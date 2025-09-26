EVN cảnh báo chiêu trò giả mạo nhân viên ngành điện để bán hàng trục lợi
An Thịnh
26/09/2025 8:12 AM (GMT+7)
Nhiều cá nhân mặc đồng phục cam có logo EVN, tự xưng nhân viên ngành điện để bán hàng, bảo hiểm. EVN khuyến cáo người dân cảnh giác và phản ánh đến cơ quan chức năng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết thời gian gần đây xuất hiện tình trạng nhiều cá nhân mạo danh nhân viên ngành điện. Các đối tượng mặc đồng phục màu cam có logo EVN, lợi dụng sự tin tưởng của người dân để rao bán thang, dây điện, công cụ thi công, bảo hiểm… nhằm trục lợi.
Ngoài ra, một số cá nhân làm thuê cho các đơn vị xây lắp điện ngoài EVN cũng tự ý mặc đồng phục ngành điện. Trong quá trình thi công, họ gây mất an toàn lao động, có hành vi giao tiếp chưa phù hợp, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của EVN.
EVN khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không mua hàng hóa, dịch vụ từ những người tự xưng là nhân viên ngành điện mà chưa được xác minh rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mạo danh, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để xử lý.
EVN bày tỏ mong muốn nhận được sự phối hợp từ phía khách hàng trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi giả mạo, góp phần bảo vệ quyền lợi người dân cũng như hình ảnh, uy tín của ngành điện.
Ông Trump siết thuế, Việt Nam vươn lên soán ngôi Trung Quốc ở thị trường nội thất Mỹ
Tập đoàn Trayton đã ký thỏa thuận chuyển phần lớn hoạt động sản xuất đồ nội thất từ Trung Quốc sang Việt Nam ngay ngày hôm sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Theo lãnh đạo công ty, việc Mỹ áp thuế mới sẽ không làm thay đổi chiến lược này, Reuters cho biết.
Bài 1: Pop-up store: Từ “cửa hàng tạm thời” đến chiến lược bán lẻ toàn cầu
Không còn là “của lạ” trên phố lớn, pop-up store (cửa hàng tạm thời) đang trở thành công cụ chiến lược giúp thương hiệu quốc tế thử nghiệm sản phẩm, tạo trải nghiệm nhập vai và lan tỏa thông điệp nhanh chóng. Từ New York, Paris đến Seoul, những cửa hàng chỉ mở vài ngày nhưng tạo hiệu ứng truyền thông bùng nổ đã và đang định hình lại cách bán lẻ trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiếp tục đứng đầu bảng Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025
Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu khi năm thứ ba liên tiếp giữ vị trí số 1 trong Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025 vừa được công bố, dẫn đầu 18/52 chỉ số.
Chính phủ Mỹ đóng cửa, cổ phiếu giảm, giá vàng đạt kỷ lục
Hợp đồng tương lai Phố Wall giảm, giá vàng lập kỷ lục mới và đồng USD hạ nhiệt trong phiên thứ Tư 1/10 khi chính phủ Mỹ đóng cửa phần lớn các hoạt động, có khả năng trì hoãn việc công bố dữ liệu việc làm then chốt, qua đó làm mờ triển vọng lãi suất.
Ông chủ Oracle và con trai đạt tới đỉnh cao tài sản và quyền lực thế nào?
Đã 81 tuổi, nhưng Chủ tịch Oracle kiêm tỷ phú Larry Ellison - một người tiên phong trong công nghệ cơ sở dữ liệu và là gương mặt trụ cột của Thung lũng Silicon suốt 5 thập kỷ - hiện đang ở đỉnh cao ảnh hưởng, tài sản và quyền lực chính trị.
Tín dụng bất động sản tại TP.HCM tiếp tục tăng trưởng mạnh
8 tháng đầu năm, tín dụng cho vay nhà ở (bao gồm nhà ở thương mại và nhà ở xã hội) tại TP.HCM đạt 783.000 tỷ đồng (53,4%), tăng 7,4% so với cuối năm, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tăng trưởng tín dụng bất động sản.
Ông Trump siết thuế, Việt Nam vươn lên soán ngôi Trung Quốc ở thị trường nội thất Mỹ
Bài 1: Pop-up store: Từ “cửa hàng tạm thời” đến chiến lược bán lẻ toàn cầu
Không còn là “của lạ” trên phố lớn, pop-up store (cửa hàng tạm thời) đang trở thành công cụ chiến lược giúp thương hiệu quốc tế thử nghiệm sản phẩm, tạo trải nghiệm nhập vai và lan tỏa thông điệp nhanh chóng. Từ New York, Paris đến Seoul, những cửa hàng chỉ mở vài ngày nhưng tạo hiệu ứng truyền thông bùng nổ đã và đang định hình lại cách bán lẻ trong kỷ nguyên mới.