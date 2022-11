Sàn thương mại điện tử rần rần tung giảm giá “khủng” Ngày độc thân 11/11

Rần rần chương trình khuyến mãi Ngày độc thân 11/11

Các chương trình khuyến mãi, giảm giá chồng giảm giá với mức giảm lên đến 60-70% nhân dịp "siêu sale" Ngày Độc thân 11/11 đang xuất hiện dồn dập trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki…

Ngoài giảm giá, các sàn cũng đang tích cực quảng cáo cho đêm “đại nhạc hội” từ online (trực tuyến) đến offline (trực tiếp) vào tối 10/11, diễn ra xuyên suốt đến 0h ngày 11/11, thời điểm bùng nổ các chương trình khuyến mãi Ngày Độc thân.

Lazada tung ra 7 tầng giảm giá cho người tiêu dùng dịp Ngày độc thân 11/11. Ảnh chụp màn hình

Lễ hội mua sắm 11/11 mang tên “Sale Bom Tấn” của Lazada Việt Nam diễn ra trong duy nhất một ngày 11/11. Đại diện Lazada cho biết đây là sự kiện quan trọng của thương mại điện tử. Do đó, sàn tung ra 7 tầng giảm giá cho người tiêu dùng, gồm: Giảm giá trực tiếp đến 50%, mua càng nhiều giảm càng sâu với combo mua 2 giảm thêm 5% và giảm cộng dồn 5 loại voucher cùng lúc trên một đơn hàng.

Ngoài ra, sàn này còn áp dụng tính năng “đặt hàng trước” để đảm bảo không “cháy hàng” trong cơn sốt mua sắm 11/11, ưu đãi mua 1 tặng 1 từ nhiều thương hiệu mỹ phẩm lớn.

“Lễ hội mua sắm đặc trưng hàng năm này một trong những sự kiện quan trọng trong ngành công nghiệp bán lẻ của Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Điều này càng được khẳng định mạnh mẽ khi thói quen mua sắm dựa trên yếu tố về giá cả và sự thuận tiện của người tiêu dùng vẫn tiếp tục tồn tại kể cả trong thời kỳ hậu đại dịch”, bà Kaya Qin - Giám đốc Vận hành Lazada, đồng thời là Tổng Giám đốc Lazada Việt Nam cho biết.

Shopee tung nhiều loại voucher để khách hàng tích lũy, áp dụng dịp 11/11. Ảnh chụp màn hình



Theo CEO Shopee Việt Nam Trần Tuấn Anh, dịp 11/11 nổi bật với hàng loạt chương trình mua sắm kết hợp giải trí quy mô lớn đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn từ lâu đã trở thành một sự kiện thường niên được đông đảo người dùng trên toàn khu vực và Việt Nam trông đợi.

“Chúng tôi đặt mục tiêu gia tăng niềm vui mua sắm với đa dạng sản phẩm chất lượng có giá cả cạnh tranh đi kèm các ưu đãi hấp dẫn nhất nhằm giúp người dùng tiết kiệm tối đa”, CEO Shopee Việt Nam Trần Tuấn Anh nói.

Theo ghi nhận, sàn này cũng đang cùng lúc tổ chức nhiều chương trình, đặc biệt là các hoạt động tích lũy mã giảm giá, khuyến mãi cho dịp 11/11. Hiện, người dùng đã bắt đầu thu thập voucher hoàn tiền, các mã giảm giá từ các gian hàng nổi bật sẽ tung ra vào đúng ngày 11/11. Mua sắm dịp này, khách hàng còn được miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi đơn hàng và ưu đãi thêm khi thanh toán không dùng tiền mặt.

Tiki cũng đang rầm rộ các chương trình ưu đãi cho sự kiện mua sắm 11/11. Các ngành hàng tham gia đợt này đa dạng từ công nghệ, xe - điện máy, thời trang, làm đẹp với ưu đãi giảm đến 50%.

Sự kiện ngày Độc thân 11/11 “hot” cỡ nào?

Ngày Độc thân 11/11 là sự kiện mua sắm trực tuyến, giảm giá lớn nhất năm do "gã khổng lồ" thương mại điện tử Alibaba khởi xướng tại Trung Quốc. Làn sóng này nhanh chóng mở rộng ra nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, sự kiện mua sắm Ngày Độc thân 11/11 trên các sàn thương mại điện tử mới phổ biến và gây chú ý khoảng 4-5 năm trở lại đây.

Sự kiện mua sắm Ngày Độc thân bắt đầu từ 0h ngày 11/11. Do đó, để săn hàng giảm giá, nhiều người phải canh, thậm chí thức tới 1-2h sáng để săn hàng.

Các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam như Shopee, Lazada, Tiki… đang rần rần khuyến mãi, hưởng ứng lễ hội mua sắm Ngày Độc thân 11/11. Ảnh: Hồng Phúc

Lê Phương Thảo - nhân viên văn phòng tại quận 1, TP.HCM, cho biết cô đã cho vào giỏ hàng gần chục sản phẩm trên hai sàn thương mại điện tử khác nhau. Thảo chỉ chờ đến đúng 0h ngày 11/11 là “chốt đơn”. Theo Thảo, năm nay, chương trình khuyến mãi của các sàn tương tự dịp 11/11 năm ngoái.

“Nhiều đồng nghiệp, bạn bè của tôi cũng rất quan tâm sự kiện. Nếu mua sắm vào đợt này, sẽ tiết kiệm được khá nhiều so với những dịp khác thông thường. Chẳng hạn, một số mỹ phẩm tôi cho vào giỏ hàng, đến đúng 0h ngày 11/11, giá sẽ giảm 50%, cộng thêm một số voucher khác, có thể lên đến 60-70%”, Thảo nói và cho biết hầu như năm nào cô cũng thức đến gần 2h sáng săn sale”.

Tại sự kiện mua sắm 11/11 năm ngoái, trong 2 giờ đầu tiên, Lazada ghi nhận doanh thu toàn sàn và số lượng đơn hàng tăng gần gấp đôi. Đáng chú ý, đơn hàng có giá trị to nhất trị giá gần 110 triệu đồng, giỏ hàng to nhất được ghi nhận là một đơn có 40 sản phẩm. Sàn Shopee ghi nhận số lượng người truy cập trong vòng 2 giờ đầu tiên tăng 5,5 lần so với mức trung bình ngày thường, có đến 11 triệu sản phẩm đã được bán ra chỉ trong 5 phút đầu tiên của sự kiện mua sắm 11/11.

Theo các sàn thương mại điện tử, sản phẩm ngành hàng sắc đẹp, điện thoại, phụ kiện và nhà cửa, đời sống thu hút người tiêu dùng Việt Nam nhất dịp mua sắm Ngày Độc thân 11/11.