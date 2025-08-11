Đà Nẵng kêu gọi đầu tư dự án Nhà ở xã hội cao 31 tầng trị giá hơn 1.225 tỷ đồng

Đình Thiên

11/08/2025 10:43 AM (GMT+7)

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư dự án Nhà ở xã hội cao 31 tầng trị giá hơn 1.225 tỷ đồng, thông tin vừa được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết.

Ngày 11/8, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Lê Văn Tuấn đã ký thông báo về việc công khai văn bản quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại khu đất A2-4, đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn.

Theo đó dự án này nằm ở phường Ngũ Hành Sơn với tổng diện tích sản xây dựng khoảng 70.230 m2 với số tầng tối đa 31 tầng. Dự án có số lượng khoảng 831 căn hộ nhà ở xã hội với diện tích sàn nhà ở khoảng 41.561 m2.

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư dự án Nhà ở xã hội cao 31 tầng trị giá hơn 1.225 tỷ đồng. Ảnh: Đình Thiên

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng hơn 1.225 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của Nhà đầu tư hơn 245 tỷ đồng (chiếm khoảng 20% tổng mức đầu tư), vốn huy động khoảng 980 tỷ đồng (chiếm khoảng 80% tổng mức đầu tư).

Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn trong vòng 3 năm tính từ ngày Nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất thực hiện dự án và tiến độ xây dựng trong vòng 3 năm tính từ ngày Nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất thực hiện dự án.

Dự án này UBND TP Đà Nẵng sẽ giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu. Các nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề nghị giao chủ đầu tư dự án đến Sở Xây dựng TP Đà Nẵng từ ngày mai (12/8) đến hết ngày 10/9.

