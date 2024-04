Đông đúc chợ đêm TP.HCM

29/04/2024 9:09 AM (GMT+7)

29/04/2024 9:09 AM (GMT+7)

Ở TP.HCM có khá nhiều chợ đêm, như: Bình Tây, Cây Gõ, Bà Chiểu, Hồ Thị Kỷ, Nguyễn Thượng Hiền... nằm rải rác ở các quận nội thành. Dịp lễ này, nhiều chợ đêm đông đúc khách đến đây vui chơi và thưởng thức ẩm thực, có chợ hoạt động đến 1-2 sáng hôm sau.

Thực phẩm ở chợ đêm khá phong phú (Ảnh: Khánh Vy)

Tại Chợ đêm Hồ Thị kỷ, Quận 10 từ chiều tối khoảng 6-7h đã rất đông khách. Khách là những bạn trẻ hoặc gia đình đến đây vui chơi, mua sắm và thưởng thức ẩm thực. Ẩm thực ở đây rất phong phú, hàng hàng quán san sát nhau.

Thức ăn từ món Âu, món Á hay đặc sản các vùng miền khác nhau của Việt Nam. Giá thức ăn cũng vừa phải, chỉ từ 35.000 – 50.000 đồng đến 100.000 – 200.000 đồng/món…

Dịp nghỉ lễ, nhiều gia đình đến chợ đêm thưởng thức ẩm thực (Ảnh: Khánh Vy)

Ngoài thức ăn, chợ đêm còn có nhiều quầy quần áo, túi xách, phụ kiện, hàng lưu niệm… và các điểm vui chơi trò chơi dân gian.

Dịp lễ, chợ đêm đông đúc khách đến mua sắm và thưởng thức ẩm thực (Ảnh: Khánh Vy)

Chị Thúy Na, bán hải sản và đồ nướng ở Chợ đêm Hồ Thị kỷ, Quận 10, chia sẻ, để phục vụ cho khách dịp lễ này, chị tăng lượng nguyên liệu nhập vào hơn 50% so với ngày thường và giữ giá cả ổn định.

Chợ đêm có các khu trò chơi dân gian thu hút nhiều du khách (Ảnh: Khánh Vy)

“Dịp lễ này đông hơn ngày thường. Ngày thường, khách chỉ đi tham quan, đi chơi, rất ít ăn vì kinh tế cũng còn khó khăn. Tuy nhiên, dịp lễ này thì họ thưởng thức ẩm thực nhiều hơn”, chị Na cho biết.

Một gian hàng phụ kiện ở chợ đêm (Ảnh: Khánh Vy)

Anh Trần Quang, một người khách đi chợ đêm cùng bạn bè, nhận xét: “Chợ đêm này khá nhộn nhịp, thức ăn tại các gian hàng trang trí khá bắt mắt. Giá cả cũng hợp lý, không quá cao so với những nơi khác. Về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì khá an tâm, vì đa số các gian hàng bảo quản thức ăn khá tốt, nguyên liệu không trưng bày phô ra ngoài mà được giữ trong thùng lạnh”.

Theo VOV