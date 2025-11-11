Giá bạc hôm nay 11/11 trên thế giới tiếp tục leo cao

Giá bạc hôm nay 11/11: Bạc thế giới tăng vọt, trong nước vượt mốc 2 triệu đồng/lượng

Theo ghi nhận của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá bạc hôm nay 11/11 trên thị trường châu Á mở cửa phiên ở mức 50,512 USD/ounce, tăng 2,174 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên liền trước (48,338 USD/ounce). Đến 10h10 sáng (giờ Hà Nội), giá bạc tiếp tục nhích lên 50,666 USD/ounce, tăng thêm 0,154 USD/ounce so với đầu phiên.

Tính đến thời điểm này, giá bạc giao dịch trên mức 50,85 USD/ounce, đánh dấu phiên tăng thứ hai liên tiếp. Diễn biến này được xem là phản ứng trực tiếp với chính sách mới từ phía Mỹ – quốc gia vừa bổ sung bạc vào danh mục “khoáng sản trọng yếu”, mở đường cho khả năng áp thuế quan mới đối với các mặt hàng liên quan.

Giới quan sát cho rằng động thái trên phản ánh chiến lược củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản trọng yếu của chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhằm đảm bảo nguồn cung vật liệu quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu gia tăng. Đồng thời, việc mở rộng định nghĩa “khoáng sản trọng yếu” khiến bạc – vốn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp năng lượng, pin mặt trời và công nghệ điện tử – trở thành tâm điểm chú ý của thị trường hàng hóa.

Giá bạc hôm nay 11/11 trong nước tăng mạnh, Phú Quý vượt 2 triệu đồng/lượng

Tại thị trường trong nước, đà tăng của giá bạc thế giới nhanh chóng lan tỏa. Theo cập nhật từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, lúc 6h sáng nay, giá bạc mua vào ở mức 1,912 triệu đồng/lượng, bán ra 1,971 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên trước, giá bạc Phú Quý tăng 61.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 63.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đến 10h10 sáng, giá bạc tại Phú Quý tiếp tục được điều chỉnh tăng, đạt 1,941 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,001 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức tăng lần lượt 29.000 đồng/lượng và 30.000 đồng/lượng so với đầu ngày, nâng chênh lệch mua – bán lên 60.000 đồng/lượng.

Đối với bạc Phú Quý loại 1kg, giá niêm yết sáng nay ở mức 50,986 triệu đồng/kg (mua vào) và 52,559 triệu đồng/kg (bán ra), tăng tương ứng 1,627 triệu đồng/kg và 1,680 triệu đồng/kg so với phiên liền trước. Đến 10h10 sáng, giá bạc loại 1kg tại Phú Quý tiếp tục tăng lên 51,893 – 53,493 triệu đồng/kg, tức cao hơn 907.000 – 934.000 đồng/kg so với đầu phiên, duy trì mức chênh lệch 1,6 triệu đồng/kg.



Cùng thời điểm 6h sáng nay, thương hiệu bạc miếng Kim Phúc Lộc SBJ của Sacombank niêm yết giá mua vào 1,902 triệu đồng/lượng, bán ra 1,950 triệu đồng/lượng, tăng đồng loạt 48.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Tới 10h sáng, bạc SBJ được điều chỉnh lên 1,932 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,980 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng thêm 30.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Hiện chênh lệch giữa giá mua và bán là 48.000 đồng/lượng, duy trì biên độ ổn định so với các thương hiệu khác trên thị trường.

Ancarat tăng giá mạnh, bạc thỏi 1kg vượt 52 triệu đồng/kg

Theo cập nhật từ Công ty Kim Loại Quý Ancarat, lúc 6h sáng nay 11/11, giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 (1 lượng) niêm yết ở 1,913 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,955 triệu đồng/lượng (bán ra). Cả hai chiều cùng tăng 65.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Đến 10h10 sáng, giá bạc miếng Ancarat 999 tiếp tục tăng lên 1,939 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,981 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 26.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu ngày. Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện là 42.000 đồng/lượng, mức khá cạnh tranh trong nhóm các thương hiệu lớn.

Đáng chú ý, bạc thỏi 2025 Ancarat 999 (1kg) cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Sáng nay, giá mua vào đạt 50,284 triệu đồng/kg, bán ra 51,684 triệu đồng/kg, tăng 1,684 – 1,734 triệu đồng/kg so với phiên trước. Đến 10h sáng, giá tiếp tục được điều chỉnh tăng lên 50,966 triệu đồng/kg (mua vào) và 52,376 triệu đồng/kg (bán ra). Như vậy, chỉ trong vài giờ, bạc thỏi Ancarat tăng thêm 682.000 – 692.000 đồng/kg, đưa chênh lệch mua – bán lên 1,410 triệu đồng/kg.

Nguyên nhân khiến giá bạc tăng mạnh

Theo các chuyên gia phân tích thị trường hàng hóa, việc Mỹ bổ sung bạc vào danh mục khoáng sản trọng yếu đã tác động mạnh đến tâm lý giới đầu tư, khiến nhu cầu mua vào tăng đột biến. Khi được liệt vào nhóm khoáng sản chiến lược, bạc không chỉ là kim loại quý mà còn trở thành nguồn tài nguyên công nghiệp quan trọng, đặc biệt trong sản xuất linh kiện điện tử, năng lượng tái tạo và xe điện.

Ngoài ra, đồng USD suy yếu trong phiên đầu tuần cũng góp phần thúc đẩy giá bạc. Khi đồng bạc xanh giảm giá, bạc – cùng vàng và các kim loại quý khác – thường được hưởng lợi do trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế.

Bên cạnh đó, những lo ngại về lạm phát kéo dài cùng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn việc cắt giảm lãi suất cũng khiến giới đầu tư tìm đến bạc như một công cụ phòng hộ rủi ro.

Triển vọng giá bạc trong thời gian tới

Giới phân tích dự báo giá bạc có thể tiếp tục duy trì đà tăng trong ngắn hạn, đặc biệt nếu chính quyền Mỹ thực sự áp dụng chính sách thương mại mới đối với nhóm khoáng sản trọng yếu. Ngoài ra, nhu cầu công nghiệp đang tăng, nhất là từ lĩnh vực năng lượng mặt trời – nơi bạc đóng vai trò quan trọng trong sản xuất tấm pin – cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ giá.

Theo các chuyên gia của Kitco, nếu giá bạc giữ vững vùng hỗ trợ 50 USD/ounce, khả năng cao kim loại quý này sẽ hướng tới mốc 51,5 – 52 USD/ounce trong những phiên tới. Tuy nhiên, áp lực chốt lời ngắn hạn có thể khiến giá điều chỉnh nhẹ trước khi xác lập xu hướng tăng bền vững hơn.



Tính đến phiên giá đầu giờ chiều nay 11/11, giá bạc trong nước và quốc tế đồng loạt tăng mạnh, với bạc Phú Quý lần đầu tiên vượt 2 triệu đồng/lượng, trong khi bạc thỏi loại 1kg của các thương hiệu lớn đều tiến sát 53 triệu đồng/kg. Việc Mỹ nâng tầm bạc thành khoáng sản chiến lược đã tạo cú hích lớn cho thị trường, đẩy giá kim loại quý này lên mức cao nhất trong nhiều tuần qua.

Nếu đà tăng này được duy trì cùng sự hỗ trợ từ yếu tố vĩ mô và nhu cầu công nghiệp, giá bạc hoàn toàn có thể thiết lập mặt bằng giá mới trong ngắn hạn, mở ra triển vọng tích cực cho thị trường kim loại quý trong thời gian tới.