Cuộc đua của nhà mạng đến khi chính thức dừng sóng 2G

Vì lý do an ninh quốc gia, Mỹ bắt đầu điều tra rủi ro an ninh tiềm ẩn từ xe thông minh Trung Quốc sản xuất. Chính quyền cho rằng các cảm biến, camera và phần mềm trên xe có thể bị dùng cho hoạt động theo dõi hoặc mục đích khác.