Cuộc đối đầu nảy lửa: Xiaomi tăng tốc tung siêu phẩm 17 Pro, khiêu chiến iPhone 17

Cổ phiếu Xiaomi đã tăng 1,9% tại Hồng Kông ngày 15/9, một phần nhờ đà tăng của các hãng sản xuất ô tô điện và nhà cung ứng Trung Quốc. Ảnh REUTERS

Tập đoàn Xiaomi sẽ tung ra dòng smartphone flagship mới trong tháng 9, đồng thời cập nhật thương hiệu nhằm trực diện thách thức Apple trong cuộc cạnh tranh giành thị phần phân khúc điện thoại cao cấp.

Hãng công nghệ có trụ sở tại Bắc Kinh sẽ rút ngắn lịch trình ra mắt thường lệ, nhảy trực tiếp từ dòng Xiaomi 15 lên thẳng thế hệ Xiaomi 17, với các mẫu Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max, tương đồng cách đặt tên của Apple.

Đồng sáng lập kiêm CEO Lôi Quân (Lei Jun) ngày 15/9 cho biết công ty ông muốn được so sánh trực tiếp với iPhone – từ lâu vốn được xem là chuẩn mực của phân khúc cao cấp.

Apple sẽ mở bán iPhone 17 trên toàn cầu từ ngày 19/9, với các bản Pro mang thiết kế mới. Theo Counterpoint Research, Apple hiện nắm giữ tới 62% thị phần smartphone cao cấp – tức các thiết bị có giá từ 600 USD (khoảng 770 SGD) trở lên.

Trong khi đó, Xiaomi mới chỉ chiếm một phần nhỏ của phân khúc này trên toàn cầu. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2025, doanh số smartphone cao cấp của hãng đã tăng tới 55%, và triển vọng cạnh tranh trong nước khả quan hơn khi mẫu iPhone Air của Apple tại Trung Quốc bị trì hoãn.

Ông Lu Weibing, Chủ tịch Xiaomi, viết trên Weibo: “Chúng tôi bắt đầu chiến lược cao cấp hóa từ 5 năm trước để học hỏi đối thủ lớn nhất và so sánh trực tiếp với iPhone. Apple vẫn rất xuất sắc, nhưng chúng tôi hoàn toàn tự tin có thể đối đầu trong cùng thế hệ sản phẩm".

Theo phân tích của Jefferies, iPhone 17 khởi đầu khá thuận lợi ở Trung Quốc, với lượng đặt hàng trước mạnh mẽ. Các khoản trợ cấp từ chính phủ khiến phiên bản tiêu chuẩn hấp dẫn hơn so với năm 2024. “Chiến lược giá của Apple cho thấy quyết tâm mạnh mẽ nhằm bảo vệ thị phần tại Trung Quốc”, nhóm chuyên gia do ông Edison Lee dẫn đầu viết trong báo cáo.

Xiaomi vốn nổi tiếng với triết lý “giá trị vượt trội” trong nhiều sản phẩm, từ smartphone, laptop đến đồ gia dụng và hành lý. Gần đây, hãng mạnh dạn lấn sân sang lĩnh vực xe điện – mảng mà Apple đã từ bỏ – và đã bắt đầu thu được thành quả, khi cổ phiếu giao dịch tại Hồng Kông gần như tăng gấp ba lần trong năm qua.

Ông Bryan Ma, nhà phân tích của IDC, nhận định: “Việc nhảy thẳng lên dòng 17 cho thấy Xiaomi đủ tự tin khẳng định họ có thể ngang hàng Apple – thương hiệu vẫn được đánh giá rất cao ở Trung Quốc. Với Xiaomi, 10% lượng smartphone bán ra tại Trung Quốc trong nửa đầu năm nay có giá trên 600 USD, so với con số gần như bằng 0 hồi 2019".