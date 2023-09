Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (22/9): Nắm giữ cổ phiếu VHC của "nữ hoàng cá tra" Vĩnh Hoàn

22/09/2023 6:30 AM (GMT+7)

Chỉ số thị trường kết phiên giao dịch ngày 21/9 với mức giảm sâu. Theo đó, VN-Index giảm hơn 13 điểm, còn 1.212,74 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó những ngành đã ghi nhận tăng trong phiên vừa qua như dịch vụ tài chính, bán lẻ,… Thanh khoản thị trường trên cả 3 sàn ghi nhận giá trị giao dịch gần 26,8 nghìn tỷ đồng.

Về giao dịch của khối ngoại, trong phiên, khối này nối chuỗi bán ròng lên phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị bán ròng hơn 473 tỷ đồng. HPG, SSI, POW, CTG là những mã bị bán nổi bật.

Cổ phiếu VHC của Vĩnh Hoàn được khuyến nghị nắm giữ. Ảnh: VHC

Rủi ro ngắn hạn vẫn còn, nhà đầu tư giữ tỷ trọng danh mục ở mức hợp lý

Sau cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), mặc dù cơ quan này giữ nguyên mức lãi suất nhưng thông điệp trong cuộc họp của tổ chức này đã khiến nhà đầu tư cổ phiếu lo ngại rủi ro.

Cụ thể, các chuyên gia của FED đang nghiên về phương án có thêm 1 đợt tăng lãi suất cuối cùng trong tháng 11 trước khi cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

Thông tin này được dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán thế giới và cả Việt Nam trong những phiên giao dịch sắp tới.

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), thị trường đang có những phiên rung lắc. Tuy nhiên, chỉ số VN- Index có thể không có nhiều biến động lớn trong phiên tới vì thị trường bắt đầu xuất hiện lực cầu mua gom cổ phiếu.

"Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn vẫn tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu từ 20-40% tài khoản, tiếp tục bám sát thị trường tại vùng hỗ trợ 1.200-1.210 điểm. Nếu vùng hỗ trợ được giữ vững và lực cầu xuất hiện trở lại thì sẽ là cơ hội tốt để giải ngân mua cổ phiếu với mức chiết khấu tốt", ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích của VCBS, khuyến nghị.

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC), thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nên dòng tiền vẫn có thể sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu và vẫn chưa có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường mà chủ yếu di chuyển qua lại giữa các nhóm cổ phiếu trong những phiên tới.

Ngoài ra, tâm lý nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng với xu hướng hiện tại cho thấy thị trường có thể vẫn sẽ còn liên tục xuất hiện các nhịp giảm.

"Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và vẫn có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để mua vào các cổ phiếu có sẵn trong danh mục", chuyên gia của Yuanta Việt Nam, huyến nghị.

Còn theo Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), nhận xét, VN-Index trải qua một nhịp giảm điểm với biên độ rung lắc trong phiên. Việc hình thành mẫu nến marubozu cùng với thanh khoản tăng cho thấy những phản ứng mạnh mẽ của thị trường trong phiên đáo hạn phái sinh và trước những động thái của Ngân hàng Nhà nước.

Trong những phiên sắp tới, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh giằng co với ngưỡng kháng cự gần được đặt quanh 1.235 - 1.240. Vì vậy, KBSV khuyến nghị nhà đầu tư nên bán hạ tỷ trọng trading đã mở khi chỉ số tiếp cận ngưỡng kháng cự đã đề cập.

Cổ phiếu VHC của "nữ hoàng cá tra" Vĩnh Hoàn được khuyến nghị nắm giữ

Trong phiên giao dịch hôm nay (22/9), Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) đã đưa ra khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu VHC của Công ty CP Vĩnh Hoàn.

Theo BSC, doanh thu cá tra xuất khẩu quý III/2023 có thể sẽ ghi nhận giảm so với quý II/2023 do giá cá tra xuất khẩu giảm trong tháng 8. Tuy nhiên, BSC cho rằng cá tra xuất khẩu sẽ hồi phục trong quý IV/2023 và kéo dài sang 2024 nhờ (i) nhu cầu hồi phục và mức tồn kho thấp tại thị trường Mỹ (ii) giá cá giống tăng do nguồn cung bị bo hẹp là điểm hỗ trợ cho giá cá tra xuất khẩu.

BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế – cổ đông thiểu số của VHC trong năm 2023 lần lượt đạt 10.216 tỷ đồng (giảm 22% so với năm trước) và 1.281 tỷ đồng (giảm 36%) thay đổi đều giảm 1% so với báo cáo trước đó, tương đương EPS fw 2023 = 6.987 đồng/CP, P/E fw 2023 = 12 lần.

Năm 2024, BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế – cổ đông thiểu số lần lượt đạt 12.038 tỷ đồng (tăng 18% so với năm trước) và 1.667 tỷ đồng (tăng trưởng 30%), thay đổi lần lượt +1%/+0% so với báo cáo trước, tương đương EPS fw = 9.089 đồng/CP, PE Fw 2024 = 9,2 lần.

Ở thời điểm hiện tại, BSC đưa ra khuyến nghị nắm giữ cho VHC với mức giá mục tiêu 90.900 đồng/CP (tương đương upside +7% so với giá ngày 21/09/2023) dựa trên (1) triển vọng phục hồi trong quý IV/2023 kéo dài sang 2024 (2) P/E trung bình trong giai đoạn hồi phục 9 -10 lần. Sự thay đổi khuyến nghị chủ yếu do hiện tại VHC đang được giao dịch ở mức PE FW 2024 = 9,2 lần đã phản ánh tương đối triển vọng phục hồi của trong 2024.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC) thì dành khuyến nghị tích cực cho cổ phiếu LTG của Tập đoàn Lộc Trời.



Theo FSC, đồ thị giá của LTG đóng cửa tăng 2,6% với khối lượng giao dịch tăng mạnh so với phiên trước đó. Đồng thời, đồ thị giá của LTG có dấu hiệu kết thúc giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy đồ thị giá có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự ngắn hạn 39,6 trong vài phiên tới.

Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của LTG cũng được nâng lên mức tăng. Do đó, trong ngắn hạn, các nhà đầu tư có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại.

FSC cũng đưa ra khuyến nghị tịch cực cho cổ phiếu CTR của Viettel Construction. Theo FSC, đồ thị giá của CTR đóng cửa tăng 1,5% và đồ thị giá tăng gần mức kháng cự ngắn hạn 85, đặc biệt đồ thị giá của CTR vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể sẽ chưa thể vượt mức kháng cự 85 trong vài phiên tới.

Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của CTR cũng được nâng lên mức tăng. Do đó, trong ngắn hạn, các nhà đầu tư có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại.

Về dài hạn, xu hướng dài hạn của CTR vẫn duy trì ở mức tăng và đồ thị giá đang giao dịch gần mức đỉnh cao nhất của CTR, nhóm phân tích kỳ vọng đồ thị giá có thể sẽ sớm vượt mức đỉnh 96,94 và đạt mức cao mới khi CTR có động lực tăng trưởng dài hạn.