Gần 30 năm nằm bất động, khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa sắp được hồi sinh

TP.HCM điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa, Phường 28, quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Quới).

Trước đó, Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa đã được quy hoạch từ năm 1992. Dự án có quy mô lớn, tổng vốn đầu tư lên tới 30.000 tỷ đồng. Dự án trên từng được kỳ vọng trở thành khu đô thị sinh thái kiểu mẫu, tạo cú hích phát triển cho khu Đông Bắc TP.HCM.

Tuy nhiên, vì các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã nhiều lần thay đổi nhà đầu tư và rơi vào tình trạng “treo” suốt hơn 3 thập kỷ, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Ghi nhận của PV Thế Giới Tiếp Thị Online, nhiều người sinh sống tại khu vực trên cho biết gần 30 năm qua họ phải sống trong cảnh tạm bợ, nhà cửa lụp xụp xuống cấp mà không thể sửa chữa. Vì vướng quy hoạch, các hộ dân rơi vào cảnh "đi không được, ở không xong".

Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa, Phường 28, quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Quới) nhiều năm chưa triển khai. Ảnh: Diệu Bình

Trước tình hình trên, chính quyền TP.HCM đã có động thái hồi sinh dự án, để tránh lãng phí, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Theo điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, khu vực lập điều chỉnh quy hoạch thuộc phường Bình Quới có giới hạn như sau: Phía Đông, Tây Bắc và Bắc: giáp sông Sài Gòn; Phía Tây: giáp Phường 27 cũ (nay thuộc một phần phường Bình Quới); Phía Nam và Tây Nam: giáp sông Sài Gòn. Quy mô dân số khu đô thị khoảng 54.000 người.

Quy mô diện tích dự án khoảng 549,4 ha, bao gồm ranh giới khu vực lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 423,61 ha (tính theo ranh mép bờ cao sông Sài Gòn, không tính phần diện tích mặt nước sông Sài Gòn) và khoảng 125,79 ha diện tích mặt nước sông Sài Gòn.

Theo quy hoạch, khu vực là trung tâm đô thị và công viên ngập nước. Phát triển khu đô thị du lịch hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đan xen các công viên, vùng ngập nước với cảnh quan hấp dẫn. Định hướng phát triển khu trung tâm đô thị cao tầng, giảm mật độ xây dựng và sử dụng đất hỗn hợp, tạo lập các vùng cảnh quan (cảnh quan sinh thái tự nhiên), các vùng chức năng hỗ trợ khác bao gồm nhà ở, hành chính, văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ, văn hóa và du lịch ven sông.

TP.HCM giao cơ quan tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000: UBND phường Bình Quới. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh cũ. Đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 là Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc TP.HCM.