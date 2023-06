Cột cờ tại Cảng Quốc tế Long An xác lập kỷ lục cao nhất Đông Dương

Ngày 24/6, tại cảng quốc tế Long An (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam đối với cột cờ ống thép cao nhất Việt Nam và cao nhất khu vực Đông Dương tính đến thời điểm hiện nay.

Toàn cảnh cột cờ cao nhất khu vực Đông Dương tại Cảng Quốc tế Long An

Cột cờ được xây dựng bằng ống thép với chiều cao 63 m, tượng trưng cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, còn lá cờ đỏ sao vàng có diện tích 54 m2, đại diện cho tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc anh em.

Cột cờ do Công ty cổ phần Cảng Long An thuộc Đồng Tâm Group thực hiện được khánh thành vào năm 2020 nhân dịp chào mừng lễ khánh thành giai đoạn I và khởi công giai đoạn II, Cảng Quốc tế Long An.

Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Long An thuộc Đồng Tâm Group nhận bằng xác lập kỷ lục cột cờ cao nhất khu vực Đông Dương từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch hội đồng quản trị Đồng Tâm Group, cho biết công trình cột cờ Tổ quốc với ý tưởng thiết kế là hình ảnh con tàu vươn mình ra biển lớn. Cột cờ được xây dựng bằng công nghệ và vật liệu mới để đảm bảo có độ bền hàng trăm năm trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Ông Thắng cho biết thêm, việc xây dựng cột cờ tại Cảng Quốc tế Long An là sự tri ân của tập thể cán bộ, công nhân viên Đồng Tâm Group đối với các liệt sỹ đã đánh đổi máu xương vì sự thống nhất, phồn vinh của dân tộc mà nằm lại mãi mãi tại mảnh đất linh thiêng Cần Giuộc, Long An.

Tại buổi lễ công bố kỷ lục cột cờ ống thép cao nhất khu vực Đông Dương, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương đã tham dự lễ thượng cờ tại Cảng Quốc tế Long An.

