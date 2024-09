Dự án ôm đất gần 2 thập kỷ ở Quảng Nam không chịu thi công, thành nơi thả gà

Ngày 25/4, UBND tỉnh đã đề nghị UBND TP Hội An chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư dự án Khu du lịch biển tại Cẩm An để cung cấp các hồ sơ có liên quan và lập báo cáo quyết toán kinh phí bồi thường, GPMB bằng dự án; UBND tỉnh đề nghị đơn vị liên quan thẩm tra, trình UBND TP Hội An phê duyệt quyết toán theo thẩm quyền để chủ đầu tư lập thủ tục khấu trừ kinh phí bồi thường, GPMB vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan xác định, hoàn trả khoản kinh phí bồi thường, GPMB bằng do chủ đầu tư ứng trước còn thừa (nếu có). Ảnh: Viết Niệm