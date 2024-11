Du lịch TP.HCM thu hơn 16.251 tỷ đồng trong tháng 10

Với những nỗ lực của Sở Du lịch TP.HCM, trong 10 tháng năm 2024, ngành Du lịch Thành phố đã đạt được kết quả nổi bật. Theo Sở Du lịch TP.HCM, thành phố đã đón gần 35 triệu lượt khách, trong đó có gần 4,7 triệu lượt khách quốc tế và 31 triệu lượt khách nội địa.

Đặc biệt, lượng khách quốc tế đến TP.HCM trong tháng 10 tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 650.000 lượt. Lũy kế 10 tháng, số lượng khách quốc tế đạt gần 4,7 triệu lượt, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 77,7% so với kế hoạch năm 2024. Điều này cho thấy các chính sách kích cầu du lịch và nỗ lực quảng bá hình ảnh thành phố đang mang lại hiệu quả tích cực.

TP.HCM thu hơn 16.251 tỷ đồng từ du lịch trong tháng 10

Khách du lịch nội địa đến TP Hồ Chí Minh tháng 10/2024 ước đạt hơn 3,5 tiệu lượt, tăng 1,2% so cùng kỳ năm 2023 (tháng 10/2023 là 3.518.241 lượt); 10 tháng năm 2024 ước đạt gần 31 triệu lượt, tăng 1,3% so cùng kỳ năm 2023 (10 tháng năm 2023 là 30.512.799 lượt), đạt 81,4% so với kế hoạch năm 2024.



Tổng thu du lịch tháng 10/2024 ước đạt 16.251 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2023 (tháng 10/2023 là 14.585 tỷ đồng), 10 tháng năm 2024 ước đạt 156.649 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2023 (10 tháng năm 2023 là 140.048 tỷ đồng), đạt 82,4% so với kế hoạch năm 2024.

Trong đó, doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 110.733 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm trước. Riêng doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 26,7%, còn dịch vụ ăn uống tăng 6,6%, khẳng định sức hấp dẫn của thành phố với du khách trong và ngoài nước.

TP.HCM cũng tích cực thúc đẩy liên kết phát triển du lịch với 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ. Thành phố đã trao đổi với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch xanh và bền vững, để thu hút du khách quốc tế.

TP.HCM đang đẩy mạnh xúc tiến du lịch tại nhiều thị trường quốc tế tiềm năng. Năm nay, thành phố đã tổ chức Chương trình quảng bá du lịch tại Singapore và các hội thảo xúc tiến nhằm giới thiệu hình ảnh TP.HCM đến các doanh nghiệp quốc tế. Đồng thời, TP.HCM sẽ tiếp tục tham gia cuộc họp Ban Điều hành Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố Toàn cầu (TPO) tại Malaysia, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến TP.HCM đến cộng đồng quốc tế.

Những nỗ lực trong và ngoài nước của ngành du lịch TP.HCM đang mở ra nhiều triển vọng mới, không chỉ tạo đà tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế thành phố mà còn nâng cao vị thế TP.HCM trong mạng lưới du lịch khu vực và quốc tế.