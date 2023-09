Cơ sở bánh mì Phượng tại Hội An sẽ bị đình chỉ hoạt động

Đóng cửa cơ sở từ 3 đến 5 tháng

Ngày 25/9, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm và Thanh tra Sở Y tế Quảng Nam đã làm việc với chủ cơ sở bánh mì Phượng 2 (địa chỉ 02 B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An), đại diện TP. Hội An và các ngành liên quan, thông báo kết luận về hành vi vi phạm và các hình thức xử phạt.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ cơ sở bánh mì Phượng, Hội An. Ảnh Sở Y tế Quảng Nam.

Theo kết luận từ Viện Pasteur Nha Trang, có 7/12 mẫu thực phẩm tại tiệm bánh mì Phượng 2 cho kết quả dương tính với các loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm hàng đầu là Bacillus cereus và Salmonella spp.

2 loại vi khuẩn nguy hiểm này được phát hiện trong chả heo, thịt heo xíu, xíu mại, rau răm, xà lách, hành, dưa leo. Đây chính là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm cho 313 người, từ ngày 11 – 12/9.

Trong 2 ngày xảy ra ngộ độc hàng loạt là 11/9 và 12/9, cơ sở bánh mì Phượng 2 bán ra lần lượt 1.920 ổ bánh mì và 1.700 ổ bánh mì, giá bán từ 20.000 - 35.000 đồng/ổ. Ảnh Hoàng Bin.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Dương Đạt, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ sở bánh mì Phượng 2 đã vi phạm 5 quy định trong vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong đó, lỗi nghiêm trọng nhất là gây ngộ độc cho hơn 5 người (mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự), theo quy định Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

“Tổng mức phạt tiền cơ sở bánh mì Phượng 2 là 110,5 triệu đồng. Đồng thời, rút giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm của cơ sở này từ 3 tháng đến 5 tháng” – Chánh Thanh tra Sở Y tế Quảng Nam thông tin.

Ngoài ra, cơ sở bánh mì Phượng 2 còn phải chịu mọi chi phí cho việc xử lí ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị của tất cả nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm.

Bài học đắt giá về thương hiệu

Cũng theo ông Dương Đạt, Chánh Thanh tra Sở Y tế Quảng Nam, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ vi phạm của cơ sở kinh doanh bánh mì Phượng 2, Hội An. Dự kiến trong tuần này sẽ trình, đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở bánh mì Phượng 2 nghiêm túc nhận sai phạm, chịu trách nhiệm hậu quả, tích cực phối hợp khắc phục sự cố (thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân), chấp hành việc đình chỉ hoạt động, xử phạt hành chính - ông Dương Đạt cho biết.

Trong 2 ngày gây ra vụ ngộ độc hàng loạt là 11/9 và 12.9, cơ sở bánh mì Phượng 2 bán ra lần lượt 1.920 ổ bánh mì và 1.700 ổ bánh mì. Ảnh Hoàng Bin.

Trước đó, bà Trương Thị Phượng (chủ tiệm bánh mì Phượng 2) đã gửi thư xin lỗi khách hàng sau sự cố ngộ độc, thừa nhận đã sơ sót trong quá trình kiểm soát nhập nguyên liệu đầu vào, cũng như chưa đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng.

“Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành xin lỗi quý khách hàng. Rất mong lời xin lỗi này được khách hàng chấp thuận và ủng hộ. Sau khi khắc phục hậu quả và được mở cửa trở lại, tôi xin cam kết sẽ đem lại những sản phẩm bánh mì tốt nhất, an toàn nhất để phục vụ quý khách hàng", trích nội dung thư xin lỗi.

Vụ ngộ độc bánh mì Phượng là bài học đắt giá về thương hiệu, hình ảnh Hội An cũng bị tổn hại trong mắt du khách. Ảnh Hoàng Bin.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, bánh mì Phượng là thương hiệu ẩm thực lâu đời, gắn với Hội An, nên khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, hình ảnh Hội An cũng bị tổn hại.

“Hội An là thành phố du lịch, nổi tiếng bởi ẩm thực đường phố đa dạng. Đây là bài học xương máu, như một lời cảnh tỉnh đối với các cơ sở kinh doanh và với cả Hội An. Chúng tôi sẽ siết chặt quản lí, kiểm tra, giám sát các hàng quán, hộ kinh doanh thức ăn đường phố nhằm giảm thiểu tối đa các sự việc tương tự”, ông Sơn nhấn mạnh.