Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (25/4): Vingroup thoái vốn, cổ phiếu VRE vì sao vẫn hấp dẫn?

25/04/2024 6:34 AM (GMT+7)

Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua (24/4), VN-Index vượt mốc 1.200 điểm và chốt phiên tại 1.205,61điểm, tăng mạnh 28,21 điểm (+2,4%), độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 17/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành công nghệ thông tin dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành hóa chất, bán lẻ, dịch vụ tài chính,…

Trong khi đó, các chỉ số của sàn Hà Nội cũng tăng khá mạnh, như HNX-Index tăng 5,24 điểm lên 227,87 điểm, còn UPCoM-Index cũng tăng 0,86 điểm lên 88,37 điểm.

Khối ngoại giao dịch sôi động trong phiên này khi mua vào xấp xỉ 2.500 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 2.700 tỷ đồng. Tính chung, khối này đã bán ròng 251 tỷ đồng.

Thiếu động lực thanh khoản, đợt giảm giá lần này có thể vẫn chưa kết thúc

Phiên giao dịch hôm nay (25/4), Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) nhận định, thị trường mặc dù bứt phá mạnh về điểm số, song thanh khoản vẫn khá dè dặt ở mức thấp. Khối lượng khớp lệnh trên HSX vẫn giảm 22,3% so với mức trung bình 20 phiên. Vì vậy phiên tăng rất mạnh về điểm số hôm qua vẫn chưa đủ tín hiệu để xác nhận sự đảo chiều mà vẫn nghiêng về nhịp hồi kỹ thuật.

Quán tính hồi phục có thể kéo VN-Index tiến tới ngưỡng kháng cự 1.220 - 1.245 điểm, và tại ngưỡng này chúng tôi duy trì quan điểm bán, vị thế mua cần kiên nhẫn chờ sự xác định của động lượng hoặc kiên trì chờ VN-Index test ngưỡng hỗ trợ 1.125 - 1.137 điểm.

Chứng khoán AIS thì đánh giá, chỉ số VN-Index phiên hôm qua (24/4) hình thành cây nến xanh dài với điểm tích cực và đã lấy lại mốc kháng cự tâm lý 1.200 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản chưa ủng hộ cho đà rebound, hồi phục lần này khi khối lượng giao dịch vẫn thấp hơn trung bình 20 phiên giao dịch gần nhất.

Trong các phiên tiếp theo, AIS cho rằng, VN-Index sẽ tiếp tục biến động trong vùng từ 1.170-1.200 điểm. Tại đây thanh khoản cần phải có sự cải thiện hơn nữa thì mới có cơ sở để hình thành đáy ngắn hạn. Nếu không thì đợt giảm giá lần này vẫn chưa kết thúc.

Còn theo Chứng khoán Asean, đơn vị này vẫn duy trì quan điểm rằng thị trường sẽ có một nhịp phục hồi sau khi xác nhận đáy thứ nhất. Tuy nhiên, việc mua đuổi sẽ không còn được ưu tiên sau phiên tăng ngày hôm qua (24/4).

Do đó, Asean khuyến nghị nhà đầu tư nên dừng mua, chờ cổ phiếu về tài khoản, đối với nhà đầu tư không bám bảng điện tử tiếp tục nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao.

Mã cổ phiếu nào cần quan tâm?

Chứng khoán MASVN khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VRE của Công ty CP Vincom Retail (HoSE: VRE).



Vingroup (VIC) mới công bố kế hoạch thoái vốn tối đa 100% tại Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Thương mại SDI. SDI sở hữu 99% cổ phần tại Công ty Cổ phần Thương mại Sado, lần lượt nắm giữ 41,5% cổ phần đang lưu hành tại Vincom Retail. Sau giao dịch này, VIC sẽ giữ lại 18,4% cổ phần tại VRE.

Giá trị chuyển nhượng cho 100% cổ phần của SDI là 39,08 nghìn tỷ đồng (1,6 tỷ USD) trong đó bao gồm giá trị cổ phần tại VRE được ước tính khoảng 32.000 đồng/cổ phần, và quyền lợi kinh tế thiểu số của SDI tại hai dự án bất động sản Vũ Yên và Green Hạ Long của VIC/VHM.

Đối với các hoạt động kinh doanh hiện tại của VRE, VIC cho biết sẽ ký kết hợp đồng quản lý cùng với VRE, qua đó tiếp tục duy trì hoạt động của các trung tâm thương mại hiện có.

Trong năm 2024, VRE dự kiến ra mắt 2 trung tâm mua sắm Vincom Mega Mall (VMM): Vincom Megamall Grand Park tại TP.HCM (45.255 m2, tháng 4/2024) và Vincom Megamall Ocean Park 2 (76.679 m2 ), cùng với 4 trung tâm mua sắm Vincom Plaza tại Hà Giang, Bắc Giang, Điện Biên và Đông Hà. 6 trung tâm này sẽ cung cấp tổng cộng thêm khoảng 171.000 m2 diện tích sàn cho thị trường bán lẻ (tăng 10% diện tích GFA hiện tại của VRE).

VRE dự kiến thu về khoảng 120 tỷ đồng và 170 tỷ đồng từ việc giao bất động sản shophouse trong năm 2024 và 2025. Ban quản lý VRE cho biết hướng đi của công ty sắp tới sẽ chủ yếu tập trung vào việc tối ưu hóa chi phí và doanh thu cho hoạt động cho thuê cốt lõi, thay vì dựa vào việc bàn giao bất động sản khi tốc độ hấp thụ tại thị trường bất động sản vùng ven đã chậm lại.

Sử dụng phương pháp FCFF, MASVN đưa ra mục tiêu giá 12 tháng của VRE là 32.124 đồng/CP (tăng 38%), tương ứng P/B là 1,8 lần. ROE được dự đoán 9,9% cho 2024, đồng thời khuyến nghị mua cổ phiếu này.

Chứng khoán MB (MBS) thì khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, HoSE: HDB).



Theo MBS, tỷ lệ nợ xấu của HDB ghi nhận ở mức 1,8% cuối năm 2023 tăng so với mức 1,67% cuối năm 2022. Nợ nhóm 2 tiếp tục tăng mạnh 144%/22% so với quý liền trước và chiếm tỷ lệ 5,04%, cao thứ 3 toàn ngành. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đạt mức 66% tại cuối năm 2023 (giảm 4,6% so với cùng kỳ).

Chất lượng tài sản của HDB được kỳ vọng cải thiện hơn trong 2024, nhờ có (1) lợi nhuận tăng trưởng cao và ổn định giúp ngân hàng có nhiều dư địa để gia tăng bộ đệm dự phòng; (2) kinh tế phục hồi cũng như gia hạn thêm 6 tháng Thông tư 02/2023/TT-NHNN sẽ góp phần cải thiện khả năng trả nợ của người dân.

Dự báo của MBS dựa trên cơ sở: (1) tăng trưởng tín dụng đạt 23% trong năm 2024 và 21% trong 2025; (2) NIM sẽ được duy trì quanh mức 4,9%, tương đương cao hơn so với 2023 và thấp hơn mức đỉnh 2022.

MBS khuyến nghị khả quan đối với HDB với mức định giá 29.400 đồng/CP, tăng 30% so với dự báo gần nhất, do (1) điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế 2024 thêm 19,5% so với dự báo gần nhất; (2) điều chỉnh giảm 0,6 điểm % phần bù rủi ro và (3) giá trị sổ sách được dùng ở thời điểm cuối 2024 thay vì trung bình 2023 và 2024 như trước đó. Tiềm năng tăng giá 36,9% (đã bao gồm tỷ suất cổ tức 4,5%).