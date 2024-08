Fed bật tín hiệu cho việc giảm lãi suất vào tháng 9

01/08/2024 9:04 AM (GMT+7)

Fed, là ngân hàng trung ương Mỹ, mới vừa kết thúc phiên họp chính sách ngày 30 và 31/7 (đến sáng 1/8 theo giờ Việt Nam. Fed đã quyết định duy trì lãi suất điều hành ở mức 5,25-5,5% đúng như thị trường đã dự đoán. Lãi suất cao này đã tồn tại từ tháng 7/2023.

Việc Fed không thay đổi lãi suất trong lần họp này là một quyết định không nằm ngoài dự báo trước đó của thị trường. Tại buổi họp báo sau cuộc họp Fed, Chủ tịch Jerome Powell nói nếu dữ liệu tiếp tục mang lại niềm tin rằng lạm phát đang giảm tốc, Fed sẵn sàng để hạ lãi suất.

“Nếu bài toán thử này được có câu trả lời, chúng tôi có thể đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9”, ông Powell nói.

Jerome Powell, Chủ tịch Fed, trong cuộc họp báo tại Mỹ ngày 31/7/2024. Ảnh chụp màn hình Reuters

Ông Powell cho biết các số liệu trong kinh tế Mỹ gần đây cho thấy lạm phát đang giảm dần về mục tiêu 2% do Fed đặt ra. Ông nhấn mạnh rằng Fed "đang ngày càng tự tin rằng có thể hành động trong phiên họp" vào tháng 9 nếu lạm phát tiếp tục đà giảm.

Báo cáo việc làm trong khu vực tư nhân Mỹ do công ty dịch vụ tuyển dụng ADP công bố ngày 31/7 cho thấy nền kinh tế đang giảm tốc, phù hợp với nỗ lực giảm lạm phát của Fed. Tăng trưởng việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục giảm trong tháng 7 và tốc độ tăng của tiền lương giảm xuống mức thấp nhất 3 năm.

Theo báo cáo của ADP, các công ty tư nhân của Mỹ có thêm 122.000 công việc mới trong tháng 7, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ tháng 1, so với mức 155.000 công việc mới của tháng 6 và mức dự báo 150.000 công việc mới mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Tiền lương tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 7/2021 và giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng 6.

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát của Fed - đã tăng 2,5% trong tháng 6. Các số liệu gần đây cho thấy PCE đang dần quay về 2%. Chỉ số này hạ nhiệt đáng kể so với mức 7% năm 2022. Fed đã nâng lãi suất 11 lần từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2023 để kiềm chế lạm phát.

Chứng khoán Mỹ chốt phiên 31/7 tăng điểm sau quyết định của Fed. S&P 500 lên 1,58%. DJIA tăng 0,24%, còn Nasdaq Composite thêm 2,6%.

Nasdaq là một trong những thước đo chính cho thị trường chứng khoán Mỹ. Ảnh tư liệu.

Cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn ở Mỹ đã trở lại ngoạn mục trong phiên 31/7 sau những phiên bán tháo gần đây. Nvidia tăng 12,8%, hồi lại một phần mất mát trong tháng 7 và đây cũng là phiên tăng mạnh nhất của cổ phiếu này kể từ ngày 22/2/2024. Động lực tăng của cổ phiếu Nvidia phiên này đến từ kết quả kinh doanh quý 2 tốt hơn dự báo của một hãng chip khác là AMD - báo cáo làm dấy lên sự lạc quan về cổ phiếu chip.

Nhiều cổ phiếu của các "đại gia" công nghệ khác như Apple, Meta Platforms và Amazon cũng tăng. Trái lại, cổ phiếu Microsoft giảm hơn 1% vì kết quả kinh doanh gây thất vọng.