG sẽ chia với tỷ lệ 40%, cổ đông sẽ được nhận 4.000 đồng cho mỗi cổ phần. Ngày thanh toán là 26/6, ngày đăng ký cuối cùng là 12/6. Đợt 2, cổ đông sẽ nhận 34% còn lài: 3.500 đồng với mỗi cổ phần sở hữu. Ngày đăng ký cuối cùng là 9/8, ngày thanh toán là 21/8.



Giai đoạn 2016 - 2022, DHG thường chia cổ tức ở tỷ lệ 35 – 40%, ước tính khoảng 60% lợi nhuận của công ty. DHG dùng phần lớn số còn lại để bổ sung cho quỹ đầu tư phát triển. Với 93% lợi nhuận sau thuế sẽ được chia cho cổ đông, tỷ lệ còn lại là 7%. Theo công ty, đó là do không bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

Lý do là đến cuối năm 2023, DHG tích lũy được quỹ đầu tư phát triển 2.458 tỷ đồng, cao hơn 88% vốn góp của chủ sở hữu. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi) đạt 2.230 tỷ đồng, chiếm 36% tổng tài sản.

Hai cổ đông lớn nhất của DHG là tập đoàn dược Taisho Pharmaceutical Co. Ltd của Nhật Bản với tỷ lệ sở hữu hơn 51% (sẽ nhận khoảng 500 tỷ đồng từ cổ tức 2023) và SCIC - Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước - với tỷ lệ nắm giữ 43,3% (sẽ nhận tổng cộng khoảng 423 tỷ đồng).

Kết thúc quý I/2024, DHG ghi nhận doanh thu tăng nhẹ 2% lên mức 1.259 tỷ đồng, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 38% xuống 222 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. DHG cho biết kết quả kinh doanh này nằm trong kế hoạch của công ty và lý do là lãi suất tiền gửi giảm mạnh dẫn đến doanh thu tài chính giảm 14 tỷ đồng, tương đương giảm 26% so với cùng kỳ.