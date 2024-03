Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn căng mình tuyển dụng lao động

07/03/2024 9:29 AM (GMT+7)

07/03/2024 9:29 AM (GMT+7)

Doanh nghiệp căng mình tuyển dụng lao động

Sau rằm tháng giêng, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã ổn định sản xuất. Một số doanh nghiệp khác vẫn tiếp tục cho nhân viên kê bàn ra đường để tuyển dụng lao động.

Thông thường, các doanh nghiệp thực hiện phỏng vấn trực tiếp người xin việc từ 7h30 đến 9h sáng. Hôm nay, đã 10h sáng, tại KCN Đồng An (TP.Thuận An), nhân viên tuyển dụng của Công ty TNHH may mặc Premier Global Việt Nam vẫn còn ngồi nán lại chỗ bàn ghế kê trước cổng.

Công ty TNHH may mặc Premier Global Việt Nam ở KCN Đồng An (TP.Thuận An) tuyển dụng lao động ngay trước cổng. Ảnh: Trần Khánh

Một cán bộ phụ trách nhân sự cho biết, sau Tết tình hình tuyển dụng lao động khó khăn. Năm trước nhiều công nhân nghỉ sớm, đã tìm việc dưới quê. Năm nay, nhiều người không trở lên, nhất là những lao động 35-40 tuổi.

Họ rất đắn đo khi quyết định quay trở lại Bình Dương vì chưa biết chắc công việc có ổn không. Và khi trở lên thì chi phí nhà trọ, chỗ học mới cho các con... đều phải tính toán kỹ.

Công ty Premier Global cần tuyển 1.000 công nhân may, và hơn 700 vị trí khác. Công ty sẵn sàng thu tuyển công nhân mới, vẫn trả lương trong thời gian học việc. Nhưng sau khi học xong, lao động có thích ứng và tự tin ở lại làm việc hay không lại là chuyện khác, người tuyển dụng ở Premier Global kể.

Chưa tìm được việc phù hợp kinh nghiệm may giày, chị Lương Bích Đào, quê Vĩnh Long tìm tới công Công ty TNHH Esprinta chuyên may áo ở KCN Sóng Thần (TP.Dĩ An) để thử cơ hội mới.

Trước tết, doanh nghiệp cũ thiếu đơn hàng. Chị Đào và nhiều người nữa phải xin nghỉ sớm. Chị Đào biết tin có nhiều công ty ở Bình Dương đăng tin tuyển dụng.

Nhiều công ty có sẵn chế độ hỗ trợ đào tạo cho người mới tìm việc. "Công ty nào có tiền lương, chế độ phúc lợi tốt thì mình tìm đến thôi", chị Đào nói.

Người lao động nộp hồ sơ xin việc tại Công ty TNHH Esprinta (TP.Dĩ An). Ảnh: Trần Khánh

Hiện Công ty Esprinta đang tuyển 500 công nhân may và nhiều vị trí khác với tổng thu nhập từ 8,5-20 triệu đồng/tháng. Mức lương thử việc là hơn 4,9 triệu đồng/tháng; trong thời gian thử việc được nhận 21,5% bảo hiểm. Lương hợp đồng 5,37 triệu đồng/tháng. Esprinta cũng đưa ra mức thưởng cho người giới thiệu được công nhân khác đến làm việc là 1 triệu đồng/người.

Chị Lưu Tịnh Uyển, cán bộ phụ trách tuyển dụng nhân sự cho biết, năm ngoái, mỗi ngày công ty thu nhận 90-100 hồ sơ xin việc. Hiện tại, chúng tôi chỉ nhận chừng chục bộ hồ sơ mỗi ngày. Công ty Esprinta cũng kê bàn ghế ra trước cổng để trực tiếp thu nhận hồ sơ của người tìm việc.

Tình trạng khan hiếm nguồn lao động còn nảy sinh trường hợp nhiều doanh nghiệp tranh giành lao động với nhau. Chị Uyển kể, có doanh nghiệp cho người đến phát tờ rơi tuyển dụng lao động ngay chỗ công ty Esprinta đang tuyển dụng.

"Tôi là người tuyển dụng lao động cũng bị họ mời về làm công nhân luôn. Nhiều trường hợp có thái độ khiếm nhã, công ty phải nhờ Bản quản lý KCN xuống can thịp", chị Uyển kể.

Kết nối cung cầu lao động

Bên cạnh nhu cầu lao động có tay nghề thì việc tuyển dụng được lao động phổ thông hiện cũng dễ dàng. Ông Trần Chí Tâm, phụ trách tuyển dụng Công ty TNHH Lucky Star Viet Nam (TP.Thuận An) cho biết, những người không có tay nghề vẫn được công ty ưu tiên thu nhận và đào tạo lại.

"Tuy nhiên từ sau Tết, số lượng người tìm việc không nhiều như các năm trước. Hi vọng từ tháng 3 trở đi lực lượng lao động sẽ đông đúc trở lại", ông Tâm nói.

Người lao động tìm hiểu cơ hội công việc trước cổng Công ty TNHH Lucky Star Viet Nam (TP.Thuận An). Ảnh: Trần Khánh

Tuyển dụng trực tiếp gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp tìm đến các trung tâm dịch vụ việc làm và các công ty cung ứng nhân lực. Theo yêu cầu của doanh nghiệp, các đơn vị cung ứng nhân lực này cũng đang căng mình thực hiện nhiều phương án thu hút lao động trong và ngoài tỉnh

Ông Đào Bình, làm việc tại Công ty Cung ứng lao động Đ.A cho biết, kể cả ngày cuối tuần, công ty vẫn túc trực tại các KCN Đại Đăng, Kim Huy (TP.Thủ Dầu Một) để tuyển dụng lao động. Công ty cũng đăng tuyển online qua các nhóm, các trang mạng cá nhân.

Từ đầu năm đến nay, khá lớn, số lao động công ty tuyển được khá lớn nhưng vẫn không đủ cung ứng. "Vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa tuyển được phân nửa số lao động mình cần", ông Bình cho biết.

Các doanh nghiệp cho nhân viên kê bàn ra đường để trực tiếp tuyển dụng lao động trở thành hình ảnh quen mắt ở nhiều KCN tại Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương, các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động ở sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến khoảng hơn 10.000 người. Trung tâm hiện đang tăng cường các giải pháp kết nối cung ứng lao động để đáp ứng tối đa nhu cầu của doanh nghiệp.

Ông Dương Tấn Minh - Trưởng phòng Tư vấn giới thiệu việc làm của Trung tâm cho biết, đơn vị đã mời các doanh nghiệp tuyển dụng đến để trực tiếp chia sẻ, tư vấn cho lao động về các chính sách phúc lợi, giúp lao động có thể lựa chọn doanh nghiệp phù hợp.

"Trung tâm còn liên kết với một số tỉnh thành để cung cấp thông tin thị trường lao động ở Bình Dương. Đây cũng là cách để các tỉnh thành giới thiệu cho người lao động tìm đến Bình Dương và lựa chọn công việc phù hợp", ông Minh chia sẻ.