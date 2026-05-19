Elon Musk thua kiện trước Open AI
V.N (Theo CNN)
19/05/2026 4:47 PM (GMT+7)
Hôm thứ Hai, bồi thẩm đoàn tại Oakland, California, đã phán quyết rằng Elon Musk đã chờ quá lâu mới kiện OpenAI và các lãnh đạo của công ty này. Sau khoảng 90 phút thảo luận, bồi thẩm đoàn kết luận rằng vụ kiện mà ông đệ trình đã hết thời hiệu khởi kiện.
Phán quyết chỉ mang tính tư vấn, nhưng Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers cho biết bà đồng tình với kết luận của bồi thẩm đoàn. “Tòa án hiện xác nhận lại tuyên bố trước đó rằng họ sẽ chấp nhận phán quyết của bồi thẩm đoàn như phán quyết của chính mình”, bà nói, đồng thời cho biết có đủ bằng chứng để bác bỏ vụ kiện ngay lập tức.
Musk, người đã đồng sáng lập và đóng góp 38 triệu USD cho OpenAI trong những năm đầu, kiện CEO Sam Altman, Chủ tịch Greg Brockman và OpenAI vào tháng 2/2024. Ông cáo buộc họ “ăn cắp một tổ chức từ thiện” và trục lợi khi chuyển OpenAI sang mô hình có bộ phận kinh doanh vì lợi nhuận. “Tôi là một kẻ ngốc. Tôi đã cấp cho họ nguồn vốn miễn phí để thành lập một công ty khởi nghiệp”, Musk nói tại tòa.
Phán quyết được xem là chiến thắng lớn cho OpenAI, giúp công ty tránh được một vụ kiện có thể ảnh hưởng đến kế hoạch IPO trong tương lai.
Các luật sư của OpenAI lập luận rằng sứ mệnh của công ty không thay đổi, vẫn do hội đồng quản trị của quỹ phi lợi nhuận kiểm soát, và Musk chỉ khởi kiện sau khi thành lập công ty AI cạnh tranh xAI. Bồi thẩm đoàn đồng ý rằng Musk đã biết về các vấn đề nêu trong đơn kiện từ năm 2021.
“Phán quyết của bồi thẩm đoàn khẳng định rằng vụ kiện này là một nỗ lực đạo đức giả nhằm phá hoại đối thủ cạnh tranh”, luật sư William Savitt của OpenAI nói. Ông nhấn mạnh OpenAI “là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động dựa trên sứ mệnh và đã, đang và sẽ tiếp tục trung thành với sứ mệnh đó”.
OpenAI cũng cho rằng các khoản tài trợ của Musk không kèm điều kiện duy trì mô hình phi lợi nhuận, và chính ông từng nhiều lần thúc đẩy việc thành lập một thực thể vì lợi nhuận để cạnh tranh với Google. Khi không giành được quyền kiểm soát thực thể này, Musk đã rời công ty.
Musk yêu cầu OpenAI hoàn trả hơn 130 tỷ USD cho quỹ phi lợi nhuận, cách chức Altman và Brockman, đồng thời hủy bỏ quá trình tái cấu trúc đã biến OpenAI thành một trong những công ty công nghệ giá trị nhất thế giới.
Vụ kiện còn hé lộ nhiều email, tin nhắn và tài liệu nội bộ về quá trình hình thành OpenAI, vai trò của Google và các phương án huy động vốn, trong đó có cả tiền điện tử. Microsoft cũng bị nêu tên là đồng bị cáo do các khoản đầu tư vào OpenAI.
Sau phán quyết, người phát ngôn Microsoft cho biết họ hoan nghênh quyết định bác bỏ các cáo buộc vì không được đưa ra đúng thời hạn. Trên mạng xã hội X, Musk chỉ trích Thẩm phán Rogers là một “thẩm phán hoạt động chính trị tồi tệ” và tuyên bố: “Bà ta vừa trao giấy phép tự do để cướp bóc các tổ chức từ thiện nếu các bạn có thể giữ kín chuyện đó trong vài năm!”
Luật sư của Musk, Marc Toberoff, cho biết nhóm pháp lý sẽ kháng cáo. “Về bản chất, đây là một sự bất công”, ông nói.
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