Đại gia Thái Lan sắp đổ thêm 1,45 tỷ USD vào Việt Nam làm ăn ra sao?

21/02/2023 11:42 AM (GMT+7)

Trong thông cáo phát đi tới truyền thông Việt Nam chiều muộn 20/2, ông Yol Phokasub - Giám đốc điều hành của Central Retail Corporation (CRC) cho biết, lộ trình 5 năm tới đây, tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Central Retail Corporation là tập đoàn bán lẻ lớn của Thái Lan, đứng sau chuỗi siêu thị Big C, GO!, Tops Market tại Việt Nam thông qua công ty con Central Retail Việt Nam.

Big C miền Đông (quận 10, TP.HCM) là siêu thị hiếm hoi Central Retail Việt Nam chưa đổi tên thành GO!. Ảnh: Hồng Phúc

Central Retail đặt mục tiêu đầu tư tổng trị giá 50 tỷ baht (1,45 tỷ USD) trong giai đoạn 2023 - 2027 để tăng gấp đôi số lượng cửa hàng lên 600, có mặt trên 57 trên 63 tỉnh thành của Việt Nam. Tập đoàn cũng đặt tham vọng trở thành nhà bán lẻ đa kênh số 1 ngành thực phẩm và số 2 mảng bất động sản - trung tâm thương mại tại Việt Nam vào năm 2027.

Các tuyên bố này của Giám đốc điều hành của Central Retail Corporation tương thích với thông tin được đăng tải trên Bangkok Post.

Hiện Central Retail Việt Nam có hơn 340 cửa hàng với diện tích bán lẻ hơn 1,2 triệu m2 tại 40 tỉnh thành của Việt Nam.

“Chúng tôi nhìn nhận Việt Nam là thị trường trọng điểm thông qua sự tăng trưởng kinh tế liên tục với tiềm năng mạnh mẽ. Đó là lý do chúng tôi đã mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong 11 năm qua”, ông Yol Phokasub nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm công ty đã đạt được mức tăng trưởng nhảy vọt từ 300 triệu baht (8,7 triệu USD) vào năm 2014 lên 38,592 triệu baht (1,12 tỷ USD) vào năm 2021.

“Gần đây nhất vào năm 2022, công ty đã thành công đạt được doanh số bán hàng đóng góp 25% tổng doanh thu của Central Retail”, ông Yol Phokasub thông tin thêm.

Năm 2022, Central Retail Việt Nam đóng góp 25% tổng doanh thu cho công ty mẹ tại Thái Lan. Ảnh: T.Thanh

Hệ sinh thái của Central Retail tại Việt Nam hiện gồm thực phẩm với 38 chi nhánh của đại siêu thị GO!, 10 chi nhánh Tops Market, 4 chi nhánh Mini go! và 24 chi nhánh của Lanchi Mart. Hạng mục bất động sản bao gồm 39 chi nhánh của trung tâm thương mại GO! và ngành hàng phi thực phẩm gồm chuỗi Nguyễn Kim, Supersports, Kubo và ROBINS.

Tổng Giám đốc điều hành Central Retail Việt Nam Olivier Langlet đánh giá nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng bất chấp những bất ổn.

Dân số tiếp tục tăng bên cạnh sự phát triển của các kênh phân phối bán hàng hiện đại và lượng du khách quốc tế ngày càng tăng, mang đến cho Central Retail những dấu hiệu tích cực để tiếp tục mở rộng kinh doanh trên ba ngành hàng.

“Chúng tôi kỳ vọng GDP của Việt Nam năm nay sẽ tăng trưởng ở mức 6,7%, đưa Việt Nam trở thành thị trường phát triển nhanh nhất Đông Nam Á”, ông Olivier Langlet nhấn mạnh.

Vị này tiết lộ Central Retail Việt Nam đã chuẩn bị đầu tư 6.000 triệu baht vào năm 2023 để phát triển kinh doanh trên toàn quốc với các chiến lược phát triển mảng thực phẩm trên toàn quốc, tăng cường hạng mục bất động sản - trung tâm thương mại, gia tăng thị phần cho chuỗi Nguyễn Kim…