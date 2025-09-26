EVN cảnh báo chiêu trò giả mạo nhân viên ngành điện để bán hàng trục lợi

+ aA -

An Thịnh

26/09/2025 8:12 AM (GMT+7)

Nhiều cá nhân mặc đồng phục cam có logo EVN, tự xưng nhân viên ngành điện để bán hàng, bảo hiểm. EVN khuyến cáo người dân cảnh giác và phản ánh đến cơ quan chức năng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết thời gian gần đây xuất hiện tình trạng nhiều cá nhân mạo danh nhân viên ngành điện. Các đối tượng mặc đồng phục màu cam có logo EVN, lợi dụng sự tin tưởng của người dân để rao bán thang, dây điện, công cụ thi công, bảo hiểm… nhằm trục lợi.

Ngoài ra, một số cá nhân làm thuê cho các đơn vị xây lắp điện ngoài EVN cũng tự ý mặc đồng phục ngành điện. Trong quá trình thi công, họ gây mất an toàn lao động, có hành vi giao tiếp chưa phù hợp, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của EVN.

EVN khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không mua hàng hóa, dịch vụ từ những người tự xưng là nhân viên ngành điện mà chưa được xác minh rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mạo danh, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để xử lý.

EVN bày tỏ mong muốn nhận được sự phối hợp từ phía khách hàng trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi giả mạo, góp phần bảo vệ quyền lợi người dân cũng như hình ảnh, uy tín của ngành điện.

Theo VTV
Icon
Ông Trump siết thuế, Việt Nam vươn lên soán ngôi Trung Quốc ở thị trường nội thất Mỹ

Ông Trump siết thuế, Việt Nam vươn lên soán ngôi Trung Quốc ở thị trường nội thất Mỹ

Tập đoàn Trayton đã ký thỏa thuận chuyển phần lớn hoạt động sản xuất đồ nội thất từ Trung Quốc sang Việt Nam ngay ngày hôm sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Theo lãnh đạo công ty, việc Mỹ áp thuế mới sẽ không làm thay đổi chiến lược này, Reuters cho biết.

Bài 1: Pop-up store: Từ “cửa hàng tạm thời” đến chiến lược bán lẻ toàn cầu

Bài 1: Pop-up store: Từ “cửa hàng tạm thời” đến chiến lược bán lẻ toàn cầu

Không còn là “của lạ” trên phố lớn, pop-up store (cửa hàng tạm thời) đang trở thành công cụ chiến lược giúp thương hiệu quốc tế thử nghiệm sản phẩm, tạo trải nghiệm nhập vai và lan tỏa thông điệp nhanh chóng. Từ New York, Paris đến Seoul, những cửa hàng chỉ mở vài ngày nhưng tạo hiệu ứng truyền thông bùng nổ đã và đang định hình lại cách bán lẻ trong kỷ nguyên mới.

Hà Nội tiếp tục đứng đầu bảng Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025

Hà Nội tiếp tục đứng đầu bảng Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025

Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu khi năm thứ ba liên tiếp giữ vị trí số 1 trong Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025 vừa được công bố, dẫn đầu 18/52 chỉ số.

Chính phủ Mỹ đóng cửa, cổ phiếu giảm, giá vàng đạt kỷ lục

Chính phủ Mỹ đóng cửa, cổ phiếu giảm, giá vàng đạt kỷ lục

Hợp đồng tương lai Phố Wall giảm, giá vàng lập kỷ lục mới và đồng USD hạ nhiệt trong phiên thứ Tư 1/10 khi chính phủ Mỹ đóng cửa phần lớn các hoạt động, có khả năng trì hoãn việc công bố dữ liệu việc làm then chốt, qua đó làm mờ triển vọng lãi suất.

Ông chủ Oracle và con trai đạt tới đỉnh cao tài sản và quyền lực thế nào?

Ông chủ Oracle và con trai đạt tới đỉnh cao tài sản và quyền lực thế nào?

Đã 81 tuổi, nhưng Chủ tịch Oracle kiêm tỷ phú Larry Ellison - một người tiên phong trong công nghệ cơ sở dữ liệu và là gương mặt trụ cột của Thung lũng Silicon suốt 5 thập kỷ - hiện đang ở đỉnh cao ảnh hưởng, tài sản và quyền lực chính trị.

Tín dụng bất động sản tại TP.HCM tiếp tục tăng trưởng mạnh

Tín dụng bất động sản tại TP.HCM tiếp tục tăng trưởng mạnh

8 tháng đầu năm, tín dụng cho vay nhà ở (bao gồm nhà ở thương mại và nhà ở xã hội) tại TP.HCM đạt 783.000 tỷ đồng (53,4%), tăng 7,4% so với cuối năm, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Giảm nghèo bốn phương

TS Nguyễn Sĩ Dũng: Vấn đề giảm nghèo, giáo dục vùng sâu vùng xa luôn vang vọng trên nghị trường Quốc hội

TS Nguyễn Sĩ Dũng: Vấn đề giảm nghèo, giáo dục vùng sâu vùng xa luôn vang vọng trên nghị trường Quốc hội

Người trẻ làm giàu từ nông sản, góp sức thay đổi diện mạo nông thôn

Người trẻ làm giàu từ nông sản, góp sức thay đổi diện mạo nông thôn

Giảm nghèo bền vững nhờ nuôi hươu ở miền núi Hà Tĩnh

Giảm nghèo bền vững nhờ nuôi hươu ở miền núi Hà Tĩnh

Xã hội

Người dân được nghỉ lễ, Tết 22 ngày trong năm 2025

Người dân được nghỉ lễ, Tết 22 ngày trong năm 2025

Quy định kinh tế nào hiệu lực thi hành từ tháng 1/2025

Quy định kinh tế nào hiệu lực thi hành từ tháng 1/2025

Cúng ngày vía thần Tài 2025 giờ nào chuẩn nhất?

Cúng ngày vía thần Tài 2025 giờ nào chuẩn nhất?

Ông Trump siết thuế, Việt Nam vươn lên soán ngôi Trung Quốc ở thị trường nội thất Mỹ

Ông Trump siết thuế, Việt Nam vươn lên soán ngôi Trung Quốc ở thị trường nội thất Mỹ

Tập đoàn Trayton đã ký thỏa thuận chuyển phần lớn hoạt động sản xuất đồ nội thất từ Trung Quốc sang Việt Nam ngay ngày hôm sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Theo lãnh đạo công ty, việc Mỹ áp thuế mới sẽ không làm thay đổi chiến lược này, Reuters cho biết.

Bài 1: Pop-up store: Từ “cửa hàng tạm thời” đến chiến lược bán lẻ toàn cầu

Bài 1: Pop-up store: Từ “cửa hàng tạm thời” đến chiến lược bán lẻ toàn cầu

Không còn là “của lạ” trên phố lớn, pop-up store (cửa hàng tạm thời) đang trở thành công cụ chiến lược giúp thương hiệu quốc tế thử nghiệm sản phẩm, tạo trải nghiệm nhập vai và lan tỏa thông điệp nhanh chóng. Từ New York, Paris đến Seoul, những cửa hàng chỉ mở vài ngày nhưng tạo hiệu ứng truyền thông bùng nổ đã và đang định hình lại cách bán lẻ trong kỷ nguyên mới.

Hà Nội tiếp tục đứng đầu bảng Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025

Hà Nội tiếp tục đứng đầu bảng Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025

Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu khi năm thứ ba liên tiếp giữ vị trí số 1 trong Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025 vừa được công bố, dẫn đầu 18/52 chỉ số.

Chính phủ Mỹ đóng cửa, cổ phiếu giảm, giá vàng đạt kỷ lục

Chính phủ Mỹ đóng cửa, cổ phiếu giảm, giá vàng đạt kỷ lục

Hợp đồng tương lai Phố Wall giảm, giá vàng lập kỷ lục mới và đồng USD hạ nhiệt trong phiên thứ Tư 1/10 khi chính phủ Mỹ đóng cửa phần lớn các hoạt động, có khả năng trì hoãn việc công bố dữ liệu việc làm then chốt, qua đó làm mờ triển vọng lãi suất.

Ông chủ Oracle và con trai đạt tới đỉnh cao tài sản và quyền lực thế nào?

Ông chủ Oracle và con trai đạt tới đỉnh cao tài sản và quyền lực thế nào?

Đã 81 tuổi, nhưng Chủ tịch Oracle kiêm tỷ phú Larry Ellison - một người tiên phong trong công nghệ cơ sở dữ liệu và là gương mặt trụ cột của Thung lũng Silicon suốt 5 thập kỷ - hiện đang ở đỉnh cao ảnh hưởng, tài sản và quyền lực chính trị.

Tín dụng bất động sản tại TP.HCM tiếp tục tăng trưởng mạnh

Tín dụng bất động sản tại TP.HCM tiếp tục tăng trưởng mạnh

8 tháng đầu năm, tín dụng cho vay nhà ở (bao gồm nhà ở thương mại và nhà ở xã hội) tại TP.HCM đạt 783.000 tỷ đồng (53,4%), tăng 7,4% so với cuối năm, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tăng trưởng tín dụng bất động sản.