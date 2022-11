Đặc sản giá ưu đãi, khuyến mãi mua 2 tặng 1 về TP.HCM

Trong 2 ngày 3-4/11/2022, Hội Nghị CSR & ESG Toàn Cầu 2022 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề "Beyond Net Zero & ESG" (Net Zero, ESG và Hơn thế nữa). Trong khuôn khổ hội nghị, đã có những doanh nghiệp Việt đã được vinh danh với hơn 350 bài dự thi từ nhiều quốc gia.