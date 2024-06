Đại lý đầu tiên công bố đã được Apple cấp quyền bán iPhone, MacBook trên TikTok Shop

F.Studio by FPT cho biết chính thức được Apple cấp quyền mở bán trên TikTok Shop từ hôm nay, ngày 20/6.

F.Studio by FPT là mô hình bán lẻ các sản phẩm Apple của FPT Retail. Đây cũng là đại lý uỷ quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam.



F.Studio by FPT đã được Apple cấp quyền mở bán sản phẩm Apple trên TikTok Shop từ ngày 20/6. Ảnh: FRT

Trước đó, cuối tháng 5, Apple mạnh tay yêu cầu tất cả đại lý ủy quyền tại Việt Nam như FPT Shop, Viettel Store, Hoàng Hà Mobile… tháo sản phẩm Apple (iPhone, MacBook, AirPods…) trên nền tảng TikTok Shop vì không được sự cho phép của hãng. Trước khi có yêu cầu từ Apple, các nhà bán lẻ thiết bị di động tại Việt Nam đang kinh doanh các sản phẩm Apple rất hiệu quả trên nền tảng TikTok Shop.

Như vậy, với thông báo này, F.Studio by FPT là đại lý ủy quyền đầu tiên của Apple tại Việt Nam được cấp quyền bán trên TikTok.

Đại diện F.Studio by FPT, ông Phan Trần Thành - Phó giám đốc ngành hàng Apple, cho biết việc Apple chính thức cấp quyền mở bán trên nền tảng TikTok Shop là bước đệm vững chắc để F.Studio by FPT có thể tiếp tục mang các sản phẩm trong hệ sinh thái Apple đến tay khách hàng một cách thuận tiện nhất.

"Thông qua mối quan hệ hợp tác đầu tư từ ba bên: F.Studio by FPT, Apple và TikTok, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu các sản phẩm Apple chính hãng với trải nghiệm mua sắm chuyên nghiệp, tiện lợi cùng những chương trình ưu đãi hấp dẫn", ông Thành nói.

Khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi trong lần trở lại TikTok Shop của F.Studio by FPT. Ảnh: FRT

Từ ngày 20/6, F.Studio by FPT "mạnh tay" tặng ưu đãi hấp dẫn cho các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple. Theo đó, khách hàng sẽ được tặng thêm voucher giảm 8%, tối đa 1,9 triệu đồng khi chọn các sản phẩm Apple tại gian hàng TikTok Shop của hệ thống.

Nhiều nhà bán lẻ sản phẩm công nghệ thời gian qua đã nắm bắt xu hướng kinh doanh trên TikTok Shop khi người tiêu dùng, nhất là những khách hàng trẻ có xu hướng mua sắm kết hợp giải trí trên nền tảng này.

Năm 2023, nhận thấy tiềm năng mạnh mẽ đến từ xu hướng này trên TikTok, FPT Retail đã nhanh chóng chuyển hướng, áp dụng mô hình bán hàng tại nền tảng này và gặt hái thành công vang dội với các sản phẩm iPhone, MacBook, tai nghe AirPods...

Tháng 5/2024, YouNet ECI ghi nhận 1.922 điện thoại iPhone bán ra từ gian hàng của FPT Shop và F.Studio by FPT trên TikTok Shop, tăng doanh thu 240% so với tháng trước, con số này cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường thương mại điện tử trên TikTok, đặc biệt là đối với các sản phẩm công nghệ cao cấp của Apple.