Coi chừng sập bẫy sở hữu kỳ nghỉ

22/07/2023 8:00 AM (GMT+7)

Trước đây, nhiều công ty bán "sở hữu kỳ nghỉ" chào mời khách bằng các gói "nghỉ dưỡng trọn đời" ở các khu resort. Gần đây, dịch vụ này có thêm nhiều chiêu thức để mời chào khách hàng, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhắm vào tâm lý thích được tặng quà… của khách hàng để trục lợi.

Đeo bám, chèo kéo khách mua kỳ nghỉ

Được nhân viên của Công ty S.L gọi điện mời tham dự sự kiện du lịch tại quận 3, TP HCM để được nhận voucher du lịch Đà Lạt - Nha Trang, phóng viên có mặt theo lịch hẹn. Tại đây, nhân viên công ty này dồn dập chào bán gói dịch vụ đặt phòng được quảng cáo là đẳng cấp 4-5 sao nhưng có mức phí rẻ hơn bên ngoài từ 40%-60%.

"Công ty đang bán thẻ du lịch thông minh theo thời gian dài và gói combo thời gian dài (17 năm/gói), mỗi năm sẽ kích hoạt cho chủ thẻ đi chơi 8 ngày 7 đêm. Khách hàng có thể mua sỉ trước hoặc mua thẻ rồi cà dần để đi chơi với mức chi phí tiết kiệm hơn" - nhân viên tư vấn. Theo nhân viên này, chủ sở hữu có quyền cho thuê lại hoặc tặng/bán cho bạn bè, người thân nếu xài không hết gói 8 ngày 7 đêm mỗi năm. Địa điểm du lịch là 2 dự án home resort chính của công ty ở Phú Quốc (đã đưa vào sử dụng) và Cam Ranh (cuối năm nay sẽ hoạt động) và 45 khu resort 4-5 sao trải dài trên cả nước mà công ty đang liên kết. Ngoài ra, công ty còn liên kết 4 nước Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia với giá phòng tương tự Việt Nam để khách chọn.

Một sự kiện giới thiệu dự án du lịch và tư vấn mua “sở hữu kỳ nghỉ” tại TP.HCM





Công ty này có 3 gói sản phẩm: mật ngọt (có giá rẻ nhất), gắn kết và vĩnh kết đồng tâm. Ngoài phí sở hữu, khách còn phải đóng thêm phí thường niên 3,9 triệu đồng/năm. Khi thấy chúng tôi tỏ vẻ chần chừ, nhân viên này liền tung ra các gói khuyến mãi hấp dẫn. Chẳng hạn, nếu mua gói sản phẩm 8 năm tại sự kiện, khách hàng được giảm giá còn 138 triệu đồng; được ưu tiên trả trước 30%, tương đương 40 triệu đồng, 70% còn lại thông qua ngân hàng và được trả góp 12 tháng. Khách còn được tặng thêm 2 năm, nâng tổng thời gian sử dụng dịch vụ lên 10 năm…

Cuối cùng, để "chốt hạ", nhân viên thương lượng giảm giá 130 triệu đồng cho 8 năm; giảm 70 triệu đồng cho gói 17 năm, còn 238 triệu đồng và tặng kèm 2 năm cho khách hàng trả góp. Không những vậy, khách hàng còn được sử dụng thử trước 2 năm miễn phí, nếu khách không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ sẽ được công ty hoàn tiền. "Tất cả ưu đãi này chỉ được áp dụng cho khách ký hợp đồng tại sự kiện" - nhân viên cố thuyết phục.

Khó đòi lại tiền

Theo tìm hiểu, các công ty khác bán "sở hữu kỳ nghỉ" cũng sử dụng chiêu bài tương tự như trên. Tuy nhiên, thực tế khách hàng muốn sử dụng kỳ nghỉ phải tốn thêm nhiều chi phí khác và gần như không đòi lại được tiền đã đóng.

Chị Ngô Lê Anh Chi (ngụ quận 10, TP.HCM) phản ánh: Ngày 31-8-2017, chị Chi đã thanh toán hơn 196 triệu đồng trên tổng số hơn 245 triệu đồng cho D.H. Sau khi xem kỹ hợp đồng, phát hiện nhiều điều khoản gây bất lợi cho khách, chị Chi yêu cầu công ty hoàn lại 196 triệu đồng đã đóng nhưng không được giải quyết.

Chị Trần Thị Đoan Trang (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) gửi đơn phản ánh: Đầu năm 2021, chị được Công ty R.I mời đến sự kiện bán kỳ nghỉ dưỡng với giá hơn 127 triệu đồng cho 10 năm đặt phòng khách sạn. Nhân viên công ty yêu cầu chị đặt cọc 10% mới được đọc hợp đồng. "Do không có tiền mặt, tôi đưa thẻ và bị họ "quẹt" luôn 50% giá trị hợp đồng, tương đương 63,687 triệu đồng. Tôi tìm mọi cách đòi lại số tiền này nhưng vô vọng" - chị Đoan Trang bức xúc.

Một số người cũng "dính bẫy" Công ty R.I, nộp đơn khiếu nại khắp nơi và đều phải chịu mất tiền. Mới đây, Bộ Công an đã phát đi thông tin cảnh báo về hoạt động "mua bán kỳ nghỉ du lịch" với nhiều chiêu thức để lừa đảo, trục lợi. Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và kịp thời phản ánh, tố giác đến cơ quan công an nếu bị lừa đảo mua kỳ nghỉ du lịch.





Có thể khởi kiện Luật sư Nguyễn Văn Thông, Tổng Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Vạn Thông, cho biết nhân viên của các công ty sở hữu kỳ nghỉ tư vấn sai lệch gây hiểu nhầm, thậm chí lừa dối khách hàng để đạt mục đích bán sản phẩm. Tuy nhiên, đây là "lời nói gió bay", không thể hiện trong hợp đồng. "Khách hàng có cơ sở khởi kiện nếu bên bán kỳ nghỉ vi phạm hợp đồng. Ngoài ra, nội dung ghi âm cuộc tư vấn có thể làm bằng chứng để khởi kiện" - luật sư Thông tư vấn.

Theo Người Lao động