Doanh nghiệp địa ốc quyết "bung" hàng dù không kỳ vọng vào thanh khoản thị trường

Nhiều doanh nghiệp bất động sản khởi động dự án

Từ quý 4/2022 đến nay, thị trường bất động sản phía Nam nói chung và TP.HCM nói riêng rơi vào tình trạng "đóng băng". Thắt chặt tín dụng, doanh nghiệp không dám ra dự án mới vì không bán được hàng khiến nguồn cung giảm mạnh.



Tuy nhiên, sau thời gian "án binh bất động", nhiều chủ đầu tư bắt đầu định hình lại chiến lược kinh doanh của mình.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản chào bán dự án dù không kỳ vọng vào thanh khoản. Ảnh: H.T

Cụ thể, từ tháng 3/2023, nguồn cung bất động sản đã có dấu hiệu hồi phục. Nhiều chủ đầu tư sau thời gian nghe ngóng, lùi lịch mở bán, đã bắt đầu khởi động các kế hoạch bán hàng.

Điển hình, Vạn Phúc Group đang chuẩn bị bung dòng sản phẩm căn hộ cao cấp tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Tương tự, Phú Đông Group cũng chuẩn bị bung ra thị trường dự án mới là Phú Đông SkyOne tại TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Hay mới đây, Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi ra mắt dự án The Diamond City tại Long An. Dự án có gần 600 sản phẩm bất động sản thấp tầng.

Tập đoàn Trần Anh Group cũng cho biết, từ giữa tháng 2/2023, doanh nghiệp đã mở bán các phân khúc tiếp theo của 2 dự án, là biệt thự, nhà phố, shophouse trên diện tích hơn 100ha, có tên Phúc An Asuka tại TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Một đại diện khác là Nam Long Group, cho biết trong quý 2 tới, doanh nghiệp sẽ giới thiệu dòng sản phẩm nhà ở xã hội EHomeS Cần Thơ, thuộc khu đô thị tích hợp Nam Long II Central Lake, giá khoảng từ 620 triệu/căn (đã gồm VAT).

Cùng với đó, khu đô thị Izumi City tại Biên Hòa, Đồng Nai của Nam Long cũng đang triển khai ra thị trường.

Nhà đầu tư vẫn trong tâm lí cẩn trọng, thăm dò thị trường. Ảnh: H.T

Giám đốc kinh doanh một công ty bất động sản vừa có sản phẩm chào bán trong tháng 3/2023, cho biết việc đưa sản phẩm ra thị trường thời điểm này, doanh nghiệp không kỳ vọng quá nhiều vào giao dịch. Doanh nghiệp chỉ hi vọng sức cầu sẽ ổn vào cuối năm nay. Khi đó, các chính sách tín dụng, lãi suất và tâm lý thị trường sẽ dần ổn định.

Cải thiện nguồn cung bất động sản

Theo đánh giá của các chuyên gia, dù các chủ đầu tư, doanh nghiệp đã rục rịch tung hàng, nhưng khách giao dịch không nhiều. Những dự án này được tung ra ở thời điểm thị trường đang gặp nhiều biến động, nên tính thanh khoản kém. Dù vậy, mặt tích cực là sẽ bổ sung nguồn cung do thị trường - vốn đã và đang khan hiếm trong thời gian qua.

Bà Dương Thuỳ Dung - Giám đốc Cấp cao CBRE Việt Nam, nhận định dù thị trường bất động sản vừa trải qua một quãng thời gian đầy khó khăn, thách thức, nhưng thị trường năm 2023 có rất nhiều điều kiện, cơ hội để phát triển an toàn, lành mạnh. Những tín hiệu về nguồn cung ra thị trường cũng cho thấy chủ đầu tư đã nắm rõ tâm lý người mua, đón nhịp phục hồi của thị trường trong thời gian tới.

Tuy vậy, theo bà Dung, thị trường bất động sản cũng cần được giải phóng khỏi những vướng mắc về pháp lý, chính sách cơ chế.

Việc thành lập Tổ công tác của Chính phủ để khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản, cũng như những chính sách được ban hành thời gian tới, sẽ giúp cho các địa phương, các doanh nghiệp xử lý được các tồn tại, khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản trong thời gian qua. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, xây dựng nói chung và thị trường bất động sản nói riêng.

Thị trường bất động sản kỳ vọng sẽ có chuyển biến tích cực vào cuối 2023. Ảnh: H.T

Trong khi đó, ông Phạm Lâm - Chủ tịch DKRA Group, cho rằng những khó khăn của thị trường năm 2022 như thanh khoản thị trường yếu, tắc nghẽn pháp lý dự án, giá giảm, các chủ đầu tư tiêu hao nguồn lực để tái cấu trúc, thiếu hụt dòng tiền, niềm tin của nhà đầu tư bị lung lay... có thể vẫn tiếp diễn trong nửa đầu năm 2023, nhưng sẽ từng bước khắc phục cuối năm 2023. Đặc biệt, dự kiến các Luật sửa đổi sẽ được công bố vào quý 4/2023, có sẽ thể khơi thông được hành lang pháp lý, giúp tăng niềm tin vào một chu kỳ phát triển mới.



"Cơ hội bán được hàng sẽ đến với những chủ đầu tư phát triển dự án bài bản, pháp lý hoàn chỉnh, chọn đúng phân khúc có nhu cầu lớn, và trúng phân khúc người mua có khả năng chi trả cao. Trước áp lực thanh khoản thấp, các chủ đầu tư sẽ điều chỉnh lại sản phẩm, mở ra cơ hội giải quyết tình trạng lệch pha cung cầu - thừa nhà giá cao thiếu nhà giá thấp.

Cơ hội mua tài sản thanh lý với giá hợp lý hơn so với 2-3 năm trước, tức được bán giá gốc cũng khá lớn trong năm 2023. Các hoạt động mua bán doanh nghiệp và mua bán dự án cũng hứa hẹn sẽ sôi động hơn trong 12 tháng tới", ông Phạm Lâm chia sẻ.