Giá phân bón giảm, lợi nhuận Đạm Cà Mau vẫn tăng 30 - 50%

12/06/2024 10:59 AM (GMT+7)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/6, ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã cổ phiếu DCM), đã tiết lộ tình hình kinh doanh của công ty trong bối cảnh giá phân bón giảm.



Theo ông Nguyên, năm 2022 là năm công ty có doanh thu cao kỷ lục 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu rất cao đến 46%. Đây là mức cao nhất trong các năm.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau ngày 11/6, tại TP.HCM. Ảnh: DCM



Năm 2023, Đạm Cà Mau tiếp tục đà tăng trưởng về các chỉ số sản xuất. Sản lượng sản xuất u rê cao kỷ lục, trên 955.000 tấn, tổng lượng phân bón và tiêu thụ, bao gồm hàng tự doanh đạt 1,25 triệu tấn, tăng 15% so với năm 2022.

Năm 2023, Đạm Cà Mau đạt mốc sản lượng 10 triệu tấn sau 11 năm nhà máy đi vào sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu hơn 100.000 tỷ đồng, đóng góp lớn cho địa phương, nền nông nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Nguyên cho biết giá phân bón 2023 giảm mạnh so với năm 2022 đến 35% làm các chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu dù cao so với mặt bằng chung nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với năm 2022.

"Các tháng đầu năm 2024, công ty tăng cường sản lượng xuất khẩu sang Australia. Các tháng đầu năm, giá phân bón liên tục đi xuống nhưng vẫn giữ được đà tăng trưởng lợi nhuận, bình quân tăng trưởng 30-50% so với cùng kỳ", ông Nguyên nói.

Lợi nhuận Đạm Cà Mau tăng 30 - 50% trong đầu năm 2024. Ảnh: DCM

Theo ban lãnh đạo Đạm Cà Mau, tình hình kinh doanh năm 2024 đối mặt nhiều thách thức như bất ổn địa chính trị, biến đổi khí hậu, giá phân bón vẫn đang trong vùng trũng và dự báo đi ngang, nhu cầu phân bón trong nước tiếp tục giảm.

Dù vậy, công ty vẫn muốn đi trước đón đầu, bắt kịp xu hướng thị trường, hoàn thiện chiến lược phát triển bền vững theo hướng ESG. Công ty sẽ tập trung khai thác hiệu quả các nhà máy NPK đã đầu tư tại Cà Mau cũng như đã mua lại từ đối tác Hàn Quốc tại TP.HCM và đẩy mạnh đầu tư các dự án khác mang lại hiệu quả cao.

"Chúng tôi xây dựng đề án phát triển lên tổng công ty, các đơn vị thành viên thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng tập trung lĩnh vực cốt lõi phân bón và nông nghiệp. Cơ hội rất nhiều, thách thức cũng không ít trong năm nay", Chủ tịch Đạm Cà Mau Trần Ngọc Nguyên nói.

Kế hoạch mục tiêu của Đạm Cà Mau đặt ra trong năm 2024 khá thận trọng. Chỉ tiêu tiêu thụ ure 749.000 tấn, đạm chức năng 110.000 tấn, NPK 180.000 tấn, tự doanh 248.000 tấn. Doanh thu hợp nhất mục tiêu của Đạm Cà Mau năm 2024 là 11.878 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 794,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 28%.

Ông Văn Tiến Thanh - Tổng Giám đốc Đạm Cà Mau, cho rằng kế hoạch này có phần thận trọng nhưng thực tế các năm cho thấy, công ty thường đạt kết quả kinh doanh vượt xa mục tiêu ban đầu.