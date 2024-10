Công nghệ vì tương lai xanh sắp đến thị trường Việt Nam trên xe mới

Tại Triển lãm Ô tô & Xe máy Việt Nam 2024 (Vietnam Motor Show 2024) ở TP.HCM từ ngày 23 đến 27/10, hãng xe thuộc sở hữu của tập đoàn tập đoàn ô tô Quảng Châu (GAC Group) giới thiệu một số mẫu lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam.



Mẫu xe gia đình đa dụng (MPV) M6 Pro hoàn toàn mới của GAC Motor tại Vietnam Motor Show 2024 ở TP.HCM.

Ông Teh Kim Hwa, Tổng Giám đốc TC Services Việt Nam, đơn vị phân phối GAC Motor tại Việt Nam, cho phóng viên biết chỉ trong một thời gian ngắn nữa, hãng sẽ đem đến các loại xe mang trên mình "công nghệ xanh" của ngành ô tô thế giới. Tuy nhiên, thời gian cụ thể và tên sản phẩm chưa được tiết lộ.



Kế hoạch sản phẩm này là phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước. Đó là trong bối cảnh toàn cầu phải thực hiện các chương trình phát triển bền vững và trung hòa carbon, ngành ô tô - xe máy Việt Nam phải bước cùng nhịp điệu đó.

GAC Motor đã vào thị trường Việt Nam thông qua nhà nhập khẩu và phân phối Tan Chong của Malaysia vào đầu tháng 5/2024. TC Services Việt Nam là công ty con của Tan Chong và đã từng là nhà phân phối thương hiệu ô tô Nissan đình đám của Nhật Bản tại thị trường Việt Nam.

Gian hàng của GAC Motor tại Vietnam Motor Show 2024 nổi bật với mẫu xe gia đình đa dụng (MPV) M6 Pro hoàn toàn mới – All New – với 2 phiên bản 1.5 Turbo GS và 1.5 Turbo GL tiện nghi thời thượng, cùng hàng loạt các trang bị an toàn tiên tiến.

Về thị trường Việt Nam, theo ông Teh Kim Hwa (trước đây đã từng làm CEO công ty xe MG Việt Nam; MG là 1 hãng xe xuất từ Anh quốc), đây là thị trường đang tăng trưởng nhanh và một phần lớn khách hàng là người trẻ tuổi.

Ông Teh Kim Hwa, Tổng Giám đốc TC Services Việt Nam, nói về chiến lược sản phẩm của GAC Motor. Ảnh: Tường Thụy

Lợi thế cạnh tranh của GAC Motor là các mẫu xe mang xu hướng trẻ hóa, phù hợp với thị hiếu ngày càng phát triển của người tiêu dùng Việt Nam và công nghệ tiên tiến như tự lái được ứng dụng trên tất cả các mẫu xe, theo ông Teh.

"GAC Motor cam kết đồng hành cùng khách hàng Việt Nam trong hành trình hướng tới tương lai xanh thông qua những công nghệ tiên tiến và sản phẩm đẳng cấp", ông nói.

Tại Vietnam Motor Show 2024, GAC Motor áp dụng giá đặc biệt cho những khách hàng sắm mẫu M6 Pro All New; khách hàng cũng được tặng kèm đồng hồ thông minh GAC Watch. Ngoài mẫu M6 Pro, hãng còn trưng bày một số mẫu khác, gồm M8 All New và GS8 All New.

Đại diện của Tan Chong tại Việt Nam cho biết chính sách hậu mãi của GAC gồm cam kết 7 năm bảo hành, 7 năm miễn phí dịch vụ cứu hộ 24/7 và 7 năm miễn phí nhân công bảo dưỡng…