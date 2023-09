5 loại rau được coi là "tốt nhất trái đất"

Ăn cải bó xôi phòng chống ung thư, ngăn ngừa loãng xương

Cải bó xôi là loại rau đứng đầu bảng xếp hạng thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhờ thành phần dinh dưỡng có trong đó. 100g cải bó xôi chỉ chứa 23 calo, hàm lượng calo rất thấp, trong khi đó lại chứa nhiều dưỡng chất cho cơ thể, vì vậy loại rau này được dùng rất nhiều trong chế biến các bữa ăn giảm cân.

Bổ sung cải bó xôi vào thực đơn hàng ngày giúp bạn giảm cân và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Trong rau bó xôi chứa hợp chất có khả năng phòng chống ung thư là Flavonoid, chất chống viêm và chống oxy hóa. Ăn cải đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa ung thư tuyền tiền liệt, da và dạ dày. Vitamin K có tác dụng quan trọng giúp xương chắc khỏe và dưỡng chất vitamin K có trong rau bó xôi, do đó loại rau này cung cấp vitamin cần thiết cho cơ thể hỗ trợ chức năng cho xương khớp và ngăn ngừa loãng xương.

Cải bó xôi là loại rau đứng đầu bảng xếp hạng thực phẩm tốt cho sức khỏe. Ảnh: T.L

Hàm lượng Kali trong cải bó xôi giúp ổn định hàm lượng Natri trong máu, ăn loại cải này giúp bạn kiểm soát tình trạng cao huyết áp tốt. Các Vitamin A, Zeaxanthin và Lutein trong rau bó xôi tốt cho mắt, giúp ngăn ngừa các bệnh thường gặp về mắt như thiếu vitamin A, ngứa mắt và khô mắt.

Bổ sung rau bina trong bữa ăn hàng ngày giúp bạn tăng cường thị lực, đôi mắt sáng và khỏe mạnh hơn; tốt cho sức khỏe hệ tim mạch, giảm các nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ăn cà rốt có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi với người hút thuốc

Cà rốt là loại rau củ chứa nhiều vitamin A, cung cấp 428% giá trị khuyến nghị hàng ngày chỉ trong một cốc (nặng khoảng 128 gram).

Cà rốt là loại rau củ chứa nhiều vitamin A. Ảnh: T.L

Cà rốt chứa beta-carotene, đây là một chất chống oxy hóa giúp cà rốt có màu cam và có thể giúp ngăn ngừa ung thư.

Khi nghiên cứu sâu hơn, các nhà nghiên cứu đã tiết lộ rằng, với mỗi khẩu phần cà rốt mỗi tuần sẽ làm giảm 5% nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt của những người tham gia nghiên cứu.

Một nghiên cứu khác cho thấy ăn cà rốt có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi ở những người hút thuốc lá. Khi được so sánh với nhóm người ăn cà rốt ít nhất một lần/tuần thì nhóm người tham gia có hút thuốc nhưng không ăn cà rốt có nguy cơ hình thành bệnh ung thư phổi cao gấp 3 lần.

Bông cải xanh hay súp lơ xanh, thần dược của làn da

Trong súp lơ ẩn chứa hàm lượng folate và vitamin C cực kì dồi dào, đây là những thành phần quan trọng tham gia vào quá trình tăng cường sức đề kháng và khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Súp lơ xanh có tác dụng phòng chống lão hóa da. Ảnh: T.L

Cũng như những loại rau củ khác, súp lơ chứa hàm lượng chất xơ cực kì cao, giúp gan phân giải những chất độc hại, dư thừa rồi thải chúng ra bên ngoài cơ thể thông qua hệ bài tiết. Bổ sung súp lơ hằng ngày cũng là một trong những phương pháp giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả.

Súp lơ chứa rất ít calo (khoảng 25 calor/100g súp lơ) và rất dồi dào về hàm lượng chất xơ. Bên cạnh đó, súp lơ gần như không chứa chất béo, hàm lượng đường và carbohydrate vô cùng thấp. Vì thế, những ai đang theo đuổi chế độ giảm cân thì không thể bỏ qua súp lơ trong thực đơn hằng ngày.

Với 89.2mg vitamin C cùng 31mg vitamin A, loại rau này sẽ giúp cơ thể phòng chống lão hóa da, giảm nếp nhăn, ngăn ngừa các tổn thương trên da do ánh nắng mặt trời và bụi bẩn ngoài môi trường.

Ngoài ra, chất hóa học glucoraphanin trong súp lơ có tác dụng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, cho bạn làn da khỏe mạnh, sáng mịn.

Măng tây giảm cholesterol, giảm cân

Măng tây rất giàu vitamin và khoáng chất. Chỉ cần nửa cốc (90 gram) măng tây tươi đã cung cấp 1/3 nhu cầu folate hàng ngày. Ngoài ra, lượng này cũng cung cấp nhiều selen, vitamin K, thiamin và riboflavin.

Măng tây không chỉ chứa ít chất béo và calo (một chén măng tây giúp bạn giảm chỉ 32 calo), mà còn chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan, là một lựa chọn tốt nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Vì cơ thể tiêu hóa chất xơ chậm nên giúp bạn cảm thấy no giữa các bữa ăn.

Măng tây rất giàu vitamin và khoáng chất.

Chất xơ chắc chắn có thể giúp bạn cảm thấy no, có lợi cho việc giảm cân. Thêm vào đó, chất xơ cũng có thể hỗ trợ táo bón và nghiên cứu cho thấy nó có thể giúp giảm cholesterol.

Để tối đa hóa khả năng đốt cháy calo của măng tây, bạn hãy sử dụng kết hợp măng tây với một quả trứng luộc chín: Sự kết hợp giữa măng tây giàu chất xơ với protein của trứng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Măng tây có chứa hàm lượng cao axit amin asparagine có tác dụng làm cho măng tây trở thành một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên. Nói cách khác, ăn nhiều măng tây có thể giúp thải chất lỏng và muối dư thừa ra khỏi cơ thể, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu.

Măng tây, đặc biệt là măng tây tím chứa nhiều anthocyanins, giúp trái cây và rau có màu đỏ, xanh và tím, đồng thời có tác dụng chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại các gốc tự do gây hại cho sức khỏe.

Măng tây cũng thuộc nguồn cung cấp vitamin E, một chất chống oxy hóa quan trọng khác. Vitamin E còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch đồng thời bảo vệ các tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do.

Bắp cải tím bảo vệ tim mạch

Bắp cải tím thuộc họ rau cải và cũng có chứa nhiều chất chống oxy hóa cũng như các đặc tính tăng cường sức khỏe khác. Chỉ 89 gam bắp cải tím tươi chứa 85% nhu cầu vitamin C hàng ngày và 2 gam chất xơ.

Bắp cải tím chứa hàm lượng vitamin C cao – chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra. Đồng thời, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, ung thư. Vitamin C cũng cho quá trình tổng hợp collagen, giúp duy trì cấu trúc chắc khỏe của da, cơ, xương và mạch máu…

Bắp cải tím chứa hàm lượng vitamin C cao – chất chống oxy hóa mạnh.

Trong bắp cải tím có chứa hàm lượng anthocyanin – chất chống oxy hóa flavonoid nhằm bảo vệ tim mạch một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, còn có chất kali và canxi giúp hoạt động của tim được tốt hơn.

Bắp cải tím có chứa một số chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe của xương như vitamin C và K, canxi, mangan, kẽm…

Trong bắp cải tím có chứa một lượng lớn vitamin A, E… giúp sản xuất collagen – hợp chất giúp giữ cho da luôn đàn hồi, không có nếp nhăn. Bên cạnh đó, còn có vitamin A, D giúp bảo vệ da mang lại cho bạn làn da căng mịn, tươi trẻ.

Bắp cải tím cũng là loại thực phẩm có lượng chất xơ dồi dào, giúp đường ruột khỏe mạnh, tiêu hóa thức ăn dễ dàng, giảm nguy cơ táo bón, cung cấp thức ăn cho các vi khuẩn có lợi sống trong ruột.

Cũng chính vì bắp cải tím có nhiều vitamin A, C, chất chống oxy hóa… giúp tăng cường hệ miễn dịch, loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và trao đổi chất hiệu quả.