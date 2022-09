Doanh nghiệp chung tay vì một xã hội không tiền mặt

Thanh toán không tiền mặt đã phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Theo thống kê của Ngân hàng nhà nước, hiện cả nước có hơn 20.000 cây ATM, hơn 347.000 máy POS và hơn 100.000 điểm chấp nhận thanh toán QR Code. Đến tháng 4/2022, giao dịch thanh toán không tiền mặt tăng 69,7% về số lượng, 27,5% về giá trị.

Nắm bắt xu thế "xã hội không dùng tiền mặt", mới đây Shinhan Finance đã phối hợp cùng Mastercard ra mắt thẻ tín dụng quốc tế The First tại Việt Nam. Khi sở hữu thẻ tín dụng quốc tế The First, khách hàng có thể thanh toán mọi giao dịch ở cả trong nước và quốc tế.

Đội ngũ quản lý của Shinhan Finance tại sự kiện mắt thẻ tín dụng quốc tế The First tại Việt Nam

Thẻ tín dụng The First có những tính năng như: Đăng ký qua iShinhan chỉ trong 5 phút, phí rút tiền tại ATM chỉ 1%, điểm thưởng tích lũy 0,5% không giới hạn, lãi suất trả góp 0% cùng các ưu đãi giảm giá lên đến 50% tại các hệ thống cửa hàng Shinhan Zone...

Đặc biệt, đối với các khách hàng có nhu cầu sử dụng tiền mặt sẽ dễ dàng hơn với chức năng hỗ trợ rút tiền mặt lên đến 100% hạn mức thẻ.

Nhân dịp này, ông Oh TaeJoon, Tổng Giám đốc Shinhan Finance Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục mang đến cho thị trường Việt Nam nhiều sản phẩm và dịch vụ an toàn, vượt trội hơn nữa, từ đó, người dân Việt Nam có thể tận hưởng một cuộc sống chất lượng hơn".

Trước đó, theo nghiên cứu Chỉ số thanh toán mới của Mastercard năm 2021, an toàn và bảo mật là mối quan tâm hàng đầu khi thanh toán điện tử. Trong đó, những lý do hàng đầu cho việc không thử sử dụng các phương thức thanh toán mới bao gồm các vấn đề an ninh (47%) và lo ngại về bảo mật dữ liệu (42%).