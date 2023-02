UBND tỉnh Kiên Giang vừa có tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải về việc đề xuất đầu tư dự án xây dựng công trình đường cao tốc Rạch Giá – Hà Tiên.





Kiên Giang đề xuất làm đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá hơn 25.000 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Theo đề xuất của UBND tỉnh Kiên Giang, tổng chiếu dài toàn tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá khoảng 86,65km, đi qua địa bàn TP. Rạch Giá, TP. Hà Tiên và các huyện Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương; diện tích sử dụng đất khoảng 634ha, số hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất khoảng 3.064 hộ.

Tuyến đường có điểm đầu tại Km0+000, giao với quốc lộ 80-Km202+700 (nút giao Thuận Yên); điểm cuối tại Km89+800, kết nối với tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). Đoạn Lộ Tẻ - Rạch Sỏi tới đường Bạc Liêu sẽ xem xét xây dựng ở giai đoạn sau.

Tổng mức đầu tư của dự án là 25.643 tỷ đồng, từ nguồn vốn trung ương; trong đó giải phóng mặt bằng là 1.800 tỷ đồng, chi phí xây dựng là 17.450 tỷ đồng và các chi phí khác; thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, việc đề xuất dự án cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá nhằm thực hiện theo quy hoạch, kết nối tuyến giao thông, mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất cho đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tuyến cao tốc này nếu được triển khai sẽ thay thế tuyến Quốc lộ 80 hiện hữu vốn là đường cấp 3 đồng bằng rải nhựa cấp phối chỉ rộng 2 làn xe. Đây là tuyến quốc lộ có lẽ giữ kỷ lục hẹp nhất nước và chưa bao giờ “lành lặn” do liên tục xuống cấp nhiều năm, ngân sách địa phương chỉ đủ để dặm vá tạm bợ.

Ngoài tuyến Quốc lộ 80 hiện hữu, Kiên Giang cũng đang triển khai tuyến đường ven biển từ Hà Tiên tới An Minh giáp với tỉnh Cà Mau dài khoảng 173km. Hiện tuyến này đã hoàn thành một số đoạn Hà Tiên – Kiên Lương, Kiên Lương – Hòn Đất, đang thi công đoạn Hòn Đất – Rạch Giá. Sắp tới, tỉnh sẽ khởi công 2 đoạn còn lại là Rạch Giá – An Biên và An Biên – An Minh.

Theo Đầu tư Tài chính