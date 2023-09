Gạo Việt Nam được mùa được giá

Vụ lúa đông xuân năm 2023 tại Việt Nam đạt kết quả khá với sản lượng đạt 20,2 triệu tấn, tăng 2,131 triệu tấn so với vụ đông xuân năm 2022 và giá lúa tăng cao so với cùng kỳ do nhu cầu xuất khẩu gạo tăng; năng suất đạt 68,4 tạ/ha, tăng 2,4 tạ/ha chủ yếu do thời tiết thuận lợi, chuyển đổi cơ cấu giống lúa hợp lý và trình độ kỹ thuật canh tác ở các địa phương được nâng cao, theo báo cáo kinh tế xã hội Quý III và 9 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê.



Ngành lúa gạo hiện đang được mùa và được giá.

Theo báo cáo, vụ lúa hè thu năm nay đạt khá với năng suất ước đạt 57,6 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha so với vụ hè thu năm 2022; sản lượng đạt 11 triệu tấn, tăng 173 nghìn tấn và giá lúa hè thu đang ở mức cao so với cùng kỳ.



Trong vụ thu đông, đến giữa tháng 9, Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 604,2 nghìn ha lúa thu đông, bằng 105% cùng kỳ năm trước. Tiến độ gieo cấy lúa thu đông năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước do các địa phương mở rộng diện tích và tập trung gieo cấy sớm, cùng với đó là thời tiết, nguồn nước thuận lợi cho gieo trồng lúa.

Hiện nay, lúa thu đông sinh trưởng và phát triển khá tốt, tình hình sâu bệnh tuy có phát sinh nhưng phòng trị kịp thời nên mức độ gây hại không đáng kể, theo Tổng cục Thống kê.

Dự kiến cả năm 2023, sản lượng lúa đạt được từ 43 đến 43,4 triệu tấn, tăng 650 - 700 nghìn tấn so với năm 2022 và vượt 170 nghìn tấn so với kế hoạch.

Giá gạo xuất khẩu ngày 29/9/2023. Nguồn: Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Qua 9 tháng đầu năm 2023, giá thóc khô trong nước tăng 5,86% "chủ yếu do Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu gạo trước bối cảnh Ấn Độ, Nga, UAE hạn chế xuất khẩu gạo, cùng với các xung đột chính trị và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino đã khiến thị trường gạo toàn cầu diễn biến phức tạp", Tổng cục Thống kê viết trong báo cáo.



Với bối cảnh trên, đây là cơ hội tốt để đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu gạo, khai thác thị trường truyền thống và mở rộng thị trường tiềm năng. Bên cạnh đó, ngành cũng phải đảm bảo cân đối an ninh lương thực quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ứớc tính năm 2023, xuất khẩu gạo có khả năng đạt 7,5 triệu tấn nhưng vẫn đảm bảo an ninh lương thực trong nước. Năm 2022 sản lượng lúa Việt Nam đạt 42,7 triệu tấn và xuất khẩu đạt 7,1 triệu tấn gạo.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt hơn 5,8 triệu tấn, thu về hơn 3,1 tỷ USD, tăng 21,4% về lượng và tăng 35,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Đây là mặt hàng ghi nhận tăng trưởng đứng thứ 2 về sản lượng trong 8 tháng đầu năm. Giá trung bình xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 8 tháng này tăng tăng 11,8% so với cùng kỳ, đạt 544 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá xuất khẩu gạo 5% tấm Việt Nam ngày 29/9/2023 là 613 USD/tấn, cao hơn so với giá 590 USD của Thái Lan; gạo 25% tấm của Việt Nam giá 598 USD/tấn (của Thái Lan là 540 USD.