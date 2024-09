Đăng ký gần 60 tỷ đồng từ Lễ phát động để ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Chiều 12/9/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ban vận động cứu trợ TP.HCM tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Tham dự buổi lễ có đoàn lãnh đạo cấp cao của Lào, dẫn đầu là Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng phu nhân Naly Sisoulith.

Phía Việt Nam gồm ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Lê Hoài Trung - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ảnh: Q.D

Ngoài ra buổi lễ còn có sự tham dự của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân… đến ủng hộ cho đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình có người thân tử vong, bị thương, bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Ông Lộc cũng gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến các lực lượng vũ trang, những cá nhân, tổ chức đã hết mình thực giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau bão trong những ngày qua.

“Với truyền thống của tinh thần TP.HCM luôn cùng cả nước, vì cả nước, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi toàn thể nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp trên địa bàn thành phố cùng chia sẻ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần hướng về đồng bào miền Bắc thân yêu với tinh thần hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất đến tận tay các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra”, ông Lộc phát biểu.

Tại lễ phát động, đoàn cấp cao nước Lào; đoàn cán bộ Thành ủy, UBND TP.HCM đã mở đầu hoạt động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra; tiếp sau là các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Sau lễ phát động hôm nay có 91 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký trao bảng ủng hộ với tổng số tiền 58.235.000.000 triệu đồng (trong đó hàng hóa là 6.290.000.000 đồng). Ngoài ra, 6 doanh nghiệp ủng hộ hàng hóa, trị giá 6.314.500.000 đồng.



Bà Trần Kim Yến - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM tham gia Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Ảnh: N.T

Tính đến 8h00 ngày 12/9/2024, Quỹ Cứu trợ Thành phố đã tiếp nhận ủng hộ của 1.131 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 4.739.732.504 đồng.

Trước đó, ngày 10/9, tại Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM đăng ký ủng hộ 120 tỷ đồng ủng đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 3.